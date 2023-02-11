السبت, فبراير 11, 2023
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بدار عزاء.. أمير قطر تميم بن حمد يلفت الأنظار في أحدث ظهور (شاهد)

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قدم واجب العزاء في وفاة أحمد ناصر العبيدان والد عضو مجلس الشورى القطري خالد أحمد ناصر العبيدان

كتب باسل النجار
أمير قطر تميم بن حمد watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد
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وطن- تفاعل النشطاء في قطر بشكل كبير مع أحدث ظهور لأميرهم تميم بن حمد آل ثاني، والذي ظهر يؤدي واجب العزاء في وفاة أحد المواطنين من “آل العبيدان”.

أحدث ظهور لأمير قطر تميم بن حمد

ونشرت صفحات قطرية بتويتر تهتم بأخبار أمير البلاد، صورا كشفت عن تواجد الشيخ تميم بن حمد، في عزاء أحمد ناصر العبيدان.

سموّ الأمير تميم بن حمد في عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الوالد أحمد ناصر العبيدان
سموّ الأمير تميم بن حمد في عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الوالد أحمد ناصر العبيدان

وظهر أمير قطر وهو يرتدي الزي القطري الرسمي، ويجلس بجانب أحد أفراد أسرة الفقيد ويقدم واجب العزاء للأسرة.

وأثار هذا المشهد تفاعلا كبيرا بين القطريين، الذين أشادوا بحرص أمير البلاد على التفاعل مع مواطنيه في أحزانهم وأتراحهم وقربه من شعبه.

وتوفي أحمد ناصر أحمد العبيدان، الأربعاء، من الأسبوع الماضي وهو والد خالد بن أحمد بن ناصر، عضو مجلس الشورى القطري.

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وكان الكاتب الصحفي جاسم إبراهيم، قد نعى وفاة أحمد بن ناصر العبيدان، وكتب عبر حسابه بتويتر:”فقدت أسرة العبيدان الكريمة الوالد أحمد بن ناصر العبيدان (أبا خالد) واحد من رجالاتها المميزين، ذلك الشخص المثقف الهادئ الوقور ذو الاخلاق الرفيعة وأحد أعمدتها الكبيرة.”

وتابع داعيا له بالرحمة والمغفرة:”رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.. خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الغالي.”

ويشار إلى أنه دائما ما يحرص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على التقرب من مواطنيه ومشاركته ما يشغلهم، كما يحرص على أداء واجبات العزاء والفرح للأسر القطرية.

أمير قطر مع الوليد بن طلال

ويشار إلى أنه بأواخر يناير الماضي حضر أمير قطر، سباق فورمولا “كور الدرعية إي بري 2023″، المقام على حلبة الدرعية في مدينة الرياض، تلبيةً لدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ولفت الأنظار في لقاء جانبي جمع بين الشيخ تميم وابن سلمان وقتها، ظهور الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال معهما، حيث كان يُنصت للحوار بينهما.

ورفقة عدد من المسؤولين داخل قاعة مغلقة خلال سباق الدرعية للفورمولا إي، بدا الوليد بن طلال وهو يصغي للكلام بين أمير قطر وولي العهد السعودي، ويهز برأسه دون أن يتدخل فيه.

كما لفت الديوان الأميري القطري على موقعه الإلكتروني، إلى زيارة الشيخ تميم للمملكة بدعوة من محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، شارك في يناير الماضي بالقمة التشاورية للزعماء العرب التي استضافها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، في قصره بأبوظبي وحضرها سلطان عمان، والرئيس المصري، وملك البحرين، وملك الأردن، بينما غاب عنها ولي العهد السعودي ـ حاكم السعودية الفعلي ـ ما أثار جدلا وقتها عن سبب غيابه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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