طفل بقي تحت الأنقاض لأيام: “شخص يلبس أبيض كان يطعمني ويذهب” (فيديو)

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وطن- تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قصة أغرب من الخيال، لطفل نجا من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب أنحاء واسعة من تركيا، بعد 112 ساعة كان خلالها في عداد الأموات.

طفل تركي نجا من الزلزال يروي قصة أغرب من الخيال

والتقت قناة “أي هيبر” التركية الطفل بعد خروجه من تحت الركام وعندما سأله المذيع: ألم تجعْ كل هذه الساعات؟ قال بالحرف: “كل فترة كان يأتيني شخص يلبس أبيض ويطعمني ويعطيني ماء ثم يذهب”.

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قبل قليل قناة A haber التركية قابل طفل عمره 5 سنوات خرج من تحت الأنقاض للتو بعد 112 ساعة سألوه ألم تجوع كل هذه الساعات ؟ قال بالحرف : ( كل فترة كان يأتيني شخص يلبس أبيض ويطعمني ويعطيني ماء ثم يذهب ) !!. والله هكذا كان جواب الطفل feature=share — Drahmad Zaky (@ZakyDrahmad) February 11, 2023

يأتي ذلك في وقت تتضاءل فيه فرص العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض.

وتجاوزت حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا 26 ألفا، إضافة إلى نحو 88 ألف جريح، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية فيما تم إنقاذ مئات الأشخاص بعد بقائهم لساعات طويلة تحت الأنقاض ومنهم أطفال رضع.

قبل قليل قناة A haber التركية قابل طفل عمره 5 سنوات خرج من تحت الأنقاض للتو بعد 112 ساعة سألوه ألم تجوع كل هذه الساعات ؟ قال بالحرف : ( كل فترة كان يأتيني شخص يلبس أبيض ويطعمني ويعطيني ماء ثم يذهب ) !!. والله هكذا كان جواب الطفل !!!! — سَعْد التركماني Saad Türkmen (@Saad_turkmeni) February 10, 2023

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وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على القصة التي تبدو غريبة من نوعها بين مصدق ومشكك.

ردود أفعال متباينة بشأن رواية الطفل

حيث علق صاحب حساب “قلعة” بقوله: “مهما بلغنا من العلم نحن في نهاية المطاف لا نستطيع تفسير كثير من الامور لا نستطيع الا قول سبحان الله العظيم”.

مهما بلغنا من العلم صدقوني نحن في نهاية المطاف لا نستطيع تفسير كثير من الامور لا نستطيع الا قول سبحان الله العظيم ❤️ — قَلْعه🏰• (@sh7so) February 11, 2023

فيما عبر “عمر السليمان” عن اعتقاده بأن حالة الطفل وما جرى له هي دعوات المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها “بأن يلطف الله بهؤلاء المنكوبين”.

وأضاف:” يجب أن لا نستغرب من نجو وكيف نجوا فلعل الله استجاب دعوات المسلمين الصالحين لهؤلاء”.

وسلم صاحب حساب “الجنوب” بالقصة وروى قصة مماثلة لطفل كان ضائعاً في مدينة صلالة بسلطنة عمان قبل 20 عاماً في الجبل لمدة 5 أيام.

وكان هناك كما يقول أمطار وبرد قارس وعندما تم العثور عليه قال لهم إن شخصاً كان يأتيه كل يوم ويعطيه طعاماً ويذهب، وكان الطفل بعمر الخمس سنوات أيضاً.

سبحان الله

طفل كان ضائع عندنا قبل ٢٠ سنه في الجبل ولمدة ٥ ايام وكان في أمطار والجو بارد لما حصلوه قال كان في شخص يجيني كل يوم عطيني اكل ويذهب وكان عمر الطفل تقريبا خمس سنوات.. حدثت عندنا في صلالة سلطنه عمان — الجنوب (@salalahss) February 10, 2023

وشكك “ابو زهراء العراقي” بالواقعة قائلاً :”هل يصدق بكلام طفل عمره خمس سنوات.”

واستدرك داعياً :”أعان الله المنكوبين ورحم الشهداء منهم والشفاء للجرحى بإذن الله ويرزق اهلهم الصبر”.

فرد عليه سعيد التركماني: “الطفل لا يكذب وليس مجبراً أن يكذب”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لطفل رضيع عمره شهرين، بقي تحت الركام 128 ساعة على قيد الحياة دون أن يأكل أو يشرب.

لم ينتهي زمن المعجزات.. الطفل الذين يحتاج إلى شرب الحليب كل ساعة ظل على قيد الحياة تحت الأنقاض لمدة 128 ساعة دون أن يأكل أو يشرب. ما أعظمك يا الله❤️ pic.twitter.com/8XBFviCXaQ — محمد الفيصل (@Mooh32a) February 11, 2023

وشوهد في الفيديو وهو يمص قفازات المنقذ جراء الجوع قبل أن يتم إسعافه إلى أحد المشافي ليوضع في حضانة الأطفال.