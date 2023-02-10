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معارض عُماني سابق يدعو للتخلص من الفاسدين على طريقة “ابن سلمان” في فندق الريتز

سعيد جداد عبر تويتر: "لن نتخلص من الفاسدين الذين يتحفوننا كل يوم بخسارة وكارثة الى باجراء على طريقة فندق الريتز".

كتب أنس السالم
معارض عُماني سابق يدعو للتخلص من الفاسدين على طريقة
احتجز محمد بن سلمان العديد من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين في فندق الريتز كارلتون
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وطن – طالب المعارض العماني السابق، سعيد جداد، بالتخلص من الفاسدين في سلطنة عمان على طريقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حينما احتجز عدداً من الأمراء النافذين ورجال الأعمال في فندق الريتز.

معارض عُماني سابق يدعو للتخلص من الفاسدين على طريقة “ابن سلمان”

وقال المعارض السابق، سعيد جداد في تغريدةٍ عبر تويتر: “لن نتخلص من الفاسدين الذين يتحفوننا كل يوم بخسارة وكارثة الى باجراء على طريقة فندق الريتز”.

تغريدة سعيد جداد

وتباينت تعليقات المغردين المتفاعلين مع رأي المعارض العماني السابق، فاتفق البعض مع ما ذهب إليه، بينما اعتبر آخرون تغريدته تتصادم مع افكاره اساساً، فيما قال آخرون إنّ اجراءات فندق الريتز لم يكن لها ثمار، بل الوضع من السيء إلى الأسواء هناك. حسب رأي المغردين

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أطلق ولي العهد السعودي حملة واسعة النطاق لـ “مكافحة الفساد”.

وفي بداية الحملة جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة وعدد من الأمراء النافذين في فندق ريتز كارلتون.

وتحول الفندق الفخم في الرياض على مدى ثلاثة أشهر إلى “سجن ذهبي” لهؤلاء.

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وتم الإفراج عن المشتبه بهم، وبينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله و ووزير الخارجية آنذاك إبراهيم العساف وغيرهم، بعد التوصل إلى “تسويات” مالية معهم.

الوليد بن طلال يوقع على صفقة لبيع فنادق للملياردير الأمريكي بيل غيتس watanserb.com
الوليد بن طلال في فندق الريتز كارلتون

ووصف المنتقدون الحملة بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة من قبل الأمير محمد بن سلمان.

كما أنها أزعجت بعض المستثمرين الأجانب الذين سعى لجذبهم من أجل تنوع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

العفو عن سعيد جداد وعودته إلى سلطنة عمان 

يذكر أنّ سعيد جداد، كان ضمن مجموعة من المعارضين الذين أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، عام 2020 وقال المعارض العُماني السابق في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “القدس العربي”، إن سفير السلطنة في لندن عفواً سامياً عنهم، “في سياق حرص السلطان على عودة أبناء البلد إلى وطنهم”.

ولاحقاً، أعلن سعيد جداد، مبايعة السلطان هيثم بن طارق على السمع والطاعة بعد إصدار العفو عنه.

وجاء في رسالة المبايعة، كما نشر في حينه على يوتيوب: ”أؤكد لجلالته أننا على الولاء والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله” .

وقال:”إن الوطن دائما يبقى هو الأب الرحيم والأم الرؤوف يضم أبنائه إلى حضنه بفضائله”.

المصدررصد تويتر - وطن + وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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