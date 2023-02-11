السبت, فبراير 11, 2023
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أجمل امرأة على الكوكب.. جاذبية ميشيل كيغان الجنسية تثير غرائز متابعيها (شاهد)

عرضت ميشيل الكثير من بشرتها الناعمة بينما كانت تنضح بجاذبية جنسية وارتدت مشد جينز للتصوير

كتب رفيف عبدالله
ميشيل كيغان watanserb.com
ميشيل كيغان
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وطن– تركت الممثلة البريطانية ميشيل كيغان فيلقها المخلص من المعجبين بأفواه مفتوحة على مصراعيها بفضل أحدث لقطة لها على “انستجرام”.

ليس غريباً على الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا تحميل صورة رائعة على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي.

أجمل امرأة على هذا الكوكب

والآن ، وصف المعجبون ميشيل بأنها “أجمل امرأة على هذا الكوكب” في سلسلة فنية جديدة من اللقطات.

سمحت ميشيل لجمالها الطبيعي بالقيام بكل الكلام

في يوم الثلاثاء (7 فبراير) ، انتقلت ميشيل إلى انستجرام الخاص بها لنشر صور على غرار صور بولارويد تظهر النجمة وهي بأربعة أوضاع مختلفة.

عرضت ميشيل الكثير من بشرتها الناعمة بينما كانت تنضح بجاذبية جنسية ، وارتدت مشد جينز للتصوير.

يمكن رؤية ميشيل تتباهى بجمالها الطبيعي في إحدى اللقطات، ويديها في شعرها بينما تحدق جانباً.

نجمة مسلسل “براسيك”

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في صورة شخصية أخرى ، غطت نجمة كوري السابقة إحدى عينيها ، وفي الثالثة ، ابتسمت وهي تضع يدها تحت شفتيها.

اندفع الكثير من معجبي ميشيل نحو نجمة التلفزيون

الصورة الرابعة والأخيرة ترى جمال الامرأة السمراء وهي تحجّم خديها بكلتا يديها وتعبس أمام الكاميرا.

ميشيل كيغان
جعلت ميشيل معجبيها مغرمين في قسم التعليقات
ميشيل كيغان
زملاء ميشيل أيضاً عبروا عن شعورهم بالذهول من جمالها الطبيعي
ميشيل كيغان
ميشيل كيغان

كما كان متوقعًا ، اندفع الكثير من متابعي ميشيل إلى قسم التعليقات للتغزل بنجمة مسلسل “براسيك“.

قال أحد المعجبين: “كيف يمكن لشخص أن يكون مثاليًا جدًا؟”.

وردد آخر صدى أفكاره قائلا: “واحدة من أجمل النساء على هذا الكوكب.”

بينما قال شخص آخر: “يا لها من مذهلة”.

فنانون في حالة ذهول أيضاً

لم يكن معجبي ميشيل فقط هم الذين أصيبوا بالإغماء. حيث بدأ أصدقاءها في عالم العروض التلفزيونية بمشاركة حبهم لها.

علقت نجمة خط المهام فيكي مكلور قائلة: “جميلة”.

بينما صاغ بروك فنسنت النجم المشارك في Coronation Street: “ماااااااتي” متبوعًا برمز تعبيري على شكل قلب.

في آخر أخبار ميشيل كيجان ، تم الكشف عن أن لانا جينكينز من Love Island لديها رابط مخفي لميشيل ، مع ظهور صورة للثنائي على الإنترنت منذ أن كانا يعملان معًا. بحسب صحيفة “ديلي ستار“.

الشقراء الجميلة ، 25 عامًا ، تظهر حاليًا في سلسلة “شتاء 2023 من Love Island.

وبعيدًا عن الفن، تعمل ميشيل المذهلة كفنانة مكياج مشهورة.

تقوم الجميلة التي تتخذ من لوتون مقراً لها بعمل الماكياج والتصميم للتلفزيون والمظاهر الحية مع عملها في برامج مثل .Hollyoaks وفي أحداث مثل Hits Live و Radio 1’s Big Weekend.

تعاملت نجمة براسيك مؤخرًا مع فيلقها المخلص من المعجبين ببعض اللقطات من وراء الكواليس من أحدث سلسلة من المسلسلات الكوميدية ، مع ظهور لانا في إحدى الصور.

عملت لانا أيضًا وراء الكواليس في مسلسل براسيك التلفزيوني الشهير Sky TV . والذي قامت ببطولته الممثلة ميشيل كيجان الجميلة في شارع Coronation Street.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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