جدول مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- أيامٌ قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023، التي ينتظرها عشاق وجماهير كرة القدم في كل مكان.

وتشهد أبرز المباريات القوية المرتقبة في ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني، وتوتنهام أمام ميلان، إلى جانب مباراة القمة بين حامل اللقب ريال مدريد ووصيفه ليفربول.

مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الآعزاء في أرجاء المعمورة، مواعيد مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

باريس سان جيرمان (البي أس جي) X بايرن ميونخ (البافاري) ( الثلاثاء، 2/14، بارك دي برانس، فرنسا).

أي سي ميلان X توتنهام (السيبيرز) ( الثلاثاء، 2/14، سان سيرو).

بوروسيا دورتموند X تشيلسي (البلوز) (الأربعاء، 2/15، سيغنال ايدونا بارك).

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كلوب بروج X بنفيكيا (الأربعاء، 2/15، ملعب جان برايدال).

ريال مدريد (الملكي) X ليفربول (الريدز) ( الثلاثاء، 2/21، الآنفيلد).

آينتراخت فرانكفورت X نابولي ( الثلاثاء، 2/21، دوتش بانك بارك).

انتر ميلان X بورتو ( الأربعاء، 2/22، جيوزيبي مياتزا).

لايبزيغ X مانشستر سيتي (الأربعاء، 2/22، ريد بول ارينا).

توقيت مباريات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

وستنطلق ليالي ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت القدس الشريف (فلسطين) ومصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً. فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، عند الساعة التاسعة مساءً.