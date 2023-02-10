مراسل يتخلى عن البث المباشر لإنقاذ فتاة من زلزال تركيا (فيديو)

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وطن- تخلى صحفي تركي عن بثه المباشر وهرع لنقل فتاة صغيرة إلى بر الأمان، بعد لحظات من تعرض الشارع الذي كان يكتب منه للزلزال المدمر الذي خلف خسائر ضخمة في تركيا.

كان المراسل يوكسيل أكالان ، يتحدث للكاميرا عن الزلزال الأول عندما وقع الزلزال الثاني، ثم انهار مبنى قريب، فانطلق مسرعا مع مصوره وسكان آخرين ، واستمر في بثه المباشر رغم الخطر.

لكنه لاحظ بعد ذلك وجود فتاة صغيرة مع والدتها على الجانب الآخر من الطريق، في تلك اللحظة، تخلى المراسل عن التقرير الإخباري المباشر، وركض نحو الفتاة وعانقها.

وحث الفتاة، التي كانت تبكي من الخوف، أن تحافظ على هدوئها حيث حملها وساعدها على الإخلاء إلى بر الأمان.

قال أكالان في بثه: “بينما كنا متجهين إلى الأنقاض من أجل جهود البحث والإنقاذ (لتصوير) ، كان هناك تابعان متتاليتان مع ضوضاء عالية والمبنى الذي تراه على يساري قد هبط إلى الأرض” ، قبل أن يكتشف الفتاة.

زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا

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وحتى الآن، تخطت حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا 22 ألف قتيل، فيما تخطى عدد المصابين نحو 80 ألف شخص إجمالا، فيما دخلت الكارثة يومها الخامس، ما يعني تلاشي فرص الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض.

وكان الزلزال الذي يعد من أكثر الزلازل دموية في العالم منذ أكثر من عقد، دمر آلاف البنايات، ودفن أسرا بأكملها تحت الركام، وشرّد مئات الآلاف.

وفجر الاثنين الماضي، وقع زلزال كبير تبلغ قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وصُنف على أنه “قوي”، وكان مركزه على مقربة من مدينة غازي عنتاب التركية، التي يزيد تعداد سكانها على مليوني شخص.

وسبق أن حذرت منظمات دولية من أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا قد يصل إلى حوالي 23 مليون شخص.

وتفوق زلزال شرق المتوسط، الذي بلغت قوته 7.7 درجة بمقياس ريختر، على زلزال عام 1999، الذي ضرب تركيا وأودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص.