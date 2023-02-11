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جينيفر أنيستون.. ما هو المشهد الجنسي الذي حذفته النقابة الأمريكية لها وكان تصويره كابوساً!

جينيفر أنيستون ليست غريبة عن تصوير المشاهد البذيئة أو الحميمة بعد أن فعلت ذلك في أفلام مثل Along Came Polly و Wanderlust و The Good Girl

كتب رفيف عبدالله
ما هو المشهد الجنسي الذي حذفته النقابة لـ
جينيفر أنيستون
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وطن- ظهرت جينيفر أنيستون في مشهد جنسي كان من المحرمات لدرجة أنه تم “إزالته” من الفيلم.

الممثلة ، التي تحتفل بعيد ميلادها الرابع والخمسين اليوم (11 فبراير) ، ليست غريبة عن تصوير المشاهد البذيئة أو الحميمة ، بعد أن فعلت ذلك في أفلام مثل Along Came Polly و Wanderlust و The Good Girl.

طبيبة عنيفة جنسياً

لكنها قالت إن إحدى الحلقات المثيرة للجدل بشكل خاص في فيلم Horrible Bosses 2 وانتهى بها المطاف في غرفة الكواليس خوفًا من إهانة الجماهير.

وصفت جينيفر أنيستون المقطع الذي لم يسبق عرضه، أثناء استضافتها في برنامج Conan O’Brien الحواري في عام 2014 بحسب ما نقلت “ديلي ستار“.

تلعب جينيفر أنيستون دور الدكتورة جوليا هاريس في فيلم Horrible Bosses 2

في عام 2014، عادت جينيفر كطبيبة أسنان عنيفة جنسياً تدعى الدكتورة جوليا هاريس. يتسبب شبق  أنيستون الجنسي وهوسها الشاذ في التلاعب والمضايقة بمساعدها ديل ، الذي يلعب دوره تشارلي داي.

جنس أثناء الغيبوبة

على الرغم من ذلك ، كان أحد المشاهد جريئاً للغاية حتى بالنسبة لصانعي الأفلام الفظيعة.

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مع وجود دايل في غيبوبة ، يبدو أن جوليا انتهزت فرصة للقيام ببعض الأكشن.

أخبرت أنيستون أوبراين أن النقابة كانت “نوعًا ما غير متعاونة” وبالتالي اعتبرت أنها تجاوزت الحدود.

قالت “كانت شخصية تشارلي داي في غيبوبة ، وأنا أستغله عندما كان في غيبوبة”.

في الفيلم ، جوليا (يمين) تلعب البطولة مع دايل (يسار) ، الذي جسده تشارلي داي

وتابعت: “لذلك كان مشهدًا جنسيًا نوعًا ما … لقد أزالوه. لكنني أراهن أنه سيكون في نسخ أخرى”.

كان المشهد كابوساً

وقاطعتها أوبراين قائلة: “لا أحد يعدل مشهدًا جنسيًا لجنيفر أنيستون!”

لكنها أجابت أنه كان في الواقع كابوسًا تصوير هكذا مشهد على أي حال.

جزء من المشهد المحذوف

وأضافت: “لقد كان أمرًا مرعبًا أن تصور المشهد. لأنك عادة ما يكون لديك شخص ما هناك لدعمك لكنه يرقد هناك في غيبوبة … وأنا أحب الطرق المُباشرة. ولكن بهذه الطرق ، بهذه الطريقة … كل شيء فعلته بمفردي.”

أنيستون ، التي كانت متزوجة من براد بيت من 2000 إلى 2005 وجوستين ثيرو من 2015 إلى 2017 ، أصبحت الآن عزباء.  لقد انتهت للتو من تصوير الموسم الثالث من برنامج The Morning Show.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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