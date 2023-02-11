بكاء أحد رجال الحماية الجزائريين بعد إنقاذه طفلا تركيا من تحت الأنقاض (فيديو)

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وطن– انتشر مقطع فيديو مؤثر جدا، يوثق لحظات صعبة عاشها عضو بطاقم الإنقاذ الجزائري وهو يبكي بعد نجاحه في إنقاذ طفل تركي من تحت الأنقاض.

وأظهر الفيديو، لحظة إنقاذ الطفل العالق تحت إحدى البنايات المنهارة من جراء الزلزال، فيما بدت علامات الصدمة والرعب على الطفل.

وتأثر عضو فريق الإنقاذ الجزائري بشدة من جراء هول الموقف الذي عاشه الطفل التركي، بعدما ظلّ عالقا ساعات طويلة تحت الأنقاض إلى أن تم إنقاذه.

عضو بطاقم الإنقاذ الجزائري يبكي بعد نجاحه في إنقاذ طفل تركي من تحت الأنقاض pic.twitter.com/t12JwVifXb — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 11, 2023

كارثة القرن.. زلزال عنيف يضرب تركيا وسوريا

وضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، وخلّف حتى الآن مقتل 20213 شخصا في تركيا، و3553 شخصا في سوريا، علما بأن هذه الأرقام غير نهائية وترتفع باستمرار.

ورغم مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال، إلا أنه لا يزال عمّال الإنقاذ يعثرون على أحياء تحت الأنقاض.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي، بأن استجابة السلطات في بلاده للزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق واسعة في الجنوب، لم تأت بالسرعة المطلوبة.

وقال أردوغان إن بعض الناس ينهبون المحال التجارية ويهاجمون مقارّ الأعمال، لكنه أشار إلى أن حالة الطوارئ المعلنة في المنطقة ستمكّن الدولة من فرض العقوبات الضرورية، ووصف الزلزال بأنه “كارثة القرن”.

مساعدات جزائرية لتركيا وسوريا

والجزائر واحدة من الدول التي بادرت بالتحرك من أجل مد يد العون لتركيا وسوريا في مواجهة الكارثة، حيث قدمت الحكومة الجزائرية مساعدة مالية بقية 45 مليون دولار للبلدين المنكوبتين.

كما أرسلت الجزائر بعد ساعات من وقوع الزلزال، فوجا من 89 عنصر حماية متخصصا في التدخل في الكوارث الكبرى نحو تركيا، وفرقة من الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة، وفوجا مماثلا الى سوريا يتكون من 86 فردا.

ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتصالين هاتفيين بنظيريه السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان، عرض فيهما مساعدة الجزائر.