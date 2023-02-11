بدار عزاء.. أمير قطر تميم بن حمد يلفت الأنظار في أحدث ظهور (شاهد)

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وطن- تفاعل النشطاء في قطر بشكل كبير مع أحدث ظهور لأميرهم تميم بن حمد آل ثاني، والذي ظهر يؤدي واجب العزاء في وفاة أحد المواطنين من “آل العبيدان”.

أحدث ظهور لأمير قطر تميم بن حمد

ونشرت صفحات قطرية بتويتر تهتم بأخبار أمير البلاد، صورا كشفت عن تواجد الشيخ تميم بن حمد، في عزاء أحمد ناصر العبيدان.

📸| | سموّ الأمير @TamimBinHamad في عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الوالد أحمد ناصر العبيدان#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/XmWFLbw3iK — نديب قطر (@NadeebQa) February 11, 2023

وظهر أمير قطر وهو يرتدي الزي القطري الرسمي، ويجلس بجانب أحد أفراد أسرة الفقيد ويقدم واجب العزاء للأسرة.

وأثار هذا المشهد تفاعلا كبيرا بين القطريين، الذين أشادوا بحرص أمير البلاد على التفاعل مع مواطنيه في أحزانهم وأتراحهم وقربه من شعبه.

وتوفي أحمد ناصر أحمد العبيدان، الأربعاء، من الأسبوع الماضي وهو والد خالد بن أحمد بن ناصر، عضو مجلس الشورى القطري.

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وكان الكاتب الصحفي جاسم إبراهيم، قد نعى وفاة أحمد بن ناصر العبيدان، وكتب عبر حسابه بتويتر:”فقدت أسرة العبيدان الكريمة الوالد أحمد بن ناصر العبيدان (أبا خالد) واحد من رجالاتها المميزين، ذلك الشخص المثقف الهادئ الوقور ذو الاخلاق الرفيعة وأحد أعمدتها الكبيرة.”

وتابع داعيا له بالرحمة والمغفرة:”رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.. خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الغالي.”

فقدت أسرة #العبيدان الكريمة الوالد #أحمد_بن_ناصر_العبيدان (أبا خالد) واحد من رجالاتها المميزين،ذلك الشخص المثقف الهادئ الوقور ذو الاخلاق الرفيعة

و أحد أعمدتها الكبيرة.رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الغالي

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/x2crWdoz11 — جاسم ابراهيم فخرو (@fakhrooj) February 10, 2023

ويشار إلى أنه دائما ما يحرص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على التقرب من مواطنيه ومشاركته ما يشغلهم، كما يحرص على أداء واجبات العزاء والفرح للأسر القطرية.

أمير قطر مع الوليد بن طلال

ويشار إلى أنه بأواخر يناير الماضي حضر أمير قطر، سباق فورمولا “كور الدرعية إي بري 2023″، المقام على حلبة الدرعية في مدينة الرياض، تلبيةً لدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ولي العهد وأمير قطر أثناء حضورهما سباق فورمولا إي الدرعية. – pic.twitter.com/RmB8eV3Nh6 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 28, 2023

ولفت الأنظار في لقاء جانبي جمع بين الشيخ تميم وابن سلمان وقتها، ظهور الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال معهما، حيث كان يُنصت للحوار بينهما.

ورفقة عدد من المسؤولين داخل قاعة مغلقة خلال سباق الدرعية للفورمولا إي، بدا الوليد بن طلال وهو يصغي للكلام بين أمير قطر وولي العهد السعودي، ويهز برأسه دون أن يتدخل فيه.

كما لفت الديوان الأميري القطري على موقعه الإلكتروني، إلى زيارة الشيخ تميم للمملكة بدعوة من محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، شارك في يناير الماضي بالقمة التشاورية للزعماء العرب التي استضافها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، في قصره بأبوظبي وحضرها سلطان عمان، والرئيس المصري، وملك البحرين، وملك الأردن، بينما غاب عنها ولي العهد السعودي ـ حاكم السعودية الفعلي ـ ما أثار جدلا وقتها عن سبب غيابه.