السبت, فبراير 11, 2023
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حياتنا

امتلاك هذا النوع من الشخصية سيجعلك أفضل شريك وحلم كلّ شخص

"الشخصية العصبيّة تنفّر الشريك..."

كتب معالي بن عمر
الانفتاح في العلاقة الزوجية watanserb.com
الانفتاح في العلاقة الزوجية
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وطن-ماذا لو كان سر السعادة الزوجية يكمن في شخصية الشريك؟ على أي حال، هذه هي النظرية التي دافع عنها العديد من العلماء، الذين أظهرت دراساتهم أن جودة العلاقة الرومانسية يمكن أن تعتمد بالفعل على سمات شخصية معينة يجب امتلاكها. لكن، ما هذه السمات التي تكوّن علاقة زوجية سعيدة ومستمرّة؟

في هذا الصدد، نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على نتائج 19 دراسة لخّصها باحثون أستراليون، من بينهم تحليل طباع أكثر من 3800 مشارك من أجل تحديد سمات الشخصية التي تجعل العلاقة الزوجية سعيدة وناجحة. ولقد سمحت لهم هذه الدراسات بتحديد أربعة سمات مهمة للغاية.

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ما هي السمات الشخصية لأسعد الأزواج؟

وفق ترجمة “وطن“، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بأعلى مستوى من الرضا في العلاقة الزوجية، كان لديهم أدنى مستوى من العصابية. والعصابية تتوافق مع الاستعداد لتجربة المشاعر السلبية، ما يجعلك أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب أو القلق أو حتى الغضب.

ونظرًا لأنهم أقل عرضة لتجربة المشاعر السلبية، فإن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض العصابية هم بطبيعة الحال أكثر عرضة لتجربة وإظهار السعادة والفرح والرضا وهذا يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتهم.

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كما اتضح أن المواضيع الودية التي تجمع الشريكين، تزيد من ثقتهما ببعضهما بعضًا. ويقول عالم النفس سيث جيليهان: “يتمتع الشركاء المحبوبون بالعديد من الصداقات القوية والصحية، وحتى ولو انتهت علاقاتهم الرومانسية السابقة، تكون عادة بشكل ودي نسبيًا”.

هناك سمة مميزة أخرى يتفرّد بها الأزواج السعداء: الانبساطية أو الانفتاح. يعلق المتخصص: “يقول شركاء المنفتحين إنهم في المتوسط ​​أكثر رضا عن علاقتهم من أولئك الذين يعيشون مع الانطوائيين“.

شكرا عبارة تجعل العلاقة الزوجية ناجحة
شكرا عبارة تجعل العلاقة الزوجية ناجحة
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أخيرًا، لكي تصل إلى درجة الرضا في العلاقة الزوجية، عليك أولا أن تكون واعيًا، لأن هذه الخصلة تجعلك شريكًا مثاليًا. فالشريك الواعي والملتزم لا يتخلى عن الالتزامات أو يفوت المواعيد النهائية، كما أنه نادرًا ما يتأخر عن مواعيده (ولديه سبب وجيه إذا حدث كذلك).

الآن، أنت تعرف ماذا عليك أن تفعل لتصبح الزوج المثالي.

هارفارد: ​​العلاقة الزوجية السعيدة سرّ من أسرار طول العمر!

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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