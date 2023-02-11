السبت, فبراير 11, 2023
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رياضة

ريال مدريد يتوج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة ال5 في تاريخه (شاهد)

ريال مدريد يصل إلى اللقب رقم 100 في تاريخه بكافة البطولات المختلفة

كتب فارس أبو شيحة
تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية 2023 watanserb.com
ريال مدريد يتوج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة ال5 في تاريخه
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وطن- تُوج فريق ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية 2023، للمرة ال5 في تاريخه، بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 5-3.

ويعد فريق الملكي الأبيض أكثر الفرق تتويجاً في تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية للأندية، برصيد 5 ألقاب.

كما ويعد الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، صاحب الميدالية الفضية، ثالث فريق عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وكذلك رابع فريق يسجل 3 أهداف داخل شباك فريق ريال مدريد في مباراة نهائية.

مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور أولى أهداف المباراة، لصالح فريق ريال مدريد، داخل شباك مرمى الهلال السعودي، عند الدقيقة ال13.

كما وعزز فالفيردي الهدف التقدم الثاني للفريق الملكي في الدقيقة ال18، وأدرك نجم الهلال السعودي موسى ماريجا. هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال26.

ريال مدريد والهلال السعودي
ريال مدريد والهلال السعودي
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وسجل الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في الدقيقة ال54، وبعدها بدقائق عاد فالفيردي ليحرز الهدف الرابع في الدقيقة ال58.

كما وأحرز لوسيانو فيتو الهدف الثاني لصالح الهلال السعودي في الدقيقة ال63، ليتمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الخامس في الدقيقة ال69.

وعاد لاعب الهلال السعودي فيتو ليسجل الهدف الثالث للزعيم الآسيوي في الدقيقة ال79.

تفوق ريال مدريد على الهلال السعودي

وشهدت المباراة تفوق فريق ريال مدريد (الملكي)، على مستوى عدد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 67%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الهلال السعودي إلى 9 تسديدات والاستحواذ. بنسبة 33% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

وبفوز فريق ريال مدريد (الملكي)، ببطولة كأس العالم للأندية 2023، يصل عدد ألقابه إلى 100 لقب في كافة المسابقات المختلفة على المستوى المحلي والقاري.

ريال مدريد والهلال السعودي
ريال مدريد والهلال السعودي

ألقاب بنزيما مع ريال مدريد

كما ووصل عدد ألقاب القائد كريم بنزيما مع الفريق الملكي إلى 32 لقباً في كافة البطولات المختلفة، بينما يعد الألماني توني كروس أكثر لاعب يُتوج بمونديال كأس العالم للأندية برصيد 6 ألقاب.

وسيلتقي فريق ريال مدريد، الأربعاء. أمام منافسه إلتشيه، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب ( سينتياغو برنابيو).

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 45 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 53 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + كأس العالم للأندية + ريال مدريد + الهلال السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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