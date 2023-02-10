الجمعة, فبراير 10, 2023
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“مذيع قليل أدب”.. تغريدة لـ خديجة بن قنة تفتح النار على زميلها فيصل القاسم.. ما القصة؟!

فيصل القاسم اتهم الجزائر باستغلال الزلزال لإرسال أسلحة لنظام الأسد

كتب سالم حنفي
مساعدات الجزائر لسوريا watanserb.com
المذيع السوري في قناة الجزيرة فيصل القاسم
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وطن – تسببت تغريدة للإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، بهجوم ضار من قبل المغردين على زميلها في القناة، السوري فيصل القاسم.

ونشرت خديجة بن قنة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” خبرا يفيد بإيقاع غرامة بلغت 3.5 مليون يورو من قبل شركة “أركوم” على قناة “CANAL+” الفرنسية بسبب إهانة وسب مذيعها الفرنسي- التونسي الأصل سيريل حنونة للنائب الفرنسي لويس بويارد في إحدى الحلقات.

وعلقت “بن قنة” على الخبر بالقول: “مذيع يسبّ ضيفه فتُعاقَب قناته بدفع غرامة قدرها 3 ملايين ونصف مليون يورو € في فرنسا”، لتتبع قولها بوسم (مذيع قليل أدب).

هجوم غير مسبوق من مغردين جزائريين ضد فيصل القاسم

الردود على التغريدة، تحولت لموجة هجوم ضاري على الإعلامي والمذيع السوري فيصل القاسم، وبشكل خاص من قبل المغردين الجزائريين الذين يعتبرون أن بينهم وبينه ثأرا على إثر تهجمه المستمر على النظام الجزائري، وخاصة بعد انتقاده للجزائر مؤخرا بسبب توجيهها مساعدات لضحايا الزلزال وتسليمها لنظام الاسد.

وفي هذا السياق، قال المغرد الجزائري خضور عمراني: “قد يتسبب فيصل القاسم في ضريبة لقناة الجزيرة تفوق هذه الضريبة إن لم تؤدبه..لأن أدبه في الحضيض”.

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وقات المغردة، عائشة بن يحيى: “زميلك فيصل القاسم يسب ضيوفه ويشتمهم على الهواء. لا داعي لمعاقبته بدفع غرامة، لأنه دفع غرامة أغلى وأكبر من المال.. سقط احترامه عند الناس ولا أحد يشاهد برنامجه السخيف الذي أكل عليه الدهر وشرب، ولم يعد يشاهده إلا هو نفسه وربما زوجته وأولاده.”

وعلق مغرد آخر على التغريدة بالقول: “الكلام على المذيع الفرنسي والمعنى على فيصل القاسم”.

من جانبه، قال المغرد “الخليفة شيخنا”: “نحترمك انت ونقدرك ولكن فيصل القاسم شيطان أنس”.

وقالت المغردة فهيمة زياد:” ومثال على ذلك زميلك فيصل القاسم لكنه غرامته ثقيلة جدا .. كره الناس له لدرجة أنهم تمنوا لو كان في الأماكن التي ضربها الزلزال”.

فيصل القاسم يهاجم الجزائر

وكان فيصل القاسم أول المهاجمين للجزائر بعد إعلانها مباشرة عقب وقوع الزلزال عن تقديم مساعدات لسوريا وإرسال فريق متخصص للإنقاذ، قائلا: “بعض الأنظمة التي تتظاهر بإرسال معونات لمنكوبي الزلزال في سوريا لا ترسل معونات بل ترسل أسلحة لنظام الأسد تحت يافطة المساعدات، لأن شعوبها أصلاً لا تجد السميد والزيت والحليب، وكان أولى بها أن ترأف بحال شعوبها المسحوقة أولاً. أليس الأقربون أولى بالمعروف؟”.

نظام الأسد يسرق المساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال

وكان ناشطون قد أطلقوا صيحة فزع بسبب عدم وصول المساعدات التي أرسلتها دول عربية مثل تونس والجزائر والامارات إلى سوريا عبر مطار حلب، مؤكدين أن المطار المذكور يقع تحت سيطرة نظام بشار الأسد وأنه منذ استقباله المساعدات القادمة من مختلف دول العالم، لم يقدم منها شيئا إلى المتضررين.

وأكدت شهادات صادمة شاركها بعض الذين توجهوا إلى مناطق الشمال السوري في إطار دعم الإنقاذ والبحث عن المفقودين، أن رجالات بشار الأسد لم يقدموا إلى الآن أيا من المساعدات المُرسلة إلى المنكوبين في مناطق الشمال السوري.

مشيرين إلى أن تحفظ بشار الأسد على تلك المساعدات، يأتي بذريعة واحدة لأن تلك المناطق “تقع تحت حكم قوات المعارضة السورية”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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