السبت, فبراير 11, 2023
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رياضة

جدول مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
مواعيد مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مواعيد مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا
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وطن- أيامٌ قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023، التي ينتظرها عشاق وجماهير كرة القدم في كل مكان.

وتشهد أبرز المباريات القوية المرتقبة في ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني، وتوتنهام أمام ميلان، إلى جانب مباراة القمة بين حامل اللقب ريال مدريد ووصيفه ليفربول.

مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الآعزاء في أرجاء المعمورة، مواعيد مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

باريس سان جيرمان (البي أس جي) X بايرن ميونخ (البافاري) ( الثلاثاء، 2/14، بارك دي برانس، فرنسا).

أي سي ميلان X توتنهام (السيبيرز) ( الثلاثاء، 2/14، سان سيرو).

بوروسيا دورتموند X تشيلسي (البلوز) (الأربعاء، 2/15، سيغنال ايدونا بارك).

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كلوب بروج X بنفيكيا (الأربعاء، 2/15، ملعب جان برايدال).

 

مواعيد ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا
مواعيد ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد (الملكي) X ليفربول (الريدز) ( الثلاثاء، 2/21، الآنفيلد).

آينتراخت فرانكفورت X نابولي ( الثلاثاء، 2/21، دوتش بانك بارك).

انتر ميلان X بورتو ( الأربعاء، 2/22، جيوزيبي مياتزا).

لايبزيغ X مانشستر سيتي (الأربعاء، 2/22، ريد بول ارينا).

توقيت مباريات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

وستنطلق ليالي ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

مباريات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا
مباريات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف (فلسطين) ومصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً. فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، عند الساعة التاسعة مساءً.

المصدروطن + دوري أبطال أوروبا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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