الجمعة, فبراير 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدبعد أن خدعت الشرطة ...شابة كويتية تهرب مع رجل بنغالي تعرفت عليه...
الهدهد

بعد أن خدعت الشرطة …شابة كويتية تهرب مع رجل بنغالي تعرفت عليه في الهند

الشابة الكويتية توجهت إلى الهند في أواخر يناير الماضي في زيارة لأغراض صحية، قبل أن تهرب من هناك إلى بنغلاديش مع شاب بنغالي

كتب فهمي الورغمي
هروب كويتية مع بنغالي watanserb.com
السلطات الكويتية
- Advertisement -

وطن – كشفت وسائل إعلام هندية، عن تسليم السلطات الهندية فتاة كويتية إلى السلطات الكويتية، أكدت أنها كانت”مفقودة في مدينة كلكتا شرق البلاد منذ 27 يناير الماضي”وأن عملية التسليم تمت بعد جهود حثيثة بين الدولتين.

فتاة كويتية تهرب مع شاب بنغالي تعرفت عليه في الهند

وبحسب موقع “إنديان أكسبريس” الهندي، فقد وصلت الفتاة إلى مدينة كلكتا الهندية في 20 يناير الماضي بقصد علاج البشرة في أحد المشافي الخاصة بصحبة شقيقها الصغير ونزلا في فندق خمس نجوم شرق المدينة.

وأفاد الموقع الهندي نقلاً عن السلطات الأمنية المحلية في المدينة، إن الفتاة كانت تقوم بجولة سياحية مع شقيقها في 27 يناير الماضي..

لكنها وبعد انتهاء إحدى الجولات السياحية في حديقة الحيوان، تورات عن الأنظار في المدينة المذكورة، الأمر الذي دفع شقيقها للتوجه الى مركز شرطة “اليبور” وإعلام السلطات المعنية باختفاء شقيقته “بلكنة انجليزية غير مفهومة”، بحسب ذات الموقع.

تفاصيل هروب ثلاثينية كويتية مع رجل بنغالي

وبحسب ذات المصدر، فقد أظهرت التحقيقات أن الشابة الكويتية البالغة – من العمر 31 عاما، قد غادرت الأراضي الهندية برفقة شاب إلى بنغلاديش حسب التحقيقات الرسمية، لحظة تورايها عن الأنظار.

وقال مسؤولون إنه عندما تأكد أن الشابة الكويتية عبرت الحدود نحو بنغلاديش، تم إبلاغ السفارة الكويتية في نيوديلهي.

- Advertisement -

تم تعقب الفتاة الكويتية في بنغلاديش بداية من يوم 6 فبراير. وقد أرسلت سفارة الكويت خطاب تقدير إلى مفوض شرطة كولكاتا للمساعدة في تعقبها “.

بدأت الشرطة بفحص لقطات كاميرات المراقبة من حديقة حيوانات اليبور، وأظهرت الصور أن الفتاة ركبت سيارة أجرة صفراء مع رجل لم يتم التعرف عليه.

لكن بمساعدة سائق التاكسي، اكتشفت الشرطة أنهم نزلوا من سيارة الأجرة في وسط كولكاتا، وتبين أنها استقلت سيارة أجرة أخرى مع الرجل البنغالي إلى بونجاون بالقرب من حدود بنغلاديش.

إلى ذلك وبعد عمليات التتبع الأمني وتدخل من السلطات الهندية والبنغالية، تم جلب الفتاة من بنغلاديش، وتسليمها للسلطات الكويتية بعد تحقيقات استمرت لأكثر من 10 أيام معها.

المصدرإنديان أكسبريس + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الكويت تقر شروطاً لتقديم المساعدات الخارجية وتشرع بمقاضاة الدول المتخلفة عن السداد!

الهدهد

موقف محرج للاعب السالمية مع ولي العهد الكويتي وتفاعل واسع معه (فيديو)

الهدهد

تعليق مؤثر من خليل البلوشي على نهائي الكأس الكويتي ورسالة لجمهور العربي (فيديو)

الهدهد

“ينظرون للغرب بانحناء”.. إعلامي كويتي يهاجم الإعلام المصري ويسخر منهم بطلب غريب (فيديو)

الهدهد

“خاطِب السيسي لا المصريين” معارض مصري ينفجر في وجه إعلامي كويتي أساء للمصريين (شاهد)

الهدهد

مثلية مقابل المال.. الكويت تُرحّل ثلاثة مثليين دون الكشف عن جنسيتهم

الهدهد

ضربة قوية من الداخلية الكويتية.. ضبط أكبر شحنة مخدرات ومواد لتصنيع الخمور

الهدهد

تجسس وعمولات وأشياء أخرى.. القصة الكاملة لاتهام شمايل الصباح بجرائم فساد

الهدهد

الكويت.. حاجب مصري بمحكمة يتحرش جنسيا بمحامية وحاول اغتصابها

الهدهد

كويتي يوزع وجبات مجانية على روح الشهيد خيري علقم (فيديو)

الهدهد

اغتصبها ثم قتلها وأحرقها.. أول تحرك للفلبين تجاه جريمة وحشية تعرضت لها عاملة بالكويت

الهدهد

ضابط كويتي يعتدي على عامل في محطة لغسيل السيارات والداخلية تعلق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“مُغتصب القاصرات”.. الإمارات تستقبل كاتب كويتي تلاحقه عشرات التهم… لماذا؟!

“مذيع قليل أدب”.. تغريدة لـ خديجة بن قنة تفتح النار على زميلها فيصل القاسم.. ما القصة؟!

صاحبة أكبر عضو تناسلي في العالم تنجو من الموت بعد انفجار أحد ثدييها الضخمين (شاهد)

تصرف غريب من رونالدو بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى الوحدة السعودي (شاهد)

بسبب تراجع شعبيه على تويتر..هكذا تصرف إيلون ماسك مع أحد موظفيه

صحيفة بحرينية تُحرج صناع القرار في المنامة… ماعلاقة قطر؟

صورة للأقمار الصناعية تظهر تحرك تركيا من 3-4 أمتار باتجاه الغرب بفعل الزلزال (شاهد)

أحلام تسخر من تبرع نجوى كرم بمبلغ 2 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا وتصفه بالنفاق!

ضحكات بشار الأسد بمناطق الزلزال في حلب تثير الغضب! (صور)

هذا ما سيحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول القهوة لمدة شهر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC