السبت, فبراير 11, 2023
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انهيار كارثي لحطام مبنى على رؤوس فريق إنقاذ كان يبحث عن ناجين (فيديو)

يعمل في أماكن الدمار جراء زلزال تركيا وسوريا 29 ألف و622 عنصراً من أفراد البحث والإنقاذ من منظمات رسمية وغير رسمية

كتب خالد الأحمد
انهيار حطام مبنى على رؤوس فريق إنقاذ watanserb.com
انهيار حطام مبنى على رؤوس فريق إنقاذ
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وطن- وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط حطام مبنى منهار على فريق إنقاذ بتركيا، كانوا يحاولون البحث عن ناجين.

وقتل ما لا يقل عن 26 ألف شخص في جنوب شرق تركيا وفي سوريا، إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات، تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.

انهيار حطام مبنى على رؤوس فريق إنقاذ
انهيار حطام مبنى على رؤوس فريق إنقاذ

سقطت كتل أسمنتية ضخمة ثم توالى سقوط الركام فوق المنقذين

وبدا في المقطع المتداول عدد من عناصر الإنقاذ، وهم يزيلون بعض الأنقاض من أسفل مبنى منهار وفجأة تسقط كتل أسمنتية فوق رؤوسهم ويتولى سقوط ركام هائل.

ولم يعرف مصير أفراد فريق الإنقاذ الذين انهال فوقهم الركام بشكل كارثي وصادم.

وتتواصل جهود الإنقاذ في اليوم الرابع من الزلزال الذي ضرب 10 محافظات في كهرمان مرعش، وأدى بحسب إحصائيات رسمية إلى مقتل 342 ألف شخص وإصابة 74 ألفاً بجروح.

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وعلاوة على الخسائر البشرية تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في دمار هائل بمدن كهرمان مرعش ، كيليس ، ديار بكر ، أضنة ، عثمانية ، غازي عنتاب ، شانلي أورفا ، أديامان ، ملاطية وهاتاي.

أكثر من 29 ألف عنصر إنقاذ

ويعمل في أماكن الدمار 29 ألف و622 عنصراً من أفراد البحث والإنقاذ من منظمات “آفاد” و”باك” و”جاك” و”جواك” و”ديساك” وخفر السواحل وفرقة الإطفاء والإنقاذ ومنظمات غير حكومية، والفرق الدولية الذين يعملون في هذه المناطق، ويبلغ عددهم ستة آلاف وأربعمائة وتسع وسبعين عنصراً وفرق الشرطة والدرك والإسعاف والمتطوعين والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية وبلغ عددهم 120 و344 فرداً.

وبحسب “ميلييت” التركي “تم إنشاء جسر جوي لإيصال الأفراد والمواد إلى المنطقة بإجمالي 160 طائرة تابعة للقوات الجوية والقوات البرية وخفر السواحل والقيادة العامة للدرك.

كما تم تخصيص 22 سفينة للمنطقة ، 20 من قبل قيادة القوات البحرية و 2 من قبل قيادة خفر السواحل ، للأفراد وشحن المواد والإخلاء وتم كذلك شحن 137 ألفاً و 973 خيمة و مليون و 507 ألف و 494 بطانية إلى 10 مدن تضررت بشدة من زلزال إدارة الكوارث والطوارئ ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر. كما تم الانتهاء من تركيب 97 ألف و 973 خيمة سكنية عائلية.

ووفقًا لتقرير إدارة الكوارث والطوارئ لعام 2022 ، فإن المؤسسة لديها إجمالي 688 فردًا في المركز و 5294 فردًا في المحافظات ومع ذلك ، ليس كل هؤلاء الموظفين هم أولئك الذين يمكنهم الاستجابة في حالات الطوارئ أو المشمولين في فريق البحث والإنقاذ.

وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الداخلية ، كان هناك 1536 شخصًا من فرق البحث والإنقاذ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ في الميدان خلال الزلازل الأخير.

وأعلنت مديرية الاتصالات أنه اعتبارًا من 8 فبراير ، كان هناك ما يقرب من 118000 فرد في الميدان. يشمل هذا الرقم عمال البحث والإنقاذ المحليين والدوليين بالإضافة إلى عمال الإغاثة الآخرين.

كما أن تأثر أفراد هيئة إدارة الكوارث والطوارئ الذين يعيشون ويعملون في منطقة الزلزال وأقاربهم من جراء الزلزال أدى إلى انخفاض عدد الفرق.

وكان مبنى قد انهار في وقت يستمر فيه عمال الإنقاذ في البحث عن ناجين تحت أنقاض بناية قريبة من الانهيار في مدينة غازي عنتاب (تركيا) في اليوم الثاني من وقوع الزلزال.

المصدرتويتر، ميلييت التركي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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