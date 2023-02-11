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صادمة.. ناسا تنشر صوراً دقيقة لزلزال القرن عبر الأقمار الصناعية (شاهد)

تستخدم "ناسا" الأقمار الصناعية لتتبع مخاطر الانهيارات الأرضية المتزايدة وانقطاع التيار الكهربائي والطقس الذي قد يشكل تحديات لجهود الاستجابة

كتب خالد الأحمد
زلزال القرن عبر الأقمار الصناعية watanserb.com
زلزال القرن عبر الأقمار الصناعية
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وطن- أظهرت صور التقطتها ونشرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عبر الأقمار الصناعية، مدى الدمار الهائل الذي خلفه زلزال تركيا وسوريا، الذي يشبه ما حصل بالزلزال الذي دمر مدينة سان فرانسيسكو في عام 1906.

وتقوم وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا ” إضافة إلى علوم الفضاء، بالاستجابة للزلازل والمساعدة في تحديد البنية التحتية المتضررة، ودعم البحث والإنقاذ ، وتحديد التأثيرات الأخرى وصولاً إلى التعافي منها من خلال خبرتنا في شبكات الاستشعار والاستشعار عن بعد.

ويعد زلزال تركيا وسوريا سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن

ويُصنف الزلزال الذي وقع فجر، الاثنين، وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان عام 2011 وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته.

وتقترب حصيلة وفيات زلزال يوم، الاثنين، من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة عام 2003.

ويمكن أن تتسبب الزلازل الضخمة بالقرب من المدن والبلدات في دمار كارثي وتدمير المباني والبنية التحتية.

الزلازل بالقرب من السواحل أو تحت المحيطات يمكن أن تولد موجات تسونامي شديدة بما يكفي لإحداث أضرار جسيمة في المناطق الساحلية.

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منذ عام 2015 ، لقي أكثر من 10000 شخص حول العالم حتفهم بسبب الزلازل وأمواج تسونامي.

وبحسب تقرير للوكالة العالمية على موقعها الإلكتروني انبثق الزلزال الأولي عن صدع على عمق 18 كيلومترا (11 ميلا) تحت سطح الأرض.

وأحدث الزلزال هزة عنيفة أثرت على مئات الكيلومترات من مركزه وأعقب الزلزال الأول زلزال آخر بلغت قوته 7.5 على مقياس ريختر بعد حوالي تسع ساعات ، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية الأصغر.

ناسا تنشر صوراً دقيقة لزلزال القرن عبر الأقمار الصناعية
ناسا تنشر صوراً دقيقة لزلزال القرن عبر الأقمار الصناعية

زلزال سان فرانسيسكو

ومع انتشار أخبار الحدث، بدأ العلماء في وكالات الفضاء حول العالم – بما في ذلك وكالة ناسا – بمعالجة وتحليل بيانات الأقمار الصناعية ذات الصلة بالحدث.

ونقلت وكالة ناسا في تقريرها عن “إريك فيلدنج” عالم الجيوفيزياء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا قوله: “كانت هذه الزلازل كبيرة جدًا وقوية وأدت إلى حدوث هزات قوية للغاية على مساحة كبيرة جدًا أصابت العديد من المدن والبلدات المليئة بالسكان. وكان طول الصدع وضخامة الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة مشابهًا لزلزال 1906 الذي دمر سان فرانسيسكو.”

وتضمنت الصور الجديدة “وحدات بكسل” بثلاثة ألوان، حيث يشير اللون الأحمر الداكن إلى المناطق التي يُحتمل أن المباني والمنازل والبنية التحتية فيها تعرضت لأضرار جسيمة، بينما يرمز اللونان البرتقالي والأصفر للمناطق المتضررة بشكل متوسط أو جزئي.

وبحسب المصدر لا تغطي الخريطة سوى الجزء المركزي من المنطقة المتضررة بسبب الرقعة الضيقة التي يبلغ طولها 70 كيلومتراً من بيانات الحزمة الدقيقة، ولكنها تشمل بؤري الزلزال الرئيسي الذي بلغت قوته 7.8 درجة والتوابع الارتدادية بقوة 7.5 درجة.”

نراقب هذا الحدث عن كثب

وقالت شانا ماكلين ، مديرة برنامج الكوارث في العلوم التطبيقية لعلوم الأرض التابعة لوكالة ناسا”: “نحن نراقب هذا الحدث عن كثب.. بالإضافة إلى رسم خرائط الأضرار إلى أقصى حد ممكن من خلال الأقمار الصناعية ، فإننا نستخدم الأقمار الصناعية لتتبع مخاطر الانهيارات الأرضية المتزايدة وانقطاع التيار الكهربائي والطقس الذي قد يشكل تحديات لجهود الاستجابة.”

ومع توفر بيانات جديدة ، ينشر الفريق صورًا قريبة من الوقت الفعلي ومنتجات البيانات المتعلقة بالزلزال على بوابة رسم الخرائط الخاصة به.

زلزال تركيا وسوريا سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن
زلزال تركيا وسوريا سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن

بوابة رسم خرائط الكوارث

وتعد بوابة رسم خرائط الكوارث واجهة قوية لعرض وتحليل وتنزيل أحدث منتجات البيانات الخاصة بالكوارث في الوقت الفعلي تقريبًا في تنسيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم منطقة برنامج الكوارث في علوم الأرض التطبيقية التابعة لوكالة ناسا.

وتقوم مهمتها على استخدام بيانات مراقبة الأرض والبحوث التطبيقية لتحسين التنبؤ بالأخطار والكوارث والاستعداد لها، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى المساعدة وتقييم المخاطر الإضافية.

المصدرتويتر، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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