صاحبة أكبر عضو تناسلي في العالم تنجو من الموت بعد انفجار أحد ثدييها الضخمين (شاهد)

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وطن – خضعت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي المكسيكية، ماري مجدلين ، التي تحمل الرقم القياسي لأكبر مهبل في العالم ، لعملية جراحية هذا الأسبوع بعد أن انفجر إحدى ثدييها المزروعين بحجم 38J وتركتها مع قطعة واحدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل“، فإنه أثناء إزالة الغرسة المتبقية، أجرت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا أيضًا عملية تجميل الشفر لإعادة بناء المهبل بعد أن تركته الحشوات غير القانونية تبدو مثل “الخصيتين الأنثوية”.

وكانت ماري مجدلين المولودة في المكسيك قد أخبرت سابقًا أنها شهدت لحظة وصول إلى “يسوع” بعد جلسة مليئة بالمخدرات دفعتها إلى تخفيف حدة تعديلات جسدها الخطيرة.

وأوضحت: “كنت أقوم بالكثير من عمليات التكبير والوشوم ، وبعد ذلك أدركت نوعًا ما من خلال تلك اليقظة الروحية أنه ربما يكون من الأفضل لرفاهي العام أن أخفض درجة ما أريده من العمليات الجراحية”.

وبعد أن خضعت للجراحة لعكس عملياتها الجراحية هذا الأسبوع، أخبرت ماري معجبيها البالغ عددهم 200000 أنها كانت تشعر بشعور رائع وأنها على وشك العودة إلى حالتها الطبيعية.

وقالت: “أنا خارج الجراحة. أشعر أنني بحالة جيدة حتى الآن ليس لدي أي فكرة عن شكل ثديي لأنها مغطاة بشريط”.

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وتابعت قائلة: “من الغريب حقًا أن أرى كل ما لدي من الأثداء مقطوعة بهذا الشكل – يبدو بالفعل مختلفًا تمامًا ولكن من الصعب رؤية ما وراء الجروح والكدمات..لقد أجريت عمليتين أخريين لكنني سأشاركهما لاحقًا”.

وقالت عارضة الأزياء ، واسمها الحقيقي دينيس ، إنها ولدت من جديد بعد عملية تجميل مهبلها ولم ترغب في العودة إلى حالة الفوضى الساخنة مرة أخرى.

وقالت: “أرفض أن أعامل نفسي بأي شيء سوى الحب والرعاية والاحترام”.

انفجار إحدى غرسات الثدي

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، انفجرت إحدى غرسات Mary’s 5000cc “مجدلين”، مما تركها مع بالون ضخم وجيب صدر فارغ بجانبه.

في حين أنه من غير الواضح سبب ظهور غرسة 38J ، توقع بعض المعجبين أن النجم المضطرب ربما يكون قد ملأها باستخدام موسع.

وتعتبر الموسعات هي إحدى سمات بعض عمليات الزرع التي تسمح للمريض بتزويدها بمحلول ملحي عبر إبرة ومنفذ في الغرسة.

وقالت لمعجبيها في ذلك الوقت: “سأعود إلى طبيعتي ليس فقط في ثديي ولكن في أجزاء أخرى من جسدي أيضًا”.

قامت العارضة ذات الوشم الثقيل بأول إجراء لها في سن 21 ، وعلى مر السنين ، تضمنت عملياتها الجراحية الأخرى شد الحاجب ، ونقل الدهون ، ووظائف الأنف والأثداء المتعددة ، والقشور ، وشفط الدهون ، وشفط الذقن ، وقشرة البورسلين وغيرها.

أنف باربي

كما أجرت ماري مجدلين عملية أنف رابعة العام الماضي لإنشاء “أنف باربي” ، إلى جانب جراحة عين القط وزراعة الحاجب.

كما أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2018 بعد أن كادت أن تموت خلال عملية جراحية في كولومبيا للوصول إلى “أكبر مهبل في العالم”.

زرع مؤخرة

وسبق لها أن أجريت لها عمليات زرع المؤخرة في كولومبيا ، بالإضافة إلى العديد من عمليات تكبير الأرداف والحقن فوق ذلك.

وأخبرت متابعيها في ذلك الوقت في سلسلة من المشاركات المذعورة قائلة:”حقنات مؤخرتي تتعفن. ماذا أفعل؟. ”

وأضافت: “أنا خائفة جدا. يبدو أن جسدي يقاوم عدوى كبيرة لأن الأوشام الثلاثة لا تلتئم أيضًا. كلهم مصابون بجروح مفتوحة…أنا في بلد مختلف الولايات المتحدة ولا أعرف ماذا أفعل. أشعر بالعجز”.