الجمعة, فبراير 10, 2023
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لحظة إنقاذ ضابط تركي من تحت الأنقاض بأعجوبة وهو يردد أواخر سورة البقرة (شاهد)

مئات الفيديوهات المؤثرة تم تداولها خلال الأيام الماضية تكشف عن حجم الكارثة التي وقعت في تركيا والشمال السوري جراء الزلزال المدمر

كتب سالم حنفي
إخراج ضابط تركي زلزال تركيا watanserb.com
لحظة إخراج ضابط تركي من تحت الانقاض بعد مرور أكثر من 104 ساعات من حدوث الزلزال المدمر
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وطن – نشرت قناة “خبر7” التركية مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة إخراج ضابط تركي من تحت الانقاض بعد مرور أكثر من 104 ساعات من حدوث الزلزال المدمر الذي أصاب 10 ولايات جنوب تركيا وبعض محافظات الشمال السوري يوم الاثنين الماضي.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد تمنكت قوات الحماية المدنية في قهرمان مرعش من إخراج الضابط التركي عثمان فرات من تحت الانقاض حيا يرزق من تحت النقاض بعد مرور أكثر من أربعة ايام على الزلزال.

وبحسب الفيديو، فقد عثرت قوات الحماية المدنية على الضابط عثمان فرات وأخرجته وهو يردد أواخر سورة البقرة باستمرار دون توقف.

وتصدرت خلال الأيام الماضية عشرات إن لم يكن المئات من الفيديوهات المؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق في غالبيتها بالاطفال وكبار السن الذين تم إخراجهم من تحت الانقاض.

قبلة النجاة

ونشر حساب قناة “تي آر تي هابر” (TRT Haber) التركية مقطع فيديو يظهر تمكّن رجال الإنقاذ من انتشال طفل من تحت الأنقاض في مدينة ملاطية، وفي حين ردد شخص “بسم الله الرحمن الرحيم”، طبع آخر قبلة على خدّ الطفل الناجي من الموت تعبيرا عن سعادته ببقائه حيا.

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حديث تحت الأنقاض

وفي مشهد آخر، وبينما تُسمع أصوات الصراخ والبكاء ونداءات الاستغاثة، حافظت فتاة صغيرة على هدوئها تحت الأنقاض، وكانت تجيب عن أسئلة أحد المسعفين الذي يحاول إنقاذها.

بكاء وصراخ

كما نشر حساب وكالة الأناضول على تويتر مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ الفتاة هوليا إرم إيستر (17 عاما) من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش التركية، ويبدو أن الفتاة أصيبت بكسور بليغة، فقد كانت تصرخ وتبكي من الألم الشديد.

عدد القتلى في تركيا يرتفع إلى نحو 19 ألفا

يأتي ذلك في حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 18 ألفا و991، وعدد المصابين إلى 75 ألفا و570.

وقال أردوغان -خلال جولته في المناطق المنكوبة بولاية أديامان- إن أكثر من 144 ألف شخص يعملون في البحث والإنقاذ، إلا أن اتساع منطقة الدمار يصعّب عملهم.

وأوضح الرئيس التركي أنه قد تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص من المتضررين إلى ولايات أخرى.

وأقر أردوغان بوجود بعض الإخفاقات في بداية الكارثة، لكنه قال إن الوزراء والمسؤولين كانوا على الأرض منذ اللحظة الأولى.

وحذر من أن بعض الأطراف تحاول استغلال الأوضاع من أجل النهب والسرقة، ولهذا تم إعلان حالة الطوارئ، حسب قوله.

المصدروسائل إعلام تركية - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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