محامي بيكيه يكشف خصوصيات الانفصال عن شاكيرا وحقيقة الصراع حول المال بينهما!

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وطن – نشر موقع “vanitatis” لإسباني تفاصيل مقابلة أجرتها صحيفة “La Vanguardia” مع محامي لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه قدم فيها رأيه في عملية الانفصال بينه وبين المغنية الكولومبية شاكيرا.

وخلال المقابلة المنشورة على موقع “vanitatis“، أكد المحامي رامون تامبوريرو أن الصراع بين النجمين لا علاقة له بالمال أبدا، مستذكرا ما ورد في البيان الذي تم إصداره من قبل بيكيه وشاكيرا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قالا في بيانهاما: “نريد أن نعلن أننا وقعنا اتفاقًا يضمن رفاهية أطفالنا وأنه سيتم التصديق عليه في المحكمة ، كجزء من مجرد إجراء رسمي. وهدفنا الوحيد هو تزويدهم بأكبر قدر من الأمن والحماية ، ونثق في احترام خصوصيتهم “.

مستقبل الأطفال كان هو المهم للطرفين

ووفقا للمقابلة، فقد رفع محامي بيكيه البالغ من العمر 74 عاما قضى منها حوالي 50 عاما في المهنة، “ميثاق سيئ أفضل من الحكم الجيد”، أو بمعنى آخر، من الأفضل دائمًا التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بدلاً من أن يقرر القاضي مستقبل الزواج ، والأهم من ذلك بكثير ، مستقبل أطفالهما، وقال أن هذا بالتحديد شيء كانت شاكيرا وبيكيه أكثر من راغبين في القيام به منذ البداية.

ووصف المحامي الصفقة التي توصلا إليها بأنها محاولة “ذكية” ، قائلا: “لقد بذلوا جهدًا كبيرًا من أجل خير أطفالهم ، الذين لم يكونوا الأبطال”، مشيرا إلى ان المفاوضاات بينهم استمرت أكثر من سبعة أشهر، مؤكدا أنهما انفصلا قبل وقت طويل من نشر الشائعات الأولى وأن البيان الذي نشر في يونيو/حزيران الماضي ، وضع حدًا للتكهنات.

الاجتماع الحاسم

وأشار إلى أن “الاتفاقية كانت معقدة وتطلبت اجتماعات تحضيرية”، مضيفا أن “الاجتماع الحاسم لفض الشراكة استمر ثلاث عشرة ساعة”.

أهم القضايا التي كانت محل خلاف بينهما

وأضاف رامون تامبوريرو أنه يجب أن نتذكر أن أحد أسباب تعقيد العملية لم يكن المال، موضحا أن واحدة من أكثر القضايا حساسية التي كان لا بد من الاتفاق عليها هي رغبة شاكيرا في الانتقال إلى ميامي مع طفليها ، وهو أمر لم يكن جيرارد بيكيه مستمتعًا به بشكل خاص ، لكنه قبله أخيرًا بشروط معينة.

سبب تأجيل شاكيرا انتقالها إلى ميامي

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وبحسب الموقع فإنه على الرغم من أن الانتقال كان مقررًا في يناير/كانون الثاني الماضي ، إلا أنه تم تأجيله في النهاية لسببين رئيسيين . الأول ، صحة والدها الذي سيخضع لعملية جراحية قريباً. الثاني، مشاكله مع وزارة الخزانة.