الجمعة, فبراير 10, 2023
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رياضة

ميلان يعود إلى سكة الانتصارات في الكالتشيو بفوزٍ نظيف على تورينو (فيديو)

منافسات الجولة ال22 من الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي watanserb.com
ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي
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وطن- عاد فريق ميلان إلى سكة انتصارات منافسات الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، بفوز نظيف بهدف دون مقابل على تورينو، في افتتاح منافسات الجولة ال22.

وسجل النجم الفرنسي أوليفيه جيرو هدف الانتصار داخل مرمى فريق تورينو، عند الدقيقة ال62.

وحقق حامل اللقب ميلان أول انتصار بعد 3 هزائم وتعادل وحيد في آخر 4 مباريات له، في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

مباراة ميلان ضد تورينو في الدوري الإيطالي

وشهدت المباراة تفوق تورينو رغم خسارته أمام صاحب الأرض ميلان، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%.

كما ووصلت عدد تسديدات ميلان إلى 9 تسديدات، والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 46%.

تشكيلة ميلان ضد تورينو

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ودخل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بتشكيلة أساسية أمام منافسه تورينو، في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، كما يلي:

حراسة المرمى: سبريان تتاروشانو.

دفاع ميلان: مالك ثياو، كيير، بيير كالولو.

خط الوسط: تيو هرنانديز، ساندور تونالي، راضي كرونيتش، أليكسيس ساليما يكيرس.

مركز الهجوم: رفائيل لياو، براهيم دياز، أوليفيه جيرو.

احتفال ميلان الإيطالي
احتفال ميلان الإيطالي

دوري أبطال أوروبا 2023

وسيلتقي فريق ميلان في المباراة القوية القادمة أمام توتنهام، الثلاثاء، في دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (سان سيرو).

ويحتل ميلان في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي بهذا الفوز برصيد 41 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة نابولي برصيد 56 نقطة للموسم الحالي.

ميلان
ميلان
المصدروطن + نادي ميلان + تورينو + الدوري الإيطالي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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