جينيفر أنيستون.. ما هو المشهد الجنسي الذي حذفته النقابة الأمريكية لها وكان تصويره كابوساً!

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وطن- ظهرت جينيفر أنيستون في مشهد جنسي كان من المحرمات لدرجة أنه تم “إزالته” من الفيلم.

الممثلة ، التي تحتفل بعيد ميلادها الرابع والخمسين اليوم (11 فبراير) ، ليست غريبة عن تصوير المشاهد البذيئة أو الحميمة ، بعد أن فعلت ذلك في أفلام مثل Along Came Polly و Wanderlust و The Good Girl.

طبيبة عنيفة جنسياً

لكنها قالت إن إحدى الحلقات المثيرة للجدل بشكل خاص في فيلم Horrible Bosses 2 وانتهى بها المطاف في غرفة الكواليس خوفًا من إهانة الجماهير.

وصفت جينيفر أنيستون المقطع الذي لم يسبق عرضه، أثناء استضافتها في برنامج Conan O’Brien الحواري في عام 2014 بحسب ما نقلت “ديلي ستار“.

في عام 2014، عادت جينيفر كطبيبة أسنان عنيفة جنسياً تدعى الدكتورة جوليا هاريس. يتسبب شبق أنيستون الجنسي وهوسها الشاذ في التلاعب والمضايقة بمساعدها ديل ، الذي يلعب دوره تشارلي داي.

جنس أثناء الغيبوبة

على الرغم من ذلك ، كان أحد المشاهد جريئاً للغاية حتى بالنسبة لصانعي الأفلام الفظيعة.

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مع وجود دايل في غيبوبة ، يبدو أن جوليا انتهزت فرصة للقيام ببعض الأكشن.

أخبرت أنيستون أوبراين أن النقابة كانت “نوعًا ما غير متعاونة” وبالتالي اعتبرت أنها تجاوزت الحدود.

قالت “كانت شخصية تشارلي داي في غيبوبة ، وأنا أستغله عندما كان في غيبوبة”.

وتابعت: “لذلك كان مشهدًا جنسيًا نوعًا ما … لقد أزالوه. لكنني أراهن أنه سيكون في نسخ أخرى”.

كان المشهد كابوساً

وقاطعتها أوبراين قائلة: “لا أحد يعدل مشهدًا جنسيًا لجنيفر أنيستون!”

لكنها أجابت أنه كان في الواقع كابوسًا تصوير هكذا مشهد على أي حال.

وأضافت: “لقد كان أمرًا مرعبًا أن تصور المشهد. لأنك عادة ما يكون لديك شخص ما هناك لدعمك لكنه يرقد هناك في غيبوبة … وأنا أحب الطرق المُباشرة. ولكن بهذه الطرق ، بهذه الطريقة … كل شيء فعلته بمفردي.”

أنيستون ، التي كانت متزوجة من براد بيت من 2000 إلى 2005 وجوستين ثيرو من 2015 إلى 2017 ، أصبحت الآن عزباء. لقد انتهت للتو من تصوير الموسم الثالث من برنامج The Morning Show.