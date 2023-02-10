هذا ما سيحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول القهوة لمدة شهر!

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وطن– تعد القهوة من المشروبات التي يحبها الكثير من الناس. بالنسبة للبعض، فهي جزء من نظامهم الغذائي اليومي.

لكن هل تساءلت يوما ما قد يحدث للجسم عند التوقف عن تناول القهوة لمدة شهر؟ سؤال أجابت عنه مجلة “bestlife” الأمريكية في تقرير نشرته مؤخراََ.



يقول الخبراء إن هناك فوائد لتقليل تناول القهوة يوميًا أو حتى الاستغناء عنها تمامًا. إذا توقفت عن شربها فجأة، فقد تشعر في البداية بالصداع، والتعب، والتهيج، وآلام العضلات.

ومع ذلك، بعد شهر، من المحتمل أن يتأقلم جسمك مع نقص الكافيين، وقد تبدأ بملاحظة مجموعة من التأثيرات الإيجابية على جسدك.

النوم بشكل أفضل

التغيير الرئيسي الأول الذي قد تلاحظه بعد التوقف عن تناول القهوة لمدة شهر هو أن نومك سيتحسن.

غالبًا ما يكون هذا صحيحًا بشكل خاص للأفراد الذين اعتادوا على شرب أكواب متعددة من القهوة كل يوم، أو الذين يشربون القهوة في فترة ما بعد الظهر أو المساء.

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عندما تتوقف عن شرب القهوة، فقد تشعر بتحسن في نوعية نومك ومدته، مما يؤدي إلى راحة أفضل وتقليل الشعور بالإرهاق.

تحسن المزاج

إن الإقلاع عن تناول القهوة لمدة شهر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تغيرات مزاجية ملحوظة.

إن الأشخاص الذين يعانون من ضغوط متكررة قد يلاحظون حالة مزاجية أكثر استرخاءً وهدوءًا” في غضون شهر.

في الواقع، يمكن أن تؤثر القهوة على مستوى الهرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين في الجسم، مما يؤدي إلى تغيرات في المزاج ومستويات الطاقة.



تحسن صحة الأسنان

قد يؤدي الاستغناء عن القهوة لمدة شهر أيضًا إلى تحسين صحة الأسنان ونظافتها.

لون القهوة يمكن أن يسبب تغيراً في لون الأسنان. لذا فإن التوقف عن تناول القهوة، يمكن أن يجعل أسنانك تبدو أكثر بياضًا.

يقول الخبراء إن القهوة يمكن أن تسبب أيضًا تراكم البلاك وتآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، خاصة إذا تناولت قهوتك مع الحليب أو السكر. من خلال التوقف عن شرب القهوة لمدة شهر، قد تكون أقل عرضة للإصابة بالتسوس ومشاكل الأسنان الأخرى.

تحسن الهضم

يمكن أن تسبب القهوة ارتجاع الحمض وتهيج الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

وعندما يتوقف المرء عن شرب القهوة لمدة شهر، قد تقل كثيراً فرص إصابته بعسر الهضم مثل الانتفاخ وحرقة المعدة.