السبت, فبراير 11, 2023
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الأمن الروسي ينصب فخاً لرجل أعمال مصري استأجر قاتلاً محترفاً لقتل زوجته الروسية (شاهد)

رجل الأعمال المصري أراد الخلاص من زوجته كي لا تقاسمه ثروته بعد الطلاق

كتب سالم حنفي
رجل مصري استأجر قاتلا محترفا watanserb.com
القبض على رجل الاعمال المصري محاولا التخلص من زوجته الروسية
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وطن– نشر موقع “روسيا اليوم” تفاصيل “فخ” نصبته قوات الأمن الروسية للقبض على رجل أعمال مصري قام باستئجار قاتل محترف للتخلص من زوجته الروسية.

وقال الموقع نقلا عن موقع “لايف رو” الروسي، إن رجل الأعمال المصري قام بلبحث عن القاتل المحترف عبر الإنترنت من أجل الخلاص من زوجته لكي لا تقاسمه ثروته بعد الطلاق.

وبحسب ما ورد، فإن ضباط المباحث الروسية المتخصصين في تتبع المواقع المشبوهة، رصدوا تواصل رجل الأعمال المصري مع القاتل المشبوه والذي طلب مبلغ 700 ألف روبل روسي لتنفيذ الجريمة.

فخ أمني

وكشف الموقع الروسي أن القاتل المأجور الذي وضع سعر تنفيذ الجريمة لم يكن حقيقيا وإنما كان من أحد ضباط الامن من أجل الإيقاع به، لافتا إلى أنه تم هذا المبلغ حتى يكون الامر منطقيا نوعا ما .

وأشار الموقع إلى أن رجل الأعمال مصري الذي يبلغ من العمر 41 عاما، لم يرغب في تقاسم الممتلكات عند طلاق زوجته وقرر استئجار قاتل محترف للتخلص منها، وبدلا من أن يتفق مع القاتل عبر الموقع اتفق مع الشرطي.

صورة مفبركة للجريمة

وبعد أن تم الاتفاق بين رجل الاعمال المصري والضابط المنتحل صفة القاتل المأجور، قامت قوات الأمن بإرسال صورة مفبركة توثق قتل زوجته الضحية المزعومة له.

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وأشار إلى أنه تم إعطاء الزوج المصري عنوانا ليقوم فيه بتسليم المبلغ المتفق عليه، إلا أن قوت الامن كانت في انتظاره وألقت القبض عليه.

لحظة القبض على رجل الأعمال المصري

ونشر الموقع مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على رجل الأعمال المصري عقب نزوله من سيارته مباشرة في إحدى الغابات والثلوج تغطي المكان.

وبحسب الموقع، فقد تم رفع دعوى جنائية ضد رجل الاعمال المصري لسعيه لارتكاب جريمة قتل متعاقد عليها، لافتا إلى ان سيواجه عقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

المصدرروسيا اليوم ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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