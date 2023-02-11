تشكيلة برشلونة ضد فياريال وموعد المباراة في الدوري الإسباني

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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره فياريال، الأحد، في قمة منافسات الجولة ال21 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب (لا سيراميكا).

وستنطلق مباراة برشلونة وفياريال، في منافسات الدوري الإسباني، عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

كما وستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تشكيلة مباراة برشلونة ضد فياريال

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره فياريال، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

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دفاع برشلونة (البلوغرانا): جوردي ألبا، رونالد أراخو، جول كوندي، أندرياس كريستنسن ( أليخاندرو بالدي).

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، جافي، رافينيا دياز (فيران توريس).

معلق مباراة برشلونة وفياريال

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين برشلونة وفياريال، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وستنقل المباراة القوية بين كلا الفريقين، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، على قناة (beIN Sport HD 1 live channel)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11566، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي (H)، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

💙❤️ عشاق #برشلونة في كل مكان، طاب يومكم بكل خیر 🤗 pic.twitter.com/Oe0WV3wIff — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 11, 2023

ويتربع فريق برشلونة (البلوغرانا)، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

📍 Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza pic.twitter.com/ZOtgZYSldo — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 10, 2023

بينما يحتل الفريق المنافس فياريال (الغواصات الصفراء)، المركز السادس من الترتيب برصيد 31 نقطة للموسم الحالي.