الجمعة, فبراير 10, 2023
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موقف مؤثر.. شاب سوري يتبرع بمتجره بشكل كامل لضحايا الزلزال.. شاهد ما قاله!

آخر إحصائية معلنة كشفت ارتفاع عدد قتلى الزلزال في الشمال السوري إلى 3507 و7115 مصاب.

كتب سالم حنفي
التبرع لضحايا زلزال سوريا watanserb.com
ارتفاع عدد قتلى الزلزال في الشمال السوري إلى 3507
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن شهامة وكرم شاب سوري ضحى بمتجره بالكامل من أجل ضحايا زلزال سوريا الذي ضرب عدة محافظات شمالية في البلاد مع 10 ولايات تركية جنوبية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد كشف مصور الفيديو تفاصيل القصة، موضحا أن أحد الشبان السوريين يمتلك متجرا كبيرا للألبسة في إسطنبول التركية.

وقال مصور الفيديو المقيم في تركيا: “بالامس أطلقنا حملة شبابية لجمع المساعدات وإرسالها للشمال السوري”.

ولفت مسؤول الحملة المدعو “مهدي” إلى أن الشاب مالك المتجر طلب لقاء المسؤول عن الحملة وطلب حضوره إلى المتجر بشكل ضروري.

وأوضح انه بمجرد قدومه إلى التاجر الشاب خاطبه قائلا: “مهدي المحل كله من الباب للحيط إلكن..شيلوا وإمشوا”.

وأوضح أنه قام بإعطائهم المحل كله، مشيرا إلى ان الالبسة المتواجدة في المجر هي ملابس ثمينة ومن ماركات معروفة في تركيا.

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ونوه “مهدي” إلى أن مالك المتجر أبلغهم بالذهاب والعودة صباحا حتى يقوم بتعبئة الملابس بنفسه في أكياس خاصة، وهو ما تم بالفعل.

المعارضة السورية تؤكد عدم وصول مساعدات لضحايا الزلزال

وعلى الرغم من إعلان دول عربية وأخرى من الاتحاد الأوروبي عن مساهمات مالية كبيرة ومساعدات إنسانية طارئة لدعم الشعب السوري إزاء الكارثة الإنسانية التي ألمت به نتيجة الزلزال المدمر، أكدت المعارضة السورية والعديد من الناشطين عدم دخول أي نوع من أنواع المساعدات المتعلقة بالاستجابة للكارثة الطبيعية إلى المنطقة المنكوبة الخارجة عن سيطرة النظام، رغم أن هذه المناطق هي الأكثر تضرراً بالزلزال.

من جهته، نفى نائب مدير الدفاع المدني السوري منير المصطفى في اتصال مع “القدس العربي” دخول أي نوع من أنواع المساعدات حتى يوم أمس الخميس إلى الشمال السوري.

وقال المتحدث: لم تدخل مساعدات متعلقة بالاستجابة للكارثة الطبيعية أو الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي سوريا، بل هي قافلة روتينية ضمن آلية إدخال المساعدات عبر الحدود ضمن عملية استئناف لمساعدات سابقة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي وليست خاصة بالزلزال.

وأكدت مصادر أهلية أن النظام “يمنع توزيع المساعدات قبل وصولها إلى مبنى المحافظة”، كما يتطلب توزيعها موافقة أمنية من أفرع المخابرات.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا

ياتي ذلك في حين كشفت آخر إحصائية معلنة ارتفاع عدد قتلى الزلزال في الشمال السوري إلى 3507 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين 7115.

ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سُجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي سوريا، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.

المصدرالقدس العربي + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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