الجمعة, فبراير 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدصورة للأقمار الصناعية تظهر تحرك تركيا من 3-4 أمتار باتجاه الغرب بفعل...
الهدهد

صورة للأقمار الصناعية تظهر تحرك تركيا من 3-4 أمتار باتجاه الغرب بفعل الزلزال (شاهد)

البروفيسور كارلو دوغليوني قال إن الزلازل حدثت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والإفريقية وتسببت بتحرك تركيا 4 متر إلى الغرب

كتب سالم حنفي
تحرك تركيا إلى الغرب watanserb.com
تحرك الصفائح التكتونية لمسافة قدرت بـ 3-4 أمتار بسبب زلزال تركيا
- Advertisement -

وطن – أظهرت صورة متحركة التقطت بالأقمار الصناعية لمدينة غازي عنتاب التركية قبل وبعد الزلزال، تظهر كيف أثرت الكارثة على طبيعة المكان.

ووفقا للصورة المتحركة التي رصدتها “وطن“، فقد أظهرت تحرك الصفائح التكتونية لمسافة قدرت بـ 3-4 أمتار بسبب الزلزال.

كما أظهرت صور القمر الصناعي Maxar المتوفرة حديثًا تمزقًا سطحيًا بطول عدة مئات من الأمتار مع نزوح أفقي يصل إلى 4 أمتار بالقرب من نورداجي في مقاطعة غازي عنتاب.

خبير إيطالي يؤكد إزاحة البلاد 3 أمتار باتجاه الغرب بفعل الزلزال

وتؤكد هذه الصور ما صرح به خبير جيولوجي إيطالي بأن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وما أعقبه من الهزات الارتدادية التي ضربت تركيا، حركت البلاد 3 أمتار نحو الغرب.

- Advertisement -

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين البروفيسور كارلو دوغليوني، قوله إن الزلازل حدثت عند نقطة التقاء صفائح شرق الأناضول مع الصفيحة العربية والإفريقية.

وأضاف أن التقديرات الحالية تشير إلى إزاحة الصفيحة 3 أمتار، منوها بأن الزلازل وقعت في أحد خطي الصدع الزلزالي اللذين يمران في تركيا.

وأوضح الخبير الإيطالي أن البيانات الأولية تشير إلى انزلاق تركيا نحو الغرب، قائلا وفقا لموقع “thenationalnews” الإخباري إنه نتيجة لذلك، كان من الممكن أن تنزلق تركيا وتتحرك بما يصل إلى خمسة إلى ستة أمتار. وأضاف أن كل هذا يعتمد على البيانات الأولية، وستتوفر معلومات أكثر دقة من الأقمار الصناعية في الأيام المقبلة.

علاقة موثوقة بين قوة الزلزال ومقدار الإزاحة التكتونية

من جانبه، قال الدكتور بوب هولدسورث، أستاذ الجيولوجيا في “جامعة درم” البريطانية، إن مقدار تحرك الصفائح قد يكون منطقيا تماما بالنظر إلى قوة الزلزال والدمار الذي تسبب به.

وأشار لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى وجود علاقة يمكن التنبؤ بها وموثقة على نطاق واسع بين قوة الزلزال ومقدار الإزاحة للصفائح التكتونية الذي يمكن أن يحدث.

ارتفاع إعداد الضحايا في تركيا وسوريا في اليوم الرابع للكارثة

يشار إلى انه لم يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، فجر الاثنين الماضي، حيث يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 4 أيام.

ومع اليوم الرابع للزلزال، تتضاءل الآمال في العثور على مزيد من الناجين تحت الأنقاض بعد التي أودت بحياة أكثر من 21 ألفا وخلّفت عشرات آلاف المصابين، وامتدت آثارها في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى أكثر من 18 ألفا و400، فيما تجاوز عدد المصابين 74 ألفا.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 3507 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين 7115.

ورغم أن العدد الأكبر من الضحايا سُجل في تركيا، فإن التحذيرات تتوالى من ارتفاع مطرد في عدد القتلى شمالي سوريا، وسط ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.

المصدرthenationalnews +ديلي ميل + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

مراسل يتخلى عن البث المباشر لإنقاذ فتاة من زلزال تركيا (فيديو)

الهدهد

مصري يستغيث لإنقاذ أسرته العالقة تحت الأنقاض ويشكو تركيا والعالم (فيديو)

الهدهد

تعليق مؤثر من حفيظ دراجي على تأخر وصول المساعدات لشمالي سوريا بعد الزلزال المدمر

الهدهد

بعد فقد أمل النجاة.. فريق الإنقاذ القطري انتشلهم وكُتب لهم عمر جديد (شاهد)

حياتنا

رسميا.. موعد عرض الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان ومفاجأة

الهدهد

توابع الزلزال.. خبير تركي يحذر من “تسونامي” جديد محتمل يهدد 14 دولة

الهدهد

إنقاذ 16 طفلاً من أنقاض الزلزال ونقلهم إلى أنقرة على متن طائرة أردوغان الرئاسية (شاهد)

حياتنا

رقص بلقيس في حفلها بدبي يستفز جمهورها رغم ما أعلنته لاحقاً(فيديو)

تقارير

هل يمكن توقع حدوث الزلازل؟.. باحث شهير بوكالة ناسا يحسم الجدل

الهدهد

قميص رونالدو للبيع في مزاد علني لدعم ضحايا الزلزال.. كم يبلغ ثمنه؟(شاهد)

حياتنا

دقيقة صمت بمباراة الأهلي وريال مدريد حدادا على ضحايا الزلزال (شاهد)

الهدهد

فيديو مخيف لارتفاع مستوى سطح البحر في تركيا وغرق الشوارع (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صحيفة بحرينية تُحرج صناع القرار في المنامة… ماعلاقة قطر؟

أحلام تسخر من تبرع نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتصفه بالنفاق!

ضحكات بشار الأسد بمناطق الزلزال في حلب تثير الغضب! (صور)

هذا ما سيحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول القهوة لمدة شهر!

حقيقة تبرع ميسي بملايين الدولارات لمساعدة المنكوبين من زلزال تركيا وسوريا

القدس: قتيلان وإصابات بعملية دهس .. من هو المنفذ!؟

لتجنب الاضطرابات الجوية..إليك أفضل وقت للسفر بالطائرة

مراسل يتخلى عن البث المباشر لإنقاذ فتاة من زلزال تركيا (فيديو)

التراشق المصري الخليجي لن ينتهي باعتذار السيسي وهذا ما تستعد له السعودية

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC