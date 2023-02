لحظة إنقاذ ضابط تركي من تحت الأنقاض بأعجوبة وهو يردد أواخر سورة البقرة (شاهد)

- Advertisement -

وطن – نشرت قناة “خبر7” التركية مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة إخراج ضابط تركي من تحت الانقاض بعد مرور أكثر من 104 ساعات من حدوث الزلزال المدمر الذي أصاب 10 ولايات جنوب تركيا وبعض محافظات الشمال السوري يوم الاثنين الماضي.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد تمنكت قوات الحماية المدنية في قهرمان مرعش من إخراج الضابط التركي عثمان فرات من تحت الانقاض حيا يرزق من تحت النقاض بعد مرور أكثر من أربعة ايام على الزلزال.

وبحسب الفيديو، فقد عثرت قوات الحماية المدنية على الضابط عثمان فرات وأخرجته وهو يردد أواخر سورة البقرة باستمرار دون توقف.

وتصدرت خلال الأيام الماضية عشرات إن لم يكن المئات من الفيديوهات المؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق في غالبيتها بالاطفال وكبار السن الذين تم إخراجهم من تحت الانقاض.

ونشر حساب قناة “تي آر تي هابر” (TRT Haber) التركية مقطع فيديو يظهر تمكّن رجال الإنقاذ من انتشال طفل من تحت الأنقاض في مدينة ملاطية، وفي حين ردد شخص “بسم الله الرحمن الرحيم”، طبع آخر قبلة على خدّ الطفل الناجي من الموت تعبيرا عن سعادته ببقائه حيا.

وفي مشهد آخر، وبينما تُسمع أصوات الصراخ والبكاء ونداءات الاستغاثة، حافظت فتاة صغيرة على هدوئها تحت الأنقاض، وكانت تجيب عن أسئلة أحد المسعفين الذي يحاول إنقاذها.

