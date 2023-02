انهيار كارثي لحطام مبنى على رؤوس فريق إنقاذ كان يبحث عن ناجين (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط حطام مبنى منهار على فريق إنقاذ بتركيا، كانوا يحاولون البحث عن ناجين.

وقتل ما لا يقل عن 26 ألف شخص في جنوب شرق تركيا وفي سوريا، إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات، تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.

وبدا في المقطع المتداول عدد من عناصر الإنقاذ، وهم يزيلون بعض الأنقاض من أسفل مبنى منهار وفجأة تسقط كتل أسمنتية فوق رؤوسهم ويتولى سقوط ركام هائل.

ولم يعرف مصير أفراد فريق الإنقاذ الذين انهال فوقهم الركام بشكل كارثي وصادم.

وتتواصل جهود الإنقاذ في اليوم الرابع من الزلزال الذي ضرب 10 محافظات في كهرمان مرعش، وأدى بحسب إحصائيات رسمية إلى مقتل 342 ألف شخص وإصابة 74 ألفاً بجروح.

وعلاوة على الخسائر البشرية تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في دمار هائل بمدن كهرمان مرعش ، كيليس ، ديار بكر ، أضنة ، عثمانية ، غازي عنتاب ، شانلي أورفا ، أديامان ، ملاطية وهاتاي.

ويعمل في أماكن الدمار 29 ألف و622 عنصراً من أفراد البحث والإنقاذ من منظمات “آفاد” و”باك” و”جاك” و”جواك” و”ديساك” وخفر السواحل وفرقة الإطفاء والإنقاذ ومنظمات غير حكومية، والفرق الدولية الذين يعملون في هذه المناطق، ويبلغ عددهم ستة آلاف وأربعمائة وتسع وسبعين عنصراً وفرق الشرطة والدرك والإسعاف والمتطوعين والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية وبلغ عددهم 120 و344 فرداً.

وبحسب “ميلييت” التركي “تم إنشاء جسر جوي لإيصال الأفراد والمواد إلى المنطقة بإجمالي 160 طائرة تابعة للقوات الجوية والقوات البرية وخفر السواحل والقيادة العامة للدرك.

كما تم تخصيص 22 سفينة للمنطقة ، 20 من قبل قيادة القوات البحرية و 2 من قبل قيادة خفر السواحل ، للأفراد وشحن المواد والإخلاء وتم كذلك شحن 137 ألفاً و 973 خيمة و مليون و 507 ألف و 494 بطانية إلى 10 مدن تضررت بشدة من زلزال إدارة الكوارث والطوارئ ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر. كما تم الانتهاء من تركيب 97 ألف و 973 خيمة سكنية عائلية.

ووفقًا لتقرير إدارة الكوارث والطوارئ لعام 2022 ، فإن المؤسسة لديها إجمالي 688 فردًا في المركز و 5294 فردًا في المحافظات ومع ذلك ، ليس كل هؤلاء الموظفين هم أولئك الذين يمكنهم الاستجابة في حالات الطوارئ أو المشمولين في فريق البحث والإنقاذ.

وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الداخلية ، كان هناك 1536 شخصًا من فرق البحث والإنقاذ التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ في الميدان خلال الزلازل الأخير.

وأعلنت مديرية الاتصالات أنه اعتبارًا من 8 فبراير ، كان هناك ما يقرب من 118000 فرد في الميدان. يشمل هذا الرقم عمال البحث والإنقاذ المحليين والدوليين بالإضافة إلى عمال الإغاثة الآخرين.

كما أن تأثر أفراد هيئة إدارة الكوارث والطوارئ الذين يعيشون ويعملون في منطقة الزلزال وأقاربهم من جراء الزلزال أدى إلى انخفاض عدد الفرق.

Earthquake death toll rises to 4,300 in Turkey, Syria. Rescuers in both countries are digging with their bare hands through the freezing night hunting for survivors among the rubble of thousands of buildings#earthquakes pic.twitter.com/y2xMB6umMH

— Reeshi Umar (@reeshi_umar) February 7, 2023