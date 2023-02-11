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طفل بقي تحت الأنقاض لأيام: “شخص يلبس أبيض كان يطعمني ويذهب” (فيديو)

قصة أغرب من الخيال .. طفل يروي ما حصل معه تحت الأنقاض في تركيا كل فترة كان يأتيني شخص يلبس أبيضاً ويطعمني ويعطيني ماء ثم يذهب

كتب خالد الأحمد
طفل تركي نجا من الزلزال watanserb.com
طفل تركي نجا من الزلزال
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وطن- تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قصة أغرب من الخيال، لطفل نجا من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب أنحاء واسعة من تركيا، بعد 112 ساعة كان خلالها في عداد الأموات.

طفل تركي نجا من الزلزال يروي قصة أغرب من الخيال

والتقت قناة “أي هيبر” التركية الطفل بعد خروجه من تحت الركام وعندما سأله المذيع: ألم تجعْ كل هذه الساعات؟ قال بالحرف: “كل فترة كان يأتيني شخص يلبس أبيض ويطعمني ويعطيني ماء ثم يذهب”.

يأتي ذلك في وقت تتضاءل فيه فرص العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض.

وتجاوزت حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا 26 ألفا، إضافة إلى نحو 88 ألف جريح، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية فيما تم إنقاذ مئات الأشخاص بعد بقائهم لساعات طويلة تحت الأنقاض ومنهم أطفال رضع.

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وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على القصة التي تبدو غريبة من نوعها بين مصدق ومشكك.

ردود أفعال متباينة بشأن رواية الطفل

حيث علق صاحب حساب “قلعة” بقوله: “مهما بلغنا من العلم نحن في نهاية المطاف لا نستطيع تفسير كثير من الامور لا نستطيع الا قول سبحان الله العظيم”.

فيما عبر “عمر السليمان” عن اعتقاده بأن حالة الطفل وما جرى له هي دعوات المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها “بأن يلطف الله بهؤلاء المنكوبين”.

وأضاف:” يجب أن لا نستغرب من نجو وكيف نجوا فلعل الله استجاب دعوات المسلمين الصالحين لهؤلاء”.

وسلم صاحب حساب “الجنوب” بالقصة وروى قصة مماثلة لطفل كان ضائعاً في مدينة صلالة بسلطنة عمان قبل 20 عاماً في الجبل لمدة 5 أيام.

وكان هناك كما يقول أمطار وبرد قارس وعندما تم العثور عليه قال لهم إن شخصاً كان يأتيه كل يوم ويعطيه طعاماً ويذهب، وكان الطفل بعمر الخمس سنوات أيضاً.

وشكك “ابو زهراء العراقي” بالواقعة قائلاً :”هل يصدق بكلام طفل عمره خمس سنوات.”

واستدرك داعياً :”أعان الله المنكوبين ورحم الشهداء منهم والشفاء للجرحى بإذن الله ويرزق اهلهم الصبر”.

فرد عليه سعيد التركماني: “الطفل لا يكذب وليس مجبراً أن يكذب”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لطفل رضيع عمره شهرين، بقي تحت الركام 128 ساعة على قيد الحياة دون أن يأكل أو يشرب.

وشوهد في الفيديو وهو يمص قفازات المنقذ جراء الجوع قبل أن يتم إسعافه إلى أحد المشافي ليوضع في حضانة الأطفال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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