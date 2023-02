حقيقة تبرع ميسي بملايين الدولارات لمساعدة المنكوبين من زلزال تركيا وسوريا

- Advertisement -

وطن – تبرع نجم كرة القدم الأرجنتيني ولاعب نادي باريس سان الفرنسي ليونيل ميسي، من خلال منظمته الخيرية بمبلغ 3.5 مليون يورو، لفائدة ضحايا زلزال سوريا وتركيا المدمر؛ هكذا تداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر… ما القصة!

أثار الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، الإثنين الماضي، موجة تعاطف واسعة مع المنكوبين في الدولتين؛ وتداولت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل خبر تبرع مشاهير حول العالم بمبالغ ضخمة لصالح المتضررين.

وأشارت العديد من المصادر عن تبرعات مالية ضخمة قدمها رياضيون حول العالم، ومنهم ليونيل ميسي الذي أكدت منشورات كثيرة تبرعه بمبلغ 3.5 مليون يورو لفائدة ضحايا الزلزال.

Lionel Messi donated 3.5 million euros to help earthquake victims in Turkey and Syria through his charity.👏👑🫶🇦🇷 pic.twitter.com/lZ8gAleOzt

— Albiceleste News 🏆 (@AlbicelesteNews) February 10, 2023