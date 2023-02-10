تصرف غريب من رونالدو بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى الوحدة السعودي (شاهد)

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وطن – اتخذ نجم مانشستر يونايتد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو خطوة غريبة وغير عادية عندما طلب من الحكم التوقيع على كرة المباراة بعد تسجيله أربعة أهداف لصالح النصر في مباراته مع نادي الوحدة ضمن الدوري السعودي.

وضع رونالدو بدايته البطيئة في الحياة في السعودية خلفه يوم الخميس حيث سجل جميع أهداف النصر في الفوز 4-0 على الوحدة، وجاءت أهدافه في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في الدقائق 21 و 40 و 53 (ضربة جزاء) و 61، ليرفع بذلك رصيد من الأهداف مع فريقه إلى خمسة، بعد أن سجل هدفه الأول في الدوري السعودي الأسبوع الماضي.

وبعد أن جعل النتيجة 3-0 من ضربة الجزاء بعد نهاية الشوط الأول مباشرة ، استغل رونالدو خطأ من حارس مرمى الوحدة عبد القدوس عطية ليحقق الهدف الرابع والأخير بأداء كامل.

تصرف غريب بعد تسجيله الهاتريك

كما هو معتاد عند تسجيل ثلاثية ، استعاد رونالدو كرة المباراة بعد المباراة ليأخذها إلى المنزل – ولكن ليس قبل أن يطلب من الحكم التوقيع عليها.

وقدم النجم البرتغالي الكرة إلى الحكم ، ووقعها بقلمه، ثم استمتع الثنائي بمصافحة سريعة وصورة قبل أن يعطي رونالدو الكرة لأحد مراقبيه ويخرج من الملعب.

رونالدو ينقذ نادي النصر بهدف التعادل مع الفتح

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وكان رونالدو أنقذ فريقه من الخسارة أمام الفتح في المرحلة الماضية بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وبعد الفوز على الوحدة استعاد النصر صدارته للدوري السعودي بـ37 نقطة وبفارق الأهداف عن الشباب الذي فاز بدوره على الباطن (4-2). علما أن النصر خاض مباراة أقل.

وانتقل رونالدو (38 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى النصر في صفقة تاريخية بلغت 200 مليون.

وكان البرتغالي غاب عن التسجيل في الفوز على الاتفاق 1-صفر في ظهوره الأول مع النصر في المرحلة قبل الماضية، قبل الخسارة في الامتحان الجدي الأول أمام الاتحاد 1-3 في نصف نهائي الكأس السوبر.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا أهدافًا أينما كان ، من سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد إلى يوفنتوس. يأمل جمهور النصر أن يواصل خطه الساخن عندما يواجه التعاون الجمعة المقبل.