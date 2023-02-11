تبرع ميريام فارس بفستان مكشوف الصدر ورقص مثير لمنكوبي الزلزال يثير ضجة! (شاهد)

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وطن – أثارت طريقة إعلان الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التبرع بريع حفل فني لها، لصالح منكوبي الزلزال المدمر في شمال سوريا، جدلاً وغضباً على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

وأعلنت النجمة ميريام فارس أنّها ستتبرع بكامل أجرها من حفلها في كندا الى المنكوبين في سوريا جرّاء الزلزال الذي ضرب البلاد في الأيام الماضية.

ورغم ذلك، عبّر مغرّدون عن استيائهم من الطريقة التي اعلنت بها ميريام فارس عن التبرع لمنكوبي الزلزال، حيث كانت ترتدي فستاناً أحمر مكشوف عند منطقة الصدر، وخلال غنائها كانت تؤدي رقصات جريئة. حسب قولهم

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وقالت إحدى المتابعات: “في ناس بيستفزوك بس يعملو خير بتقول ياريت ما عملو احسن” .

بينما كتبت أخرى: “استغلال وترند يمكن اذا ما صورن العالم رح تشكك. بس بهيك منظر وفرحة ومكان تعلن تبرع لناس متضررة؟”.

وقالت ثالثة: “كيف إلكن نفس.. شو بلا أحساس. بلا منو هالتبرع”.

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فيما قال آخر: “ما حدا طلب منها ولا من غيرها يوقفو حياتهم. الطلب بسيط: وهو احترام الموقف والمصيبة، الواحد اذا حدا من قرايبه او جاره بيموت بيستحي يطن ويرن كرامةً لوجعو .. كيف لكان مصيبة على شعب كامل ؟! بس لمين بدك تحكي لميريام وشكيلاتها ؟ مع احترامي للجميع، الله لا يذوق حدا مكروه بحبيب ..”.

فنانون عرب يتبرعون لمنكوبي زلزال سوريا

وأعلن عدد من الفنانين، عن تبرعهم لمتضرري الزلزال في سوريا، وكان منهم الفنان تيم حسن الذي تبرع بمبلغ 107 ملايين ليرة سورية.

فيما تبرع الفنانان السوريان حسام جنيد وإمارات رزق بمبلغ 200 مليون ليرة سورية.

كما تبرع الفنان ناصيف زيتون بـ 360 مليون ليرة سورية. أما سارية السواس فتبرعت بمبلغ 140 مليون ليرة سورية.

في حين تبرعت الفنانة سلاف فواخرجي وطليقها وائل رمضان بمبلغ 21 مليون ليرة سورية.

وتبرع الفنان بسام كوسا بمبلغ 15 مليون ليرة سورية.

بينما قال مصدر مقرب من الفنان جورج وسوف إن الأخير تبرع بمبلغ 1.5مليار ليرة سورية، لصالح المتضررين من زلزال سوريا.

وأعلنت أصالة نصري عن تبرعها بأجرها عن حفل دبي لمنكوبي الزلزال.

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أما الفنان ماجد المهندس، فقال عبر تويتر “اعلن عن التبرع باجري في حفل فبراير الكويت، تاريخ 10/2/2023 للمتضررين من زلزال سوريا تركيا في الشقيقة سوريا والجارة تركيا ربي يرحم اللي فقدناهم في هذا الحادث الاليم ويشافي كل الجرحى”.

اعلن عن التبرع باجر الحفل للمتضررين من #زلزال_سوريا_تركيا في الشقيقة سوريا والجارة تركيا ربي يرحم اللي فقدناهم في هذا الحادث الاليم ويشافي كل الجرحى 🤲🏻 https://t.co/bQsKJmhnyZ — ماجد المهندس (@majidalmohandis) February 9, 2023

من جانبه، قال متعهد الحفلات والمنتج يوسف حرب إن جولة نانسي عجرم الأمريكية – الكندية لن تتأجل ولكن سيتم التبرع بجزء كبير من عائدات الجولة لدعم ومساعدة المتضررين، وسيتم إقامة مزاد علني في كل حفل ستتحول أرباحه أيضاً للمساعدات الإنسانية.