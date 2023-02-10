بسبب تراجع شعبيه على تويتر..هكذا تصرف إيلون ماسك مع أحد موظفيه

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وطن– في الأيام الأخيرة، انخفضت بصفة حادة قراءات التغريدات ‏المنشورة لإيلون ماسك على تويتر، المنصة التي استحوذ عليها.



وبحسب موقع indiatimes، طرد ماسك، أغنى رجل في العالم، أحد المهندسين في شركة تويتر على الفور بعد أن أخبره هذا الأخير بأن شعبيته تدهورت داخل الموقع.

ماذا يحدث في مقر شركة تويتر؟

في الأسبوع الماضي، أعلن إيلون ماسك تغييراً في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجعله خاصاً ليوم واحد لاختبار ما إذا كان مستخدمو تويتر سيرون منشوراته أكثر أو أقل بعد هذا التغيير.



ووفقًا لتقرير لـThe Verge، جمع ماسك مجموعة من المهندسين والمستشارين في مقر Twitter لفهم هذه المسألة أكثر، قائلا“لدي أكثر من 100 مليون متابع، ولا يستطيع إلا عشرات الآلاف مشاهدة تغريداتي.”



قام بطرده!

أخبره أحد المهندسين الكبار المتبقيين في الشركة أنه في شهر أبريل الماضي، كان يحتل مكانة هامة في تصنيفات البحث، لكن هذا إنخفض مؤخرا.

كما حاول أيضًا المهندس معرفة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي هو السبب وراء هذا، لكن تبين أن هذا خطأ أيضًا، حيث رد ماسك عليه، قائلا: “أنت مطرود، أنت مطرود”.

عداد مشاهدات التغريدات ‏المنشورة

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بعد شهرين من إطلاق ميزة عداد المشاهدات، تبيّن حسب عدة تقارير بأن لها تأثيرًا عكسيًا على الموقع وقد يكون ذلك بسبب التغييرات التي تم إجراؤها في أحجام أزرار الإعجاب وإعادة التغريد.

مؤخراََ، عانى تويتر من انقطاع كبير بعد أن حذف موظف عن طريق الخطأ بيانات داخلية داخل المنصة وكان الفريق الذي يقف وراء ذلك من بين العديد من الفرق التي تم التخلي عنها في شهر نوفمبر.

