بيع قميص كوبي براينت أسطورة كرة السلة بسعر خيالي (صور)

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وطن- أعلنت دار المزادات العالمية “سوذبيز”، عن بيع قميص كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي الذي توفيّ عام 2020، الخميس، بسعر خيالي فاق كل التوقعات.

وقالت دار المزادات “سوذبيز” في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه تم بيع قميص لاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت الذي ارتداه مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، طيلة 25 مباراة متواصلة مع الفريق الأمريكي. ب5 ملايين و849 ألف و700 دولار أمريكي في المزاد العلني.

بيع قميص كوبي براينت

وأردفت دار المزادات العالمية، ” قدرت قيمة القميص الرياضي الذي يعود لأسطورة كرة السلة براينت، الذي يحمل رقم 24، كما ويترواح 5-4 ملايين دولار. وهو ما يجعله أغلى قميص يتم بيعه على الإطلاق في المزاد العلني للاعب”.

قميص فريق لوس أنجلوس ليكرز، الذي يعود إلى اللاعب الراحل #كوبي_براينت، والذي ارتداه طيلة 25 مباراة، تم بيعه مقابل 5.8 مليون دولار في مزاد عبر الإنترنت أطلقته دار "سوذبيز" للمزادات، ليصبح ثاني أغلى قميص يتم بيعه للاعبي كرة السلة بعد قميص مايكل جوردون الذي تجاوز 10 ملايين دولار pic.twitter.com/jYKwsqOnDr — اقتصاد الشرق رياضة (@AsharqBSP) February 10, 2023

وكان اللاعب الأمريكي كوبي براينت، قد ارتدى القميص ذو اللون الأصفر والأوجواني، الذي ارتداه. خلال 25 مباراة في العام الذي نال فيه جائزة أفضل لاعب في موسم 2007-2008، وفق ما ذكرته دار المزادات العالمية.

كما وأضافت، ” هذا القميص اخترق ثقافتنا الشعبية العالمية. بطريقة لم تفعل مع أي قطعة رياضية أخرى في العالم قبل ذلك، بالإضافة إلى أنه أصبح رمزاً لصورة أسطورة كرة السلة الأمريكي براينت”.

وفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكي

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كما وتوفيّ الأمريكي كوبي براينت مع ابنته جينا البالغة من العمر 13 عاماً، في ال26 من شهر يناير عام 2020، بسبب تحطم طائرة هيلكوبتر في مدينة كالاباساس جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما وتوفيّ في الحاث المؤسف 7 أشخاص آخرين.

I took the ass whooping for guys to be WHO THEY REALLY ARE! These stories are straight out the vault. Straight up. This the real me!!! @playerstribune 🎥: https://t.co/r7PXqiN7ZJ pic.twitter.com/BDAkEJGzhu — Allen Iverson (@alleniverson) January 24, 2020

يشار بأن أسطورة السلة الأمريكي براينت، قد ارتدى قميصان مع فريق لويس أنجلوس ليكرز، رسميان أحدهما حمل رقم 8 والأخر 24 خلال مشواره. مع الفريق، الذي توج معه بالكثير من الألقاب والجوائز على الصعيد الفردي والجماعي.