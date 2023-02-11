رشق أعضاء مجلس مرتضى منصور بالأحذية وزجاجات البول بعد خسارة جديدة للزمالك (فيديو)

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وطن– انتشر مقطع فيديو، يوثق حالة حجم الغضب الذي انتاب جمهور نادي الزمالك المصري، بعد خسارة فريقهم من نادي شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأظهر الفيديو، لحظة اعتداء جمهور النادي الأبيض، على أعضاء مجلس إدارة الزمالك الذي يقوده مرتضى منصور، في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة بعد المباراة.

وشوهد عدد من مشجعي الزمالك، وهم يرشقون أعضاء المجلس بزجاجات المياه، وسط حالة من التوتر الشديد سيطرت على المشهد بشكل كامل.

وقال شهود عيان، إن الجمهور رشق أعضاء مجلس الإدارة بالأحذية وزجاجات مياه معبأة بالبول، تعبيرا عن حجم غضب الجمهور.

لك الله يا زمالك

ضرب أعضاء مجلس الإدارة بالمدرج

ليه كدة عيب والله لأول مرة فى التاريخ

ضرب أعضاء مجلس إدارة على الهواء pic.twitter.com/Yk9N8LZMEN — Ayman Nour 🇪🇬🪬📿 (@AymanNo39921434) February 10, 2023

خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

وخسر الزمالك من ضيفه الجزائري شباب بلوزداد بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

هتافات ضد أمير مرتضى منصور

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وبعد المباراة، هاجمت جماهير نادي الزمالك ، أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بالنادي، ورددوا هتاف “واحد اتنين السمسار فين”، ما تسبب في خروج أمير مرتضي منصور من مقصورة ستاد القاهرة.

الزمالك في كبوة فنية

ويعيش النادي المصري المتوج ببطولة الدوري ببلاده في آخر موسمين، كبوة فنية بشكل كبير، إذ لم يتمكن من تحقيق الانتصار في آخر تسع مباريات له إلا في مباراة واحدة مقابل خمس هزائم وثلاثة تعادلات.

فيريرا يعلق على خسارة الزمالك

وعلق البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على خسارة فريقه قائلا: “لعبنا مباراة جيدة وتلقينا خسارة من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، ونحن نعيش حاليًا فترة صعبة للغاية”.

وتحدث عن سر عودته لقيادة فريق الزمالك من جديد:”عودتي من أجل إكمال المسيرة وبهدف واحد فقط من أجل مساعدة رئيس النادي (مرتضى منصور)، وأمير مرتضى منصور (المشرف على فريق الكرة)”.

وأضاف:”الإدارة تقدم مشروعًا جيدًا، وأنا أعمل على تحسين الأداء وكان عليّ أن أصرح بذلك بعد سماع غضب الجماهير ولهم كل الحق في ذلك”.

وأشار فيريرا، أن الفريق نجح في آخر موسمين في الفوز بالدوري إلا أن فريقه لم يوفق في دوري أبطال أفريقيا، قائلاً :”تصدرنا الدوري قبل مباراة أسوان ولكن خسرنا بعدها والإدارة تعمل لإيجاد الحلول”.

وتحدث عن صعوبة الفترة المقبلة قائلا: “القادم صعب سوف نواجه سموحة في الاسكندرية وبعدها نتوجه إلى ليبيا لمواجهة المريخ، ولا أعرف لماذا هذا الضغط ولكن علينا العمل فقط من أجل العودة مرة أخرى”.

ترتيب الزمالك في بطولة الدوري العام

ويتواجد الزمالك في المركز السادس بجدول الدوري المصري موسم 2022 – 2023، في المركز السادس برصيد 29 نقطة من 17 مباراة.