الجمعة, فبراير 10, 2023
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تصرف غريب من رونالدو بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى الوحدة السعودي (شاهد)

خلال مباراة نادي النصر مع الوحدة رفع رونالدو رصيد من الأهداف مع فريقه إلى خمسة بعد أن سجل هدفه الأول في الدوري السعودي الأسبوع الماضي

كتب سالم حنفي
رونالدو مباراة النصر والوحدة watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن – اتخذ نجم مانشستر يونايتد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو خطوة غريبة وغير عادية عندما طلب من الحكم التوقيع على كرة المباراة بعد تسجيله أربعة أهداف لصالح النصر في مباراته مع نادي الوحدة ضمن الدوري السعودي.

وضع رونالدو بدايته البطيئة في الحياة في السعودية خلفه يوم الخميس حيث سجل جميع أهداف النصر في الفوز 4-0 على الوحدة، وجاءت أهدافه في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في الدقائق 21 و 40 و 53 (ضربة جزاء) و 61، ليرفع بذلك رصيد من الأهداف مع فريقه إلى خمسة، بعد أن سجل هدفه الأول في الدوري السعودي الأسبوع الماضي.

وبعد أن جعل النتيجة 3-0 من ضربة الجزاء بعد نهاية الشوط الأول مباشرة ، استغل رونالدو خطأ من حارس مرمى الوحدة عبد القدوس عطية ليحقق الهدف الرابع والأخير بأداء كامل.

تصرف غريب بعد تسجيله الهاتريك

كما هو معتاد عند تسجيل ثلاثية ، استعاد رونالدو كرة المباراة بعد المباراة ليأخذها إلى المنزل – ولكن ليس قبل أن يطلب من الحكم التوقيع عليها.

وقدم النجم البرتغالي الكرة إلى الحكم ، ووقعها بقلمه، ثم استمتع الثنائي بمصافحة سريعة وصورة قبل أن يعطي رونالدو الكرة لأحد مراقبيه ويخرج من الملعب.

حكم المباراة يوقع على الكرة لرونالدو

رونالدو ينقذ نادي النصر بهدف التعادل مع الفتح

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وكان رونالدو أنقذ فريقه من الخسارة أمام الفتح في المرحلة الماضية بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

وبعد الفوز على الوحدة استعاد النصر صدارته للدوري السعودي بـ37 نقطة وبفارق الأهداف عن الشباب الذي فاز بدوره على الباطن (4-2). علما أن النصر خاض مباراة أقل.

وانتقل رونالدو (38 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى النصر في صفقة تاريخية بلغت 200 مليون.

وكان البرتغالي غاب عن التسجيل في الفوز على الاتفاق 1-صفر في ظهوره الأول مع النصر في المرحلة قبل الماضية، قبل الخسارة في الامتحان الجدي الأول أمام الاتحاد 1-3 في نصف نهائي الكأس السوبر.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا أهدافًا أينما كان ، من سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد إلى يوفنتوس. يأمل جمهور النصر أن يواصل خطه الساخن عندما يواجه التعاون الجمعة المقبل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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