السبت, فبراير 11, 2023
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رياضة

بيع قميص كوبي براينت أسطورة كرة السلة بسعر خيالي (صور)

بيع قميص الأمريكي براينت في دار المزادات العالمية بأكثر من 5 ملايين دولار

كتب فارس أبو شيحة
بيع قميص كوبي براينت watanserb.com
بيع قميص كوبي براينت
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وطن- أعلنت دار المزادات العالمية “سوذبيز”، عن بيع قميص كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي الذي توفيّ عام 2020، الخميس، بسعر خيالي فاق كل التوقعات.

وقالت دار المزادات “سوذبيز” في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه تم بيع قميص لاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت الذي ارتداه مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، طيلة 25 مباراة متواصلة مع الفريق الأمريكي. ب5 ملايين و849 ألف و700 دولار أمريكي في المزاد العلني.

بيع قميص كوبي براينت

وأردفت دار المزادات العالمية، ” قدرت قيمة القميص الرياضي الذي يعود لأسطورة كرة السلة براينت، الذي يحمل رقم 24، كما ويترواح 5-4 ملايين دولار. وهو ما يجعله أغلى قميص يتم بيعه على الإطلاق في المزاد العلني للاعب”.

وكان اللاعب الأمريكي كوبي براينت، قد ارتدى القميص ذو اللون الأصفر والأوجواني، الذي ارتداه. خلال 25 مباراة في العام الذي نال فيه جائزة أفضل لاعب في موسم 2007-2008، وفق ما ذكرته دار المزادات العالمية.

الأمريكي براينت
الأمريكي براينت

كما وأضافت، ” هذا القميص اخترق ثقافتنا الشعبية العالمية. بطريقة لم تفعل مع أي قطعة رياضية أخرى في العالم قبل ذلك، بالإضافة إلى أنه أصبح رمزاً لصورة أسطورة كرة السلة الأمريكي براينت”.

قميص كوبي براينت
قميص كوبي براينت

وفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكي

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كما وتوفيّ الأمريكي كوبي براينت مع ابنته جينا البالغة من العمر 13 عاماً، في ال26 من شهر يناير عام 2020، بسبب تحطم طائرة هيلكوبتر في مدينة كالاباساس جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما وتوفيّ في الحاث المؤسف 7 أشخاص آخرين.

يشار بأن أسطورة السلة الأمريكي براينت، قد ارتدى قميصان مع فريق لويس أنجلوس ليكرز، رسميان أحدهما حمل رقم 8 والأخر 24 خلال مشواره. مع الفريق، الذي توج معه بالكثير من الألقاب والجوائز على الصعيد الفردي والجماعي.

أسطورة التنس كوبي براينت
أسطورة التنس كوبي براينت
المصدروطن + دار المزدات سوذبيز + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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