أجمل امرأة على الكوكب.. جاذبية ميشيل كيغان الجنسية تثير غرائز متابعيها (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تركت الممثلة البريطانية ميشيل كيغان فيلقها المخلص من المعجبين بأفواه مفتوحة على مصراعيها بفضل أحدث لقطة لها على “انستجرام”.

ليس غريباً على الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا تحميل صورة رائعة على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.

أجمل امرأة على هذا الكوكب

والآن ، وصف المعجبون ميشيل بأنها “أجمل امرأة على هذا الكوكب” في سلسلة فنية جديدة من اللقطات.

في يوم الثلاثاء (7 فبراير) ، انتقلت ميشيل إلى انستجرام الخاص بها لنشر صور على غرار صور بولارويد تظهر النجمة وهي بأربعة أوضاع مختلفة.

عرضت ميشيل الكثير من بشرتها الناعمة بينما كانت تنضح بجاذبية جنسية ، وارتدت مشد جينز للتصوير.

يمكن رؤية ميشيل تتباهى بجمالها الطبيعي في إحدى اللقطات، ويديها في شعرها بينما تحدق جانباً.

نجمة مسلسل “براسيك”

- Advertisement -

في صورة شخصية أخرى ، غطت نجمة كوري السابقة إحدى عينيها ، وفي الثالثة ، ابتسمت وهي تضع يدها تحت شفتيها.

الصورة الرابعة والأخيرة ترى جمال الامرأة السمراء وهي تحجّم خديها بكلتا يديها وتعبس أمام الكاميرا.

كما كان متوقعًا ، اندفع الكثير من متابعي ميشيل إلى قسم التعليقات للتغزل بنجمة مسلسل “براسيك“.

قال أحد المعجبين: “كيف يمكن لشخص أن يكون مثاليًا جدًا؟”.

وردد آخر صدى أفكاره قائلا: “واحدة من أجمل النساء على هذا الكوكب.”

بينما قال شخص آخر: “يا لها من مذهلة”.

فنانون في حالة ذهول أيضاً

لم يكن معجبي ميشيل فقط هم الذين أصيبوا بالإغماء. حيث بدأ أصدقاءها في عالم العروض التلفزيونية بمشاركة حبهم لها.

علقت نجمة خط المهام فيكي مكلور قائلة: “جميلة”.

بينما صاغ بروك فنسنت النجم المشارك في Coronation Street: “ماااااااتي” متبوعًا برمز تعبيري على شكل قلب.

في آخر أخبار ميشيل كيجان ، تم الكشف عن أن لانا جينكينز من Love Island لديها رابط مخفي لميشيل ، مع ظهور صورة للثنائي على الإنترنت منذ أن كانا يعملان معًا. بحسب صحيفة “ديلي ستار“.

الشقراء الجميلة ، 25 عامًا ، تظهر حاليًا في سلسلة “شتاء 2023 من Love Island.

وبعيدًا عن الفن، تعمل ميشيل المذهلة كفنانة مكياج مشهورة.

تقوم الجميلة التي تتخذ من لوتون مقراً لها بعمل الماكياج والتصميم للتلفزيون والمظاهر الحية مع عملها في برامج مثل .Hollyoaks وفي أحداث مثل Hits Live و Radio 1’s Big Weekend.

تعاملت نجمة براسيك مؤخرًا مع فيلقها المخلص من المعجبين ببعض اللقطات من وراء الكواليس من أحدث سلسلة من المسلسلات الكوميدية ، مع ظهور لانا في إحدى الصور.

عملت لانا أيضًا وراء الكواليس في مسلسل براسيك التلفزيوني الشهير Sky TV . والذي قامت ببطولته الممثلة ميشيل كيجان الجميلة في شارع Coronation Street.