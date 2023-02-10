الجمعة, فبراير 10, 2023
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الهدهد

حقيقة تبرع ميسي بملايين الدولارات لمساعدة المنكوبين من زلزال تركيا وسوريا

تبرع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمبلغ 3.5 مليون يورو إلى المتضررين والمنكوبين من زلزال تركيا وسوريا

كتب فهمي الورغمي
تبرع ميسي زلزال سوريا وتركيا watanserb.com
اعتاد ميسي على التبرع عبر مؤسسته الخيرية للمنكوبين والضحايا حول العالم
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وطن – تبرع نجم كرة القدم الأرجنتيني ولاعب نادي باريس سان الفرنسي ليونيل ميسي، من خلال منظمته الخيرية بمبلغ 3.5 مليون يورو، لفائدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا المدمر؛ هكذا تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر… ما القصة!

ليونيل ميسي يتبرع بـ 3.5 مليون يورو لضحايا زلزال سوريا وتركيا

أثار الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، الإثنين الماضي، موجة تعاطف واسعة مع المنكوبين في الدولتين؛ وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل خبر تبرع مشاهير حول العالم بمبالغ ضخمة لصالح المتضررين.

 

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وأشارت العديد من المصادر عن تبرعات مالية ضخمة قدمها رياضيون حول العالم، ومنهم ليونيل ميسي الذي أكدت منشورات كثيرة تبرعه بمبلغ 3.5 مليون يورو لفائدة ضحايا الزلزال.

فيما أشارت صفحات أخرى إلى تبرع سخي قدمه كريستيانو رونالدو بقيمة 8 ملايين دولار لدعم من شرّدهم الزلزال المدمّر.

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رصدت “وطن” بعض هذه المنشورات وبعد التحري في دقتها، تبين أنها لم ترتكز على أي مصدر إخباري أو إعلامي معروف، كما أنه لم يتم مشاركة أي من هذه المعطيات عبر الحسابات الرسمية لميسي أو رونالدو، مثلا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشطان بشكل مكثف.

كما أن الموقع الرسمي لمنطمة ميسي الخيرية، لم يقدم أي معلومات تفيد بقيام النجم الأرجنتيني بالتبرع لضحايا زلزال سوريا وتركيا المدمّر، رغم تعود نجم الألبسليستي، على مشاركة أنشطته الخيرية عبره.

يشار هنا إن عدم صحة هذه المعطيات، لا ينفي بالضرورة تقدم أي من نجمي كرة القدم بأي من هذه المبالغ بطرق أخرى.

نجوم كرة قدم يبيعون قمصانهم من أجل المنكوبين في سوريا وتركيا

كريستيانو رونالدو، على سبيل المثال، ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، قرر عرض قميص موقّع له للبيع بالمزاد العلني من أجل تقديم ثمنه لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا.

جدير بالذكر هنا، أنه على غرار رونالدو، فقد أعلن لاعبون آخرون بيع عدد من قمصانهم في مزادات علنية بهدف مساعدة المتضررين والمنكوبين في مناطق جنوب تركيا وشمال غربي سوريا.

حيث أعلن اللاعب التركي ميريه ديميرال بيع قمصان عدد من زملائه السابقين في يوفنتوس في مزاد خيري، مشيرا إلى أن أرباحه ستعود لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا.

وضمت القمصان المعروضة في المزاد، قميص يوفنتوس موقع من نجم نادي النصر السعودي الحالي كريستيانو رونالدو، والثاني من باولو ديبالا لاعب نادي روما الحالي، والثالث من نجم يوفنتوس الحالي ليوناردو بونوتشي.

يأتي كل ذلك، بينما تعيش مناطق كثيرة في تركيا وسوريا على وقع زلزال مدمّر، خلف وراءه مايقرب عن 22 ألف قتيل في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع في أي لحظة.

المصدرانستغرام + تويتر + ذا صن + منطمة ميسي الخيرية - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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