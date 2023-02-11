السبت, فبراير 11, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةتشكيلة برشلونة ضد فياريال وموعد المباراة في الدوري الإسباني
رياضة

تشكيلة برشلونة ضد فياريال وموعد المباراة في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال21 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد فياريال watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد فياريال
- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره فياريال، الأحد، في قمة منافسات الجولة ال21 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب (لا سيراميكا).

وستنطلق مباراة برشلونة وفياريال، في منافسات الدوري الإسباني، عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

كما وستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مدرب برشلونة تشافي
مدرب برشلونة تشافي

تشكيلة مباراة برشلونة ضد فياريال

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره فياريال، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

- Advertisement -

دفاع برشلونة (البلوغرانا): جوردي ألبا، رونالد أراخو، جول كوندي، أندرياس كريستنسن ( أليخاندرو بالدي).

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، جافي، رافينيا دياز (فيران توريس).

معلق مباراة برشلونة وفياريال

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين برشلونة وفياريال، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وستنقل المباراة القوية بين كلا الفريقين، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، على قناة (beIN Sport HD 1 live channel)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11566، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي (H)، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

ويتربع فريق برشلونة (البلوغرانا)، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

بينما يحتل الفريق المنافس فياريال (الغواصات الصفراء)، المركز السادس من الترتيب برصيد 31 نقطة للموسم الحالي.

تدريبات فياريال
تدريبات فياريال
المصدروطن + نادي برشلونة + نادي فياريال + الدوري الإسباني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

“السوبر ليغ” تعود إلى الواجهة بمقترح جديد.. تعرف عليه

رياضة

منافس قوي قد يحرم النصر السعودي من التوقيع مع بوسكيتس

رياضة

مشهد غير مسبوق.. لاعب يحتفل بهدفه بعد استبداله في الدوري الإسباني (فيديو)

رياضة

برشلونة يُحلق بعيداً في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إشبيلية والتوقيت في الدوري الإسباني

رياضة

غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع نهاية الجولة ال19

رياضة

برشلونة يُواصل سكة انتصاراته بفوزٍ ثمين على ريال بيتيس (فيديو)

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا والتوقيت في الدوري الإسباني 2023

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني

رياضة

الكلاسيكو يتجدد .. تفاصيل قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

رياضة

برشلونة ينفرد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جدول مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

فشل مشروع نيوم.. ندرة المياه توجه رصاصة الرحمة لمحمد بن سلمان

ما فعلته أمطار الكويت بأرض مقبرة تاريخية لا يصدق (فيديو)

هذا ما فعله زلزال تركيا بعدد من الحيتان الضخمة على شواطىء قبرص (شاهد)

وريثة عرش هولندا تعترف: أمضي أوقاتاً سيئة وصعبة بسبب المافيا المغربية! (شاهد)

كيف تكون لطيفًا مع فرض احترامك على الآخرين: 6 قواعد يجب اتباعها لتحقيق ذلك

جينيفر أنيستون.. ما هو المشهد الجنسي الذي حذفته النقابة الأمريكية لها وكان تصويره كابوساً!

زلزال تركيا.. فيديو مؤلم لجثث أسرة يمنية توفيت تحت الأنقاض

سعودية دعاها زوجها للمطعم ليخبرها بزواجه الثاني.. شاهد ما فعلته به وأثار سخرية المغردين!

أجمل امرأة على الكوكب.. جاذبية ميشيل كيغان الجنسية تثير غرائز متابعيها (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC