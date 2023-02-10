لحظة إنقاذ ضابط تركي من تحت الأنقاض بأعجوبة وهو يردد أواخر سورة البقرة (شاهد)

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وطن – نشرت قناة “خبر7” التركية مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة إخراج ضابط تركي من تحت الانقاض بعد مرور أكثر من 104 ساعات من حدوث الزلزال المدمر الذي أصاب 10 ولايات جنوب تركيا وبعض محافظات الشمال السوري يوم الاثنين الماضي.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد تمنكت قوات الحماية المدنية في قهرمان مرعش من إخراج الضابط التركي عثمان فرات من تحت الانقاض حيا يرزق من تحت النقاض بعد مرور أكثر من أربعة ايام على الزلزال.

وبحسب الفيديو، فقد عثرت قوات الحماية المدنية على الضابط عثمان فرات وأخرجته وهو يردد أواخر سورة البقرة باستمرار دون توقف.

Kahramanmaraş'ta 104 saat sonra ulaşılan Uzman Çavuş Osman Fırat, enkaz altından çıkarıldığı esnada Amenerrasulü'yü okudu. pic.twitter.com/VnX0GZVpZ5 — Haber 7 (@Haber7) February 10, 2023

وتصدرت خلال الأيام الماضية عشرات إن لم يكن المئات من الفيديوهات المؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق في غالبيتها بالاطفال وكبار السن الذين تم إخراجهم من تحت الانقاض.

قبلة النجاة

ونشر حساب قناة “تي آر تي هابر” (TRT Haber) التركية مقطع فيديو يظهر تمكّن رجال الإنقاذ من انتشال طفل من تحت الأنقاض في مدينة ملاطية، وفي حين ردد شخص “بسم الله الرحمن الرحيم”، طبع آخر قبلة على خدّ الطفل الناجي من الموت تعبيرا عن سعادته ببقائه حيا.

Umuda kondurulan sevinç öpücüğü… Malatya'da küçük bir çocuk, itfaiye ve özel harekat polisinin ortak çalışmasıyla enkaz altından kurtarıldı. İtfaiye eri, sevincini çocuğu öperek gösterdi. pic.twitter.com/k0VESQ9bnJ — TRT HABER (@trthaber) February 6, 2023

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حديث تحت الأنقاض

وفي مشهد آخر، وبينما تُسمع أصوات الصراخ والبكاء ونداءات الاستغاثة، حافظت فتاة صغيرة على هدوئها تحت الأنقاض، وكانت تجيب عن أسئلة أحد المسعفين الذي يحاول إنقاذها.

بكاء وصراخ

كما نشر حساب وكالة الأناضول على تويتر مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ الفتاة هوليا إرم إيستر (17 عاما) من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش التركية، ويبدو أن الفتاة أصيبت بكسور بليغة، فقد كانت تصرخ وتبكي من الألم الشديد.

إنقاذ الفتاة هوليا إرم إيستر البالغة 17 عامًا من تحت الأنقاض بولاية قهرمان مرعش التركية pic.twitter.com/6M7arN9z46 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

عدد القتلى في تركيا يرتفع إلى نحو 19 ألفا

يأتي ذلك في حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 18 ألفا و991، وعدد المصابين إلى 75 ألفا و570.

وقال أردوغان -خلال جولته في المناطق المنكوبة بولاية أديامان- إن أكثر من 144 ألف شخص يعملون في البحث والإنقاذ، إلا أن اتساع منطقة الدمار يصعّب عملهم.

وأوضح الرئيس التركي أنه قد تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص من المتضررين إلى ولايات أخرى.

وأقر أردوغان بوجود بعض الإخفاقات في بداية الكارثة، لكنه قال إن الوزراء والمسؤولين كانوا على الأرض منذ اللحظة الأولى.

وحذر من أن بعض الأطراف تحاول استغلال الأوضاع من أجل النهب والسرقة، ولهذا تم إعلان حالة الطوارئ، حسب قوله.