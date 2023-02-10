موقف مؤثر.. شاب سوري يتبرع بمتجره بشكل كامل لضحايا الزلزال.. شاهد ما قاله!

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن شهامة وكرم شاب سوري ضحى بمتجره بالكامل من أجل ضحايا زلزال سوريا الذي ضرب عدة محافظات شمالية في البلاد مع 10 ولايات تركية جنوبية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد كشف مصور الفيديو تفاصيل القصة، موضحا أن أحد الشبان السوريين يمتلك متجرا كبيرا للألبسة في إسطنبول التركية.

وقال مصور الفيديو المقيم في تركيا: “بالامس أطلقنا حملة شبابية لجمع المساعدات وإرسالها للشمال السوري”.

ولفت مسؤول الحملة المدعو “مهدي” إلى أن الشاب مالك المتجر طلب لقاء المسؤول عن الحملة وطلب حضوره إلى المتجر بشكل ضروري.

وأوضح انه بمجرد قدومه إلى التاجر الشاب خاطبه قائلا: “مهدي المحل كله من الباب للحيط إلكن..شيلوا وإمشوا”.

وأوضح أنه قام بإعطائهم المحل كله، مشيرا إلى ان الالبسة المتواجدة في المجر هي ملابس ثمينة ومن ماركات معروفة في تركيا.

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ونوه “مهدي” إلى أن مالك المتجر أبلغهم بالذهاب والعودة صباحا حتى يقوم بتعبئة الملابس بنفسه في أكياس خاصة، وهو ما تم بالفعل.

شاب #سوري في #اسطنبول، تبرع بكامل ممتلكات محله التجاري لصالح حملة تبرعات شبابية سترسل الى #الداخل_السوري مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم ، وتَرَاحُمِهِم ، وتعاطُفِهِمْ pic.twitter.com/wXlzrcsVEL — عبد الملك عبود (@abdalmalekabod3) February 10, 2023

المعارضة السورية تؤكد عدم وصول مساعدات لضحايا الزلزال

وعلى الرغم من إعلان دول عربية وأخرى من الاتحاد الأوروبي عن مساهمات مالية كبيرة ومساعدات إنسانية طارئة لدعم الشعب السوري إزاء الكارثة الإنسانية التي ألمت به نتيجة الزلزال المدمر، أكدت المعارضة السورية والعديد من الناشطين عدم دخول أي نوع من أنواع المساعدات المتعلقة بالاستجابة للكارثة الطبيعية إلى المنطقة المنكوبة الخارجة عن سيطرة النظام، رغم أن هذه المناطق هي الأكثر تضرراً بالزلزال.

من جهته، نفى نائب مدير الدفاع المدني السوري منير المصطفى في اتصال مع “القدس العربي” دخول أي نوع من أنواع المساعدات حتى يوم أمس الخميس إلى الشمال السوري.

وقال المتحدث: لم تدخل مساعدات متعلقة بالاستجابة للكارثة الطبيعية أو الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي سوريا، بل هي قافلة روتينية ضمن آلية إدخال المساعدات عبر الحدود ضمن عملية استئناف لمساعدات سابقة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي وليست خاصة بالزلزال.

وأكدت مصادر أهلية أن النظام “يمنع توزيع المساعدات قبل وصولها إلى مبنى المحافظة”، كما يتطلب توزيعها موافقة أمنية من أفرع المخابرات.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا

ياتي ذلك في حين كشفت آخر إحصائية معلنة ارتفاع عدد قتلى الزلزال في الشمال السوري إلى 3507 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين 7115.

ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سُجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي سوريا، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.