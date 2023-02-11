السبت, فبراير 11, 2023
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أسرة مواطنة سعودية تتعرف على جثتها بعد انتشالها من تحت الأنقاض بأنطاكيا

فقد الاتصال بها منذ اليوم الأول للزلزال في تركيا وعثر على جثتها الجمعة من قبل فرق البحث

كتب خالد الأحمد
جثة مواطنة سعودية تحت أنقاض منزلها watanserb.com
جثة مواطنة سعودية تحت أنقاض منزلها
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وطن- عثرت فرق الإنقاذ العاملة في مدينة أنطاكيا على جثة مواطنة سعودية تحت أنقاض منزلها الذي كانت تعيش فيه، بعد أيام من فقدان الاتصال بها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر، الاثنين، الماضي وراح ضحيته حتى الآن أكثر 26 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى.

تم التعرف على جثمانها ورفعه بحضور ممثل من السفارة

وأعلنت السفارة السعودية في تركيا، الجمعة، أنه تم العثور على جثمان المواطنة التي انقطع الاتصال بها خلال الفترة الماضية تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه بمدينة أنطاكيا، حيث تم التعرف على جثمانها ورفعه بحضور ممثل من السفارة وبعض أفراد أسرتها.

ووجهت السفارة الشكر لتجاوب السلطات التركية، وتقدمت بالعزاء والمواساة لعائلتها على هذا المصاب.

ونوهت السفارة في بيانها إلى أن بقية المواطنين السعوديين الذين كانوا في مناطق الزلزال، تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة.

وكانت السفارة السعودية في تركيا أوضحت مع بداية وقوع الزلزال بأنها لم تتلقى، أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة من جراء زلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا.

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وذكرت السفارة في بيان لها أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، وطلبت من المواطنين السعوديين الموجودين في منطقة الزلزال اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها على رقم نشرته في البيان المذكور.

التعرف على جثمان السعودية ورفعه بحضور ممثل من السفارة
التعرف على جثمان السعودية ورفعه بحضور ممثل من السفارة
التعرف على جثمان السعودية ورفعه بحضور ممثل من السفارة
التعرف على جثمان السعودية ورفعه بحضور ممثل من السفارة

توفيت داخل المبنى المنهار

وكان القائم بأعمال سفارة السعودية في جمهورية تركيا محمد الحربي قد كشف لموقع “العربية نت“، عن جهود السفارة في متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في تركيا، حيث تعمل السفارة بكامل طاقتها-كما قال- لمتابعة الوضع بعد حدوث الزلزال في تركيا، مضيفاً أنه “تم العمل بشكل مكثف بمجرد حدوث الزلزال.

وحول وجود السيدة السعودية المفقودة- قبل العثور عليها ميتة- أكد الحربي أن أسرتها قامت بالاتصال بالسفارة وتم الإفادة أنها مقيمة منذ عام في انطاكيا، وهي إحدى المدن التي تأثرت بشكل كبير بالزلزال.

وبمجرد وصول المعلومات تم إجراء اتصالات وتم الوقوف بشكل عاجل على الموقع الذي كانت تسكن به، وتم الشخوص على الموقع، والمطالبة بالبحث تحت الإنقاذ، لأن أسرتها تعتقد أنها موجودة داخل المبني.

وتجاوزت حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا 26 ألفا، إضافة إلى نحو 88 ألف جريح، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية.

المصدرتويتر، موقع العربية نت، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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