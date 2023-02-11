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بسبب طول قضيبه..ممثل إباحي يروي كيف كاد أن يقتل أنجيلا وايت في أول مشهد جنسي لهما (شاهد)

طول قضيب كيران لي يبلغ 10 بوصات ما تسبب في انفجار الزائدة الدودية لأنجيلا وايت

كتب وطن
ممثل إباحي وأنجيلا وايت watanserb.com
الممثل الاباحي كيران لي والممثلة الاباحية أنجيلا وايت
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وطن– زعم ممثل الأفلام الإباحية كيران لي أنه كاد يقتل الممثلة الإباحية الأسترالية أنجيلا وايت، بعد أن تم نقلها إلى المستشفى بعد أول مشهد جنسي جمعهما معًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن كيران لي، الذي قدم ما يقرب من 7000 مشهد في صناعة الأفلام الإباحية، استرجع اللحظة “غير الواقعية” عندما أتيحت له الفرصة للعمل مع أكبر نجمة إباحية في أستراليا.

أكثر امرأة جنسية على الإطلاق

وظهر الممثل الإباحي المولود في ديربي والمعروف بقضيبه البالغ طوله 10 بوصات على بودكاست Pillow Talk، ووصف أنجيلا وايت بأنها “أكثر امرأة جنسية على الإطلاق”.

وقال للمضيف ريان باونال: “في المرة الأولى التي قمت بمشهد جنسي معها، أدخلتها إلى المستشفى ولم يكن هذا في الواقع عن قصد”.

يقول كيران لي إنه كان بإمكانه قتل النجمة الإباحية الأسطورية أنجيلا وايت بعد أول ممارسة جنسية لها
يقول كيران لي إنه كان بإمكانه قتل النجمة الإباحية الأسطورية أنجيلا وايت بعد أول ممارسة جنسية لها

وأضاف: “كنا نصور مشهداً وكنا نشيطين، كنا نواصل العمل فيه لما يزيد عن ساعة”.

وأوضح أنه بعد انتهاء المشهد ودّعها قائلاً: “أراكي لاحقاً عزيزتي، يوم جميل”، مضيفاً: “لقد عدت إلى المنزل ثم اكتشفت بعد يومين أنها عادت إلى موطنها في أستراليا”.

انفجار الزائدة الدودية

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وقال، إنها “قالت إن معدتها تؤلمها واضطرت للذهاب إلى الطبيب، ويبدو أن الزائدة الدودية الخاصة بها انفجرت في مكان تصوير المشهد، مما قد يقتلها”.

من جانبه، سارع المضيف ريان باونال إلى التعليق وسأل: “هل هذا بسبب طول قضيبك البالغ مقاس 10 بوصات؟”.

يبدو أن الجزء الخاص البالغ 10 بوصات من البالغ من العمر 32 عامًا فجر الزائدة الدودية
يبدو أن الجزء الخاص البالغ 10 بوصات من البالغ من العمر 32 عامًا فجر الزائدة الدودية
تم نقل الممثلة الأسترالية أنجيلا إلى المستشفى بعد يومين من ممارسة الجنس
تم نقل الممثلة الأسترالية أنجيلا إلى المستشفى بعد يومين من ممارسة الجنس

أنجيلا وايت غرزت أسنانها في خصيتيه في مشهد لاحق

من جانبها، ردت الممثلة الإباحية أنجيلا وايت بأنه كان من الممكن أن يكون ما جرى بسبب ذلك.

لكن كيران لي البالغ من العمر 32 عامًا، قال إن أنجيلا “عادت إليه” وتركته مع “أكثر التجارب إيلامًا” التي مر بها في عمله.

وكشف أنه أصيب بجروح بالغة عندما عانى قضيبه من فكها وغرزت أسنانها بطريق الخطأ في خصيتيه في مشهد لاحق.

تعافت النجمة الإباحية في وقت لاحق من إصابة الرعب
تعافت النجمة الإباحية في وقت لاحق من إصابة الرعب
المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
وطن
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