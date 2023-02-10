نظرات مثيرة للملك تشارلز تجاه مراسلة صحفية اعتقد أنها ترتدي فستاناً عارياً (شاهد)

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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تفاصيل تجربة أجرتها مراسلتها ومساعدة محرر الفيديو في الصحيفة، إليسا واتس، من خلال ارتدائها فستانا يظهرها وكأنها شبه عارية، من أجل إثارة الجدل على حسابها على انستغرام.

وقالت الصحيفة إنه في اللحظة التي كانت تقف فيها المراسلة مرتدية الفستان القصير والذي هو عبارة عن خدعة مقنعة لفستان GOD SAVES QUEEN البالغ ثمنه 130 جنيها إسترلينيا ويجتاح المبيعات على انستجرام تصادم مرور الملك تشارلز الثالث في شارع هاي ستريت كينسينجتون الذي كانت تقف فيه “واتس”.

وظهرت إلسا واتس مرتدية الفستان الذي يبلغ سعر 19 جنيها إسترلينيا فقط والذي يحتوي على لوحات شفافة حول الحجاب الحاجز والجانبين وتحت الصدر.

وأثناء وقوف أليسيا واتس بسعادة وقفة بجوار إشارات المرور ، حدث أن توقف الملك تشارلز في السيارة المجاورة لها بينما كان في طريقه لحضور خطوبة في لايتون هاوس.

ومن المقعد الخلفي ، لم يستطع الملك البالغ من العمر 74 عامًا إخفاء دهشته بعد تسجيل فستان أليسيا والذي يحتوي على لوحات شفافة على الفخذين والبطن والصدر وعلى طول جانب واحد.

وبينما كان يقود سيارته متجاوزًا المراسلة، تم تصوير الملك تشارلز الثالث وهو يعطي مصو الصحيفة نظرة تحريضية على ملابس أليسيا الفاحشة الصاخبة.

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وقالت الصحيفة إن الفستان لم يرفع حواجب الملك فحسب – حيث كانت أليسيا تخضع لإطلالات محيرة لا تعد ولا تحصى من المتسوقين في هاي ستريت كنسينغتون بينما كانت تتجول في الحي مرتدية فستان قصير وحذاء أسود بكعب.

وفستان Nothing But Style الذي تبلغ تكلفته 19 جنيهًا إسترلينيًا هو عبارة عن فستان بقيمة 130 جنيهًا إسترلينيًا من God Saves Queens Carmen ، والذي وصل للنجومية على إنستغرام الشهر الماضي عندما قامت المؤثرة الأسترالية غابرييل إبستين بتصميمه ونشره عبر خاصية استوري في انستغرام.

وبحسب “ديلي ميل“، فقد خاطرت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي البالغة من العمر 28 عامًا ، والتي تفتخر بثلاثة ملايين متابع ، بحجب كل شيء لأنها التقطت صورًا على جسر للمشاة في جنوب ملبورن بينما كانت تدخن سيجارًا.

نتيجة لذلك ، كان فستان كارمن الجريء الذي تبلغ قيمته 130 جنيهًا إسترلينيًا من العلامة التجارية البولندية الصاعدة يزداد شعبية.

وينشر العشرات من مستخدمي انستغرام من جميع أنحاء العالم لقطات مثيرة لأنفسهم وهم يرتدون الفستان المستوحى من الملابس الداخلية في الأعياد الأوروبية الحارة ، أو ليالي الخروج في نيويورك أو حتى للاستمتاع بحفل موسيقي مع الأصدقاء.