الجمعة, فبراير 10, 2023
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نظرات مثيرة للملك تشارلز تجاه مراسلة صحفية اعتقد أنها ترتدي فستاناً عارياً (شاهد)

الملك تشارلز الثالث كان في طريقه لحضور حفل خطوبة بينما شاهد مراسلة ديلي ميل أثناء إجراء تجربتها في شارع هاي ستريت كينسينجتون!

كتب سالم حنفي
الملك تشارلز watanserb.com
الملك تشارلز يراقب مراسلة صحيفة ديلي ميل إلسا واتس من شباك سيارته أثناء مروره صدفة
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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تفاصيل تجربة أجرتها مراسلتها ومساعدة محرر الفيديو في الصحيفة، إليسا واتس، من خلال ارتدائها فستانا يظهرها وكأنها شبه عارية، من أجل إثارة الجدل على حسابها على انستغرام.

وقالت الصحيفة إنه في اللحظة التي كانت تقف فيها المراسلة مرتدية الفستان القصير والذي هو عبارة عن خدعة مقنعة لفستان GOD SAVES QUEEN البالغ ثمنه 130 جنيها إسترلينيا ويجتاح المبيعات على انستجرام تصادم مرور الملك تشارلز الثالث في شارع هاي ستريت كينسينجتون الذي كانت تقف فيه “واتس”.

فستان GOD SAVES QUEEN البالغ ثمنه 130 جنيها إسترلينيا

وظهرت إلسا واتس مرتدية الفستان الذي يبلغ سعر 19 جنيها إسترلينيا فقط والذي يحتوي على لوحات شفافة حول الحجاب الحاجز والجانبين وتحت الصدر.

وأثناء وقوف أليسيا واتس بسعادة وقفة بجوار إشارات المرور ، حدث أن توقف الملك تشارلز في السيارة المجاورة لها بينما كان في طريقه لحضور خطوبة في لايتون هاوس.

إلسا واتس مرتدية الفستان الذي يبلغ سعر 19 جنيها إسترلينيا

ومن المقعد الخلفي ، لم يستطع الملك البالغ من العمر 74 عامًا إخفاء دهشته بعد تسجيل فستان أليسيا والذي يحتوي على لوحات شفافة على الفخذين والبطن والصدر وعلى طول جانب واحد.

وبينما كان يقود سيارته متجاوزًا المراسلة، تم تصوير الملك تشارلز الثالث وهو يعطي مصو الصحيفة نظرة تحريضية على ملابس أليسيا الفاحشة الصاخبة.

نظرات الملك تشارلز لمراسلة ديلي ميل
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وقالت الصحيفة إن الفستان لم يرفع حواجب الملك فحسب – حيث كانت أليسيا تخضع لإطلالات محيرة لا تعد ولا تحصى من المتسوقين في هاي ستريت كنسينغتون بينما كانت تتجول في الحي مرتدية فستان قصير وحذاء أسود بكعب.

وفستان Nothing But Style الذي تبلغ تكلفته 19 جنيهًا إسترلينيًا هو عبارة عن فستان بقيمة 130 جنيهًا إسترلينيًا من God Saves Queens Carmen ، والذي وصل للنجومية على إنستغرام الشهر الماضي عندما قامت المؤثرة الأسترالية غابرييل إبستين بتصميمه ونشره عبر خاصية استوري في انستغرام.

نظرات الملك تشارلز لمراسلة ديلي ميل إلسا واتس

وبحسب “ديلي ميل“، فقد خاطرت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي البالغة من العمر 28 عامًا ، والتي تفتخر بثلاثة ملايين متابع ، بحجب كل شيء لأنها التقطت صورًا على جسر للمشاة في جنوب ملبورن بينما كانت تدخن سيجارًا.

نتيجة لذلك ، كان فستان كارمن الجريء الذي تبلغ قيمته 130 جنيهًا إسترلينيًا من العلامة التجارية البولندية الصاعدة يزداد شعبية.

وينشر العشرات من مستخدمي انستغرام من جميع أنحاء العالم لقطات مثيرة لأنفسهم وهم يرتدون الفستان المستوحى من الملابس الداخلية في الأعياد الأوروبية الحارة ، أو ليالي الخروج في نيويورك أو حتى للاستمتاع بحفل موسيقي مع الأصدقاء.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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