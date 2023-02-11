ريال مدريد يتوج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة ال5 في تاريخه (شاهد)

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وطن- تُوج فريق ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية 2023، للمرة ال5 في تاريخه، بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 5-3.

ويعد فريق الملكي الأبيض أكثر الفرق تتويجاً في تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية للأندية، برصيد 5 ألقاب.

كما ويعد الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، صاحب الميدالية الفضية، ثالث فريق عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وكذلك رابع فريق يسجل 3 أهداف داخل شباك فريق ريال مدريد في مباراة نهائية.

مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور أولى أهداف المباراة، لصالح فريق ريال مدريد، داخل شباك مرمى الهلال السعودي، عند الدقيقة ال13.

كما وعزز فالفيردي الهدف التقدم الثاني للفريق الملكي في الدقيقة ال18، وأدرك نجم الهلال السعودي موسى ماريجا. هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال26.

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وسجل الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في الدقيقة ال54، وبعدها بدقائق عاد فالفيردي ليحرز الهدف الرابع في الدقيقة ال58.

حاضر الملكي يشير لمستقبله 👈🇧🇷 pic.twitter.com/T0QWgq6H2C — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 11, 2023

كما وأحرز لوسيانو فيتو الهدف الثاني لصالح الهلال السعودي في الدقيقة ال63، ليتمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الخامس في الدقيقة ال69.

فعلها الريال للمرة الخامسة ⚪️👑 كأس العالم للأندية FIFA ستعود الليلة للعاصمة مدريد 🏆 في سانتياجو برنابيو بالتحديد 🏟️@realmadridarab pic.twitter.com/bEixm3cWQW — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 11, 2023

وعاد لاعب الهلال السعودي فيتو ليسجل الهدف الثالث للزعيم الآسيوي في الدقيقة ال79.

تفوق ريال مدريد على الهلال السعودي

وشهدت المباراة تفوق فريق ريال مدريد (الملكي)، على مستوى عدد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 67%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الهلال السعودي إلى 9 تسديدات والاستحواذ. بنسبة 33% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

وبفوز فريق ريال مدريد (الملكي)، ببطولة كأس العالم للأندية 2023، يصل عدد ألقابه إلى 100 لقب في كافة المسابقات المختلفة على المستوى المحلي والقاري.

ألقاب بنزيما مع ريال مدريد

كما ووصل عدد ألقاب القائد كريم بنزيما مع الفريق الملكي إلى 32 لقباً في كافة البطولات المختلفة، بينما يعد الألماني توني كروس أكثر لاعب يُتوج بمونديال كأس العالم للأندية برصيد 6 ألقاب.

الموج الأزرق يختلط الليلة باللون الفضي 💙🥈@Alhilal_FC pic.twitter.com/Ll1eEJk42E — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 11, 2023

وسيلتقي فريق ريال مدريد، الأربعاء. أمام منافسه إلتشيه، في منافسات الجولة ال21 من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب ( سينتياغو برنابيو).

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 45 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 53 نقطة حتى الآن.