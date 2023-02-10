تفاصيل مثيرة للاعتداء على نائبة أمريكية في الأسانسير والجاني دفع الثمن

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وطن– أعنلت شرطة مقاطعة كولومبيا، أنها ألقت القبض على مشتبه به في اعتداء على النائبة الديمقراطية أنجي كريج من ولاية مينيسوتا الأمريكية، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم التهديدات التي يتعرض لها أعضاء الكونجرس.

وقالت الشرطة إن كريج تعرضت لاعتداء في المصعد في مبنى شقتها بواشنطن قرابة الساعة الـ7:10 صباحًا، لكن المهاجم هرب عندما دافعت عن نفسها، وفق وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

وقال رئيس موظفيها نيك كو، في بيان، إن كريج عانت من كدمات في أثناء إفلاتها من إصابة خطيرة في الهجوم، والتي لا يبدو أنها ذات دوافع سياسية.

فيما ذكرت شرطة العاصمة أنها ألقت القبض على كندريك هاملين البالغ من العمر 26 عامًا، وليس له عنوان محدد، واتهمته بالاعتداء البسيط.

جاء الهجوم بعد اعتداء رجل على زوج رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في منزلهم في سان فرانسيسكو في أكتوبر، من قبل رجل أخبر الشرطة أن دافعه سياسي وأن هدفه المقصود هو المتحدث.

وواجه أعضاء الكونجرس ارتفاعًا حادًا في التهديدات منذ تمرّد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، وقد حققت شرطة الكابيتول فيما يقرب من 10000 تهديد للأعضاء العام الماضي، أي أكثر من ضعف العدد منذ أربع سنوات.

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وكانت كريج قد فازت بفترة ولاية ثالثة في نوفمبر في المنطقة الثانية من الضواحي إلى المناطق الريفية جنوب مينيابوليس وسانت بول في أحد أغلى سباقات مجلس النواب في البلاد، مما أحبط أفضل أمل للحزب الجمهوري في قلب مقعد مينيسوتا في الانتخابات التي أعطت الجمهوريون أغلبية ضيقة في مجلس النواب.

وقال كو، إن كريج ممتنة للاستجابة السريعة من دائرة شرطة مقاطعة كولومبيا متروبوليتان وطلب الخصوصية.

اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي

يُشار إلى أنه في 6 يناير 2021، اقتحم مثيرو الشغب الذين يدعمون محاولات دونالد ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وعطّل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن الانتخابي.

تقرير رسمي يدين ترامب

وفي ديسمبر الماضي، أكد التقرير النهائي للجنة مجلس النواب الأميركي بشأن أحداث يوم 6 يناير لعام 2021، أن دونالد ترامب انخرط بشكل إجرامي في “مؤامرة متعددة الأجزاء” لقلب النتائج القانونية للانتخابات الرئاسية الماضية.

وأضاف التقرير، أنه فشل في التصرف لمنع مؤيديه من مهاجمة مبنى الكابيتول، لينتهي بذلك تحقيق استثنائي استمر 18 شهراً بشأن الرئيس السابق والتمرد العنيف قبل عامين.

اعترافات مهمة لمسؤولي مشاة البحرية

ومؤخراً، اعترف مسؤولو مشاة البحرية بأنّ أحد أفراد البحرية المتهمة بالمشاركة في أحداث 6 كانون الثاني/يناير في مبنى الكابيتول الأميركي، تم نقله إلى مهمة استخبارية شديدة الحساسية في مقر وكالة الأمن القومي، بعد محاولة عنيفة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

وأقرّ مشاة البحرية بدورهم في أعمال الشغب في الكابيتول، الصيف الماضي، لكن لم يتم توجيه أي اتهام لهم حتى الشهر الماضي.

وتم تعيين جوشوا أباتي، محلل إشارات اتصالات خاص، في كتيبة دعم التشفير البحري، التي تعمل كحلقة وصل بين مشاة البحرية ووكالة الأمن القومي في “فورت ميد”، وبالتالي يكون أباتي قد تم تعيينه في واحد من أكثر المرافق حساسية في الحكومة الأميركية بأكملها.