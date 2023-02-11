صادمة.. ناسا تنشر صوراً دقيقة لزلزال القرن عبر الأقمار الصناعية (شاهد)

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وطن- أظهرت صور التقطتها ونشرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عبر الأقمار الصناعية، مدى الدمار الهائل الذي خلفه زلزال تركيا وسوريا، الذي يشبه ما حصل بالزلزال الذي دمر مدينة سان فرانسيسكو في عام 1906.

وتقوم وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا ” إضافة إلى علوم الفضاء، بالاستجابة للزلازل والمساعدة في تحديد البنية التحتية المتضررة، ودعم البحث والإنقاذ ، وتحديد التأثيرات الأخرى وصولاً إلى التعافي منها من خلال خبرتنا في شبكات الاستشعار والاستشعار عن بعد.

ويعد زلزال تركيا وسوريا سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن

ويُصنف الزلزال الذي وقع فجر، الاثنين، وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان عام 2011 وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته.

وتقترب حصيلة وفيات زلزال يوم، الاثنين، من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة عام 2003.

ويمكن أن تتسبب الزلازل الضخمة بالقرب من المدن والبلدات في دمار كارثي وتدمير المباني والبنية التحتية.

الزلازل بالقرب من السواحل أو تحت المحيطات يمكن أن تولد موجات تسونامي شديدة بما يكفي لإحداث أضرار جسيمة في المناطق الساحلية.

Learn more about the NASA Disaster Response Team's support on the #earthquake damage in Türkiye and Syria. Visit the Disasters Mapping Portal for near real-time imagery and data products related to the crisis here: https://t.co/skx9TsE8G9https://t.co/XZJMQoZLzX — Shanna N. McClain, PhD (@Shanna_McClain) February 10, 2023

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منذ عام 2015 ، لقي أكثر من 10000 شخص حول العالم حتفهم بسبب الزلازل وأمواج تسونامي.

وبحسب تقرير للوكالة العالمية على موقعها الإلكتروني انبثق الزلزال الأولي عن صدع على عمق 18 كيلومترا (11 ميلا) تحت سطح الأرض.

وأحدث الزلزال هزة عنيفة أثرت على مئات الكيلومترات من مركزه وأعقب الزلزال الأول زلزال آخر بلغت قوته 7.5 على مقياس ريختر بعد حوالي تسع ساعات ، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية الأصغر.

زلزال سان فرانسيسكو

ومع انتشار أخبار الحدث، بدأ العلماء في وكالات الفضاء حول العالم – بما في ذلك وكالة ناسا – بمعالجة وتحليل بيانات الأقمار الصناعية ذات الصلة بالحدث.

ونقلت وكالة ناسا في تقريرها عن “إريك فيلدنج” عالم الجيوفيزياء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا قوله: “كانت هذه الزلازل كبيرة جدًا وقوية وأدت إلى حدوث هزات قوية للغاية على مساحة كبيرة جدًا أصابت العديد من المدن والبلدات المليئة بالسكان. وكان طول الصدع وضخامة الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة مشابهًا لزلزال 1906 الذي دمر سان فرانسيسكو.”

وتضمنت الصور الجديدة “وحدات بكسل” بثلاثة ألوان، حيث يشير اللون الأحمر الداكن إلى المناطق التي يُحتمل أن المباني والمنازل والبنية التحتية فيها تعرضت لأضرار جسيمة، بينما يرمز اللونان البرتقالي والأصفر للمناطق المتضررة بشكل متوسط أو جزئي.

وبحسب المصدر لا تغطي الخريطة سوى الجزء المركزي من المنطقة المتضررة بسبب الرقعة الضيقة التي يبلغ طولها 70 كيلومتراً من بيانات الحزمة الدقيقة، ولكنها تشمل بؤري الزلزال الرئيسي الذي بلغت قوته 7.8 درجة والتوابع الارتدادية بقوة 7.5 درجة.”

نراقب هذا الحدث عن كثب

وقالت شانا ماكلين ، مديرة برنامج الكوارث في العلوم التطبيقية لعلوم الأرض التابعة لوكالة ناسا”: “نحن نراقب هذا الحدث عن كثب.. بالإضافة إلى رسم خرائط الأضرار إلى أقصى حد ممكن من خلال الأقمار الصناعية ، فإننا نستخدم الأقمار الصناعية لتتبع مخاطر الانهيارات الأرضية المتزايدة وانقطاع التيار الكهربائي والطقس الذي قد يشكل تحديات لجهود الاستجابة.”

ومع توفر بيانات جديدة ، ينشر الفريق صورًا قريبة من الوقت الفعلي ومنتجات البيانات المتعلقة بالزلزال على بوابة رسم الخرائط الخاصة به.

بوابة رسم خرائط الكوارث

وتعد بوابة رسم خرائط الكوارث واجهة قوية لعرض وتحليل وتنزيل أحدث منتجات البيانات الخاصة بالكوارث في الوقت الفعلي تقريبًا في تنسيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم منطقة برنامج الكوارث في علوم الأرض التطبيقية التابعة لوكالة ناسا.

وتقوم مهمتها على استخدام بيانات مراقبة الأرض والبحوث التطبيقية لتحسين التنبؤ بالأخطار والكوارث والاستعداد لها، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى المساعدة وتقييم المخاطر الإضافية.