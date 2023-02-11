السبت, فبراير 11, 2023
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رياضة

إيقاف لاعب تنس مغربي مدي الحياة والسبب صادم!

إيقاف لاعب التنس المغربي الرشيدي مدى الحياة بسبب التلاعب في نتائج المباريات

كتب فارس أبو شيحة
إيقاف يونس الرشيدي watanserb.com
إيقاف يونس الرشيدي
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وطن- تلقى لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي، بالإيقاف عن اللعب مدى الحياة، الخميس، بعد عقوبة فرضتها الوكالة الدولية لنزاهة التنس.

وأقرت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، عقوبة قاسية على لاعب التنس المغربي السابق يونس الرشيدي، بالإيقاف عن ممارسة اللعب مدى الحياة. بعد إدانته ب135 مخالفة في تلاعب نتائج المباريات بحقه.

إيقاف لاعب التنس يونس الرشيدي مدى الحياة

وأردفت الوكالة الدولية للتنس، ” لاعب التنس يونس الرشيدي تلقى أكبر عدد من جرائم التلاعب بنتائج المباريات من قبل شخص واحد في تاريخ رياضة كرة التنس”.

كما وأضافت، ” قرار حرمان لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي من اللعب أو التدريب أو حضور من أي من البطولات الدولية التي تنظمها رابطة المحترفين ومحترفات كرة التنس في أرجاء العالم”.

تغريم يونس الرشيدي لاعب تنس المغربي

وواصلت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، ” تم تغريم لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي، بمبلغ 34 ألف دولار أمريكي”.

تلاعب في نتائج المباريات مع لاعبين جزائريين

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وفي سياق متصل، ” قضت مسؤولة الاستماع لمكافحة الفساد جاني سوبليير، بإثبات جميع التهم إلى لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي”.

وختمت الوكالة الدولية بيانها، ” لاعب التنس المغربي الرشيدي متورط في التلاعب في نتائج المباريات مع لاعبين جزائريين، تم إيقافهما بعد تحقيقات أجريت في دولة بلجيكا”.

يونس الرشيدي
يونس الرشيدي

من هو لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي؟!

يونس الرشيدي، لاعب كرة تنس مغربي محترف، من مواليد شهر سبتمبر/ آيلول عام 1986.

كما وحصل المغربي الرشيدي على تصنيف فردي ATP بلغ 473، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013.
ووصل لاعب التنس المغربي يونس الرشيدي، إلى دور نصف نهائي من حدث زوجي بمشاركة مع لامين وهاب، في الجائزة الكبرى لعام 2015.

وفي عام 2023، تم حظر المغربي الرشيدي مدى الحياة عن ممارسة رياضة التنس الدولية. بلغت نحو 34 ألف دولار أمريكي، بعد إدانته بارتكاب 135 مخالفات التلاعب في نتائج المباريات من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس.

المصدروطن + الوكالة الدولية لنزاهة التنس + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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