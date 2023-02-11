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حياتنا

بعد وصفها الكنيسة بـ”بيت ربنا”.. غادة ابراهيم تستغرق 5 ساعات لأداء “العمرة” (شاهد)

سبق أن تحدثت غادة عن التعايش مع الأديان الأخرى مشددة على أنها لا تمانع شرعًا تهنئة المسلمين للمسيحين بأعيادهم

كتب رفيف عبدالله
بعد وصفها الكنيسة بـ
غادة ابراهيم
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وطن– تحدثت الفنانة المصرية غادة ابراهيم، عن تفاصيل أداءها مناسك العمرة، لأول مرة في حياتها.

وكشفت غادة ابراهيم أنها استغرقت 5 ساعات في أول عمرة لها.

طاقة وراحة نفسية

وقالت في حديث لصحيفة “القاهرة 24“: “ربنا استجاب لدعائي ونولهالي، أول مرة في حياتي أجي السعودية. والحمد لله ربنا حققهالي إني أعمل عمرة، طاقة وراحة نفسية، وراحة إيمانية جميلة، والناس جميلة ومبتسمين، والروح حلوة”.

ظهرت غادة بالحجاب لأول مرة

وتابعت غادة ابراهيم: ” كل الناس تقريبًا بتعمل العمرة في ساعة أو ساعتين كحد أقصى، أنا عملتها في 5 ساعات علشان أول مرة. ومحستش بتعب”.

وتحدثت غادة عن تفاصيل رحلتها الروحانية لأول مرة، قائلة: “خدت العمرة الأولى في 5 ساعات علشان مكنتش عارفة لسه المناسك. والناس اللي معايا مكنتش عارفة”.

العمرة الثانية أسهل

وتابعت: ” لما سألت وعرفت العمرة التانية لوالدي خدتها أسرع، وتعبت شوية في العمرة الأولى علشان مكنتش عارفة المناسك والعبادات والصلوات، وبين الصفا والمروة. والعمرة التانية عملتها بسلاسة رجلي خدت وحفظت”.

لم تكن غادة تعرف مناسك الحج
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وأكدت غادة أنها حزينة لمغادرة السعودية، مردفة: “المفروض أطلع الفجر المطار، والله ما عايزة أمشي. حبيت المكان، وكل الجنسيات متواجدة في السعودية، ومصورة أفواج من كل الجنسيات العربية والأوروبية. ودي أول مرة ليا ومش آخر مرة ليا، ويارب ينولني الحج”.

وصفت غادة الكنيسة ببيت الله

وسبق أن تحدثت غادة عن التعايش مع الأديان الأخرى، مشددة على أنها لا تمانع شرعًا تهنئة المسلمين للمسيحين بأعيادهم.

الكنيسة بيت ربنا

وقالت غادة إبراهيم في تصريحات صحفية: “مفيش حاجة اسمها حرام تهنئة المسيحيين بأعيادهم. وفي مصر معندناش كلمة مسلم ومسيحي مبسمعهاش”

وكشفت الفنانة المصرية أنها تربت في مدارس راهبات على الرغم من كونها مسلمة.

وأردفت: “عندي إخوات مسيحيين وكنت بروح الكنيسة وأزورها لأنها بيت ربنا. وإحنا مجتمع متسامح مع اليهود وكل الأديان. معندناش مشكلة مع اليهود لكن أزمتنا مع الإسرائيليين”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال غادة إبراهيم كان مسلسل ابن موت من تأﻟﻴﻒ مجدي صابر وإخراج سمير سيف.

وهو من بطولة الفنانة خالد النبوي، علا غانم ومحمد نجاتي ومحمد لطفي وإدوار وأحمد خليل وغيرهم.

وشاركت غادة إبراهيم قبلها في مسلسل الصفعة مع النجم شريف منير.

كما شاركت في مسلسل النار والطين ومسلسل الحب المستحيل ومسرحية على فين يا بلد .

المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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