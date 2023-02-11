إيقاف لاعب تنس مغربي مدي الحياة والسبب صادم!

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وطن- تلقى لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي، بالإيقاف عن اللعب مدى الحياة، الخميس، بعد عقوبة فرضتها الوكالة الدولية لنزاهة التنس.

وأقرت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، عقوبة قاسية على لاعب التنس المغربي السابق يونس الرشيدي، بالإيقاف عن ممارسة اللعب مدى الحياة. بعد إدانته ب135 مخالفة في تلاعب نتائج المباريات بحقه.

إيقاف لاعب التنس يونس الرشيدي مدى الحياة

وأردفت الوكالة الدولية للتنس، ” لاعب التنس يونس الرشيدي تلقى أكبر عدد من جرائم التلاعب بنتائج المباريات من قبل شخص واحد في تاريخ رياضة كرة التنس”.

أعلنت الوكالة الدولية للنزاهة في رياضة التنس (TIA) إيقاف لاعب التنس المغربي السابق يونس الرشيدي عن ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة، بسبب ثبوت تورطه في التلاعب بنتائج 135 مباراة.#المغرب #التنس #TIA #يونسرالرشيدي pic.twitter.com/3W3gC4omDy — Hespress هسبريس (@hespress) February 10, 2023

كما وأضافت، ” قرار حرمان لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي من اللعب أو التدريب أو حضور من أي من البطولات الدولية التي تنظمها رابطة المحترفين ومحترفات كرة التنس في أرجاء العالم”.

تغريم يونس الرشيدي لاعب تنس المغربي

وواصلت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، ” تم تغريم لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي، بمبلغ 34 ألف دولار أمريكي”.

تلاعب في نتائج المباريات مع لاعبين جزائريين

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وفي سياق متصل، ” قضت مسؤولة الاستماع لمكافحة الفساد جاني سوبليير، بإثبات جميع التهم إلى لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي”.

وختمت الوكالة الدولية بيانها، ” لاعب التنس المغربي الرشيدي متورط في التلاعب في نتائج المباريات مع لاعبين جزائريين، تم إيقافهما بعد تحقيقات أجريت في دولة بلجيكا”.

من هو لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي؟!

يونس الرشيدي، لاعب كرة تنس مغربي محترف، من مواليد شهر سبتمبر/ آيلول عام 1986.

كما وحصل المغربي الرشيدي على تصنيف فردي ATP بلغ 473، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013.

ووصل لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي، إلى دور نصف نهائي من حدث زوجي بمشاركة مع لامين وهاب، في الجائزة الكبرى لعام 2015.

وفي عام 2023، تم حظر المغربي الرشيدي مدى الحياة عن ممارسة رياضة التنس الدولية. بلغت نحو 34 ألف دولار أمريكي، بعد إدانته بارتكاب 135 مخالفات التلاعب في نتائج المباريات من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس.