صادمة.. ناسا تنشر صوراً دقيقة لزلزال القرن عبر الأقمار الصناعية (شاهد)

وطن- أظهرت صور التقطتها ونشرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عبر الأقمار الصناعية، مدى الدمار الهائل الذي خلفه زلزال تركيا وسوريا، الذي يشبه ما حصل بالزلزال الذي دمر مدينة سان فرانسيسكو في عام 1906.

وتقوم وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا ” إضافة إلى علوم الفضاء، بالاستجابة للزلازل والمساعدة في تحديد البنية التحتية المتضررة، ودعم البحث والإنقاذ ، وتحديد التأثيرات الأخرى وصولاً إلى التعافي منها من خلال خبرتنا في شبكات الاستشعار والاستشعار عن بعد.

ويُصنف الزلزال الذي وقع فجر، الاثنين، وأعقبته عدة هزات ارتدادية قوية في تركيا وسوريا، على أنه سابع أكثر الكوارث الطبيعية دموية هذا القرن متجاوزا زلزال اليابان عام 2011 وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته.

وتقترب حصيلة وفيات زلزال يوم، الاثنين، من 31 ألفا قُتلوا في زلزال هز إيران المجاورة عام 2003.

ويمكن أن تتسبب الزلازل الضخمة بالقرب من المدن والبلدات في دمار كارثي وتدمير المباني والبنية التحتية.

الزلازل بالقرب من السواحل أو تحت المحيطات يمكن أن تولد موجات تسونامي شديدة بما يكفي لإحداث أضرار جسيمة في المناطق الساحلية.

