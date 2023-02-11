بعد وصفها الكنيسة بـ”بيت ربنا”.. غادة ابراهيم تستغرق 5 ساعات لأداء “العمرة” (شاهد)

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وطن– تحدثت الفنانة المصرية غادة ابراهيم، عن تفاصيل أداءها مناسك العمرة، لأول مرة في حياتها.

وكشفت غادة ابراهيم أنها استغرقت 5 ساعات في أول عمرة لها.

طاقة وراحة نفسية

وقالت في حديث لصحيفة “القاهرة 24“: “ربنا استجاب لدعائي ونولهالي، أول مرة في حياتي أجي السعودية. والحمد لله ربنا حققهالي إني أعمل عمرة، طاقة وراحة نفسية، وراحة إيمانية جميلة، والناس جميلة ومبتسمين، والروح حلوة”.

وتابعت غادة ابراهيم: ” كل الناس تقريبًا بتعمل العمرة في ساعة أو ساعتين كحد أقصى، أنا عملتها في 5 ساعات علشان أول مرة. ومحستش بتعب”.

وتحدثت غادة عن تفاصيل رحلتها الروحانية لأول مرة، قائلة: “خدت العمرة الأولى في 5 ساعات علشان مكنتش عارفة لسه المناسك. والناس اللي معايا مكنتش عارفة”.

العمرة الثانية أسهل

وتابعت: ” لما سألت وعرفت العمرة التانية لوالدي خدتها أسرع، وتعبت شوية في العمرة الأولى علشان مكنتش عارفة المناسك والعبادات والصلوات، وبين الصفا والمروة. والعمرة التانية عملتها بسلاسة رجلي خدت وحفظت”.

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وأكدت غادة أنها حزينة لمغادرة السعودية، مردفة: “المفروض أطلع الفجر المطار، والله ما عايزة أمشي. حبيت المكان، وكل الجنسيات متواجدة في السعودية، ومصورة أفواج من كل الجنسيات العربية والأوروبية. ودي أول مرة ليا ومش آخر مرة ليا، ويارب ينولني الحج”.

وسبق أن تحدثت غادة عن التعايش مع الأديان الأخرى، مشددة على أنها لا تمانع شرعًا تهنئة المسلمين للمسيحين بأعيادهم.

الكنيسة بيت ربنا

وقالت غادة إبراهيم في تصريحات صحفية: “مفيش حاجة اسمها حرام تهنئة المسيحيين بأعيادهم. وفي مصر معندناش كلمة مسلم ومسيحي مبسمعهاش”

وكشفت الفنانة المصرية أنها تربت في مدارس راهبات على الرغم من كونها مسلمة.

وأردفت: “عندي إخوات مسيحيين وكنت بروح الكنيسة وأزورها لأنها بيت ربنا. وإحنا مجتمع متسامح مع اليهود وكل الأديان. معندناش مشكلة مع اليهود لكن أزمتنا مع الإسرائيليين”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال غادة إبراهيم كان مسلسل ابن موت من تأﻟﻴﻒ مجدي صابر وإخراج سمير سيف.

وهو من بطولة الفنانة خالد النبوي، علا غانم ومحمد نجاتي ومحمد لطفي وإدوار وأحمد خليل وغيرهم.

وشاركت غادة إبراهيم قبلها في مسلسل الصفعة مع النجم شريف منير.

كما شاركت في مسلسل النار والطين ومسلسل الحب المستحيل ومسرحية على فين يا بلد .