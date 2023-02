بيع قميص كوبي براينت أسطورة كرة السلة بسعر خيالي (صور)

- Advertisement -

وطن- أعلنت دار المزادات العالمية “سوذبيز”، عن بيع قميص كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي الذي توفيّ عام 2020، الخميس، بسعر خيالي فاق كل التوقعات.

وقالت دار المزادات “سوذبيز” في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه تم بيع قميص لاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت الذي ارتداه مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، طيلة 25 مباراة متواصلة مع الفريق الأمريكي. ب5 ملايين و849 ألف و700 دولار أمريكي في المزاد العلني.

وأردفت دار المزادات العالمية، ” قدرت قيمة القميص الرياضي الذي يعود لأسطورة كرة السلة براينت، الذي يحمل رقم 24، كما ويترواح 5-4 ملايين دولار. وهو ما يجعله أغلى قميص يتم بيعه على الإطلاق في المزاد العلني للاعب”.

وكان اللاعب الأمريكي كوبي براينت، قد ارتدى القميص ذو اللون الأصفر والأوجواني، الذي ارتداه. خلال 25 مباراة في العام الذي نال فيه جائزة أفضل لاعب في موسم 2007-2008، وفق ما ذكرته دار المزادات العالمية.

كما وأضافت، ” هذا القميص اخترق ثقافتنا الشعبية العالمية. بطريقة لم تفعل مع أي قطعة رياضية أخرى في العالم قبل ذلك، بالإضافة إلى أنه أصبح رمزاً لصورة أسطورة كرة السلة الأمريكي براينت”.

كما وتوفيّ الأمريكي كوبي براينت مع ابنته جينا البالغة من العمر 13 عاماً، في ال26 من شهر يناير عام 2020، بسبب تحطم طائرة هيلكوبتر في مدينة كالاباساس جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما وتوفيّ في الحاث المؤسف 7 أشخاص آخرين.

