معارض عُماني سابق يدعو للتخلص من الفاسدين على طريقة “ابن سلمان” في فندق الريتز

- Advertisement -

وطن – طالب المعارض العماني السابق، سعيد جداد، بالتخلص من الفاسدين في سلطنة عمان على طريقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حينما احتجز عدداً من الأمراء النافذين ورجال الأعمال في فندق الريتز.

معارض عُماني سابق يدعو للتخلص من الفاسدين على طريقة “ابن سلمان”

وقال المعارض السابق، سعيد جداد في تغريدةٍ عبر تويتر: “لن نتخلص من الفاسدين الذين يتحفوننا كل يوم بخسارة وكارثة الى باجراء على طريقة فندق الريتز”.

وتباينت تعليقات المغردين المتفاعلين مع رأي المعارض العماني السابق، فاتفق البعض مع ما ذهب إليه، بينما اعتبر آخرون تغريدته تتصادم مع افكاره اساساً، فيما قال آخرون إنّ اجراءات فندق الريتز لم يكن لها ثمار، بل الوضع من السيء إلى الأسواء هناك. حسب رأي المغردين

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أطلق ولي العهد السعودي حملة واسعة النطاق لـ “مكافحة الفساد”.

وفي بداية الحملة جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة وعدد من الأمراء النافذين في فندق ريتز كارلتون.

وتحول الفندق الفخم في الرياض على مدى ثلاثة أشهر إلى “سجن ذهبي” لهؤلاء.

- Advertisement -

وتم الإفراج عن المشتبه بهم، وبينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله و ووزير الخارجية آنذاك إبراهيم العساف وغيرهم، بعد التوصل إلى “تسويات” مالية معهم.

ووصف المنتقدون الحملة بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة من قبل الأمير محمد بن سلمان.

كما أنها أزعجت بعض المستثمرين الأجانب الذين سعى لجذبهم من أجل تنوع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

العفو عن سعيد جداد وعودته إلى سلطنة عمان

يذكر أنّ سعيد جداد، كان ضمن مجموعة من المعارضين الذين أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، عام 2020 وقال المعارض العُماني السابق في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “القدس العربي”، إن سفير السلطنة في لندن عفواً سامياً عنهم، “في سياق حرص السلطان على عودة أبناء البلد إلى وطنهم”.

ولاحقاً، أعلن سعيد جداد، مبايعة السلطان هيثم بن طارق على السمع والطاعة بعد إصدار العفو عنه.

وجاء في رسالة المبايعة، كما نشر في حينه على يوتيوب: ”أؤكد لجلالته أننا على الولاء والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله” .

وقال:”إن الوطن دائما يبقى هو الأب الرحيم والأم الرؤوف يضم أبنائه إلى حضنه بفضائله”.