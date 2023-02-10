بعد أن خدعت الشرطة …شابة كويتية تهرب مع رجل بنغالي تعرفت عليه في الهند

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وطن – كشفت وسائل إعلام هندية، عن تسليم السلطات الهندية فتاة كويتية إلى السلطات الكويتية، أكدت أنها كانت”مفقودة في مدينة كلكتا شرق البلاد منذ 27 يناير الماضي”وأن عملية التسليم تمت بعد جهود حثيثة بين الدولتين.

فتاة كويتية تهرب مع شاب بنغالي تعرفت عليه في الهند

وبحسب موقع “إنديان أكسبريس” الهندي، فقد وصلت الفتاة إلى مدينة كلكتا الهندية في 20 يناير الماضي بقصد علاج البشرة في أحد المشافي الخاصة بصحبة شقيقها الصغير ونزلا في فندق خمس نجوم شرق المدينة.

وأفاد الموقع الهندي نقلاً عن السلطات الأمنية المحلية في المدينة، إن الفتاة كانت تقوم بجولة سياحية مع شقيقها في 27 يناير الماضي..

لكنها وبعد انتهاء إحدى الجولات السياحية في حديقة الحيوان، تورات عن الأنظار في المدينة المذكورة، الأمر الذي دفع شقيقها للتوجه الى مركز شرطة “اليبور” وإعلام السلطات المعنية باختفاء شقيقته “بلكنة انجليزية غير مفهومة”، بحسب ذات الموقع.

تفاصيل هروب ثلاثينية كويتية مع رجل بنغالي

وبحسب ذات المصدر، فقد أظهرت التحقيقات أن الشابة الكويتية البالغة – من العمر 31 عاما، قد غادرت الأراضي الهندية برفقة شاب إلى بنغلاديش حسب التحقيقات الرسمية، لحظة تورايها عن الأنظار.

وقال مسؤولون إنه عندما تأكد أن الشابة الكويتية عبرت الحدود نحو بنغلاديش، تم إبلاغ السفارة الكويتية في نيوديلهي.

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تم تعقب الفتاة الكويتية في بنغلاديش بداية من يوم 6 فبراير. وقد أرسلت سفارة الكويت خطاب تقدير إلى مفوض شرطة كولكاتا للمساعدة في تعقبها “.

السلطات البنغالية :

• تسلم مواطنة كويتية ثلاثينية

الى الكويت بعدما تركت شقيقها أمام حديقة الحيوان في مدينة كلكتا الهندية وهربت إلى بنغلاديش برفقة صديقها البنغالي منذ 27 يناير الماضي .#يوم_الجمعه#زلزال_تركيا_وسوريا pic.twitter.com/j1r4VQLWfe — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 10, 2023

بدأت الشرطة بفحص لقطات كاميرات المراقبة من حديقة حيوانات اليبور، وأظهرت الصور أن الفتاة ركبت سيارة أجرة صفراء مع رجل لم يتم التعرف عليه.

لكن بمساعدة سائق التاكسي، اكتشفت الشرطة أنهم نزلوا من سيارة الأجرة في وسط كولكاتا، وتبين أنها استقلت سيارة أجرة أخرى مع الرجل البنغالي إلى بونجاون بالقرب من حدود بنغلاديش.

إلى ذلك وبعد عمليات التتبع الأمني وتدخل من السلطات الهندية والبنغالية، تم جلب الفتاة من بنغلاديش، وتسليمها للسلطات الكويتية بعد تحقيقات استمرت لأكثر من 10 أيام معها.