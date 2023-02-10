الجمعة, فبراير 10, 2023
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لتجنب الاضطرابات الجوية..إليك أفضل وقت للسفر بالطائرة

أفضل وقت للسفر هو في الصباح بالنسبة لأولئك الذين يخشون الاضطرابات الجوية

كتب ايمان الباجي
لتجنب الاضطرابات الجوية..إليك أفضل وقت للسفر بالطائرة watanserb.com
الاضطرابات الجوية
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وطنتعدّ الطائرة أسرع وسيلة للسفر للخارج، لكن يمكن أن تكون الرحلة صعبة لأولئك الذين يخشون السفر وخاصة الاضطرابات الجوية.

الإضطربات الجوية

يخاف المسافرون خلال الرحلات من الاضطرابات الجوية التي يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بها. ومع ذلك، وفقًا لخبراء الطيران، هناك أوقات معينة للسفر لتجنبها.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يلجأون إلى المشروبات الكحولية أو غيرها لتهدئة أعصابهم خلال السفر، فقد تحدث أحد المستخدمين على Reddit، وهو مسافر متمرس، أفضل طريقة للاستمتاع برحلة أكثر هدوءًا.

كشف المسافر أن خطر الاضطرابات أثناء الرحلة يمكن أن يزداد خلال السفر بالطائرة ليلاً.

معظم حوادث “الاضطرابات الجوية الشديدة” تحدث أثناء العواصف التي تكون أسوأ خلال فترة ما بعد الظهر

ويتفق العديد من الخبراء على أن أفضل وقت للطيران للمسافرين القلقين هو في الصباح عندما تكون الأحوال الجوية أكثر استقرارًا بشكل عام، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

وفقًا لتوم فارير، المدير السابق لاتحاد سلامة النقل الجوي، هناك أسباب أخرى للقيام برحلة نهارية إذا كنت قلقًا بشأن الطيران.

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في منصة Quora، وهي عبارة عن منصة أسئلة وأجوبة بسيطة حيث يمكنك طرح سؤالك كما يمكنك الإجابة على أسئلة الآخرين، لاحظ خبير الطيران أنه “خلال السفر بالليل، هناك احتمال ضئيل لظهور الاضطرابات الجوية.”

وأضاف توم:”بفضل معايير السلامة التي تلتزم بها معظم دول العالم هذه الأيام، هناك فرق بسيط للغاية في الأمان النسبي للرحلات النهارية أو الليلية، على الأقل على المستوى الدولي.”

ما هو أفضل وقت للسفر؟

كما أشار توم كذلك إلى أن الفترة الزمنية من السابعة صباحًا حتى التاسعة صباحًا هي الوقت الموصى به للسفر لأولئك الذين يخشون الاضطرابات الجوية أثناء رحلتهم.

الاضطرابات الجوية يمكن أن تزداد خلال السفر بالطائرة ليلاً

للاضطرابات الجوية أسباب مختلفة – من التكوين المفاجئ للسحب إلى التيارات النفاثة وأحداث الطقس الأخرى.

تحدثت الإضربات غالبًا في منتصف فترة ما بعد الظهر ويمكن أن تكون بسبب الظروف الجوية العاصفة سواء على الأرض أو في الغلاف الجوي، وفقًا لجوستين فرانكو، المتحدث السابق باسم شركة الخطوط الجوية الأمريكية.

وقال لخبراء السفر في موقع”The Points Guy“، فإن معظم حوادث “الاضطرابات الجوية الشديدة” تحدث أثناء العواصف التي تكون أسوأ خلال فترة ما بعد الظهر.

علاوة على ذلك، يمكنكَ من الحصول على تذاكر أرخص عند السفر في الساعات الأولى من الصباح.

وفقًا للبيانات التي تم جمعها، فإن الرحلات المغادرة قبل الساعة 9 صباحًا تميل في المتوسط إلى أن تكون أرخص من أي وقت آخر من اليوم.
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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