الجمعة, فبراير 10, 2023
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رياضة

“السوبر ليغ” تعود إلى الواجهة بمقترح جديد.. تعرف عليه

الأندية الثلاثة المؤسسة ل"السوبر ليغ" توصلت مع أكثر من 50 نادٍ في أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
السوبر ليغ watanserb.com
السوبر ليغ
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وطن- كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن عودة بطولة “السوبر ليغ” على مستوى القارة الأوروبية العجوز، إلى الواجهة بمقترح جديد، بعد اتصال الأندية الثلاثة المؤسسة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بأكثر من 50 نادٍ في أوروبا.

وقالت صحيفة (ديلي تلغراف)، بأن بطولة “السوبر ليغ” عادت من جديد، بعد اتصال الأندية المؤسسة الثلاثة وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بأكثر من 50 نادٍ في القارة الأوروبية العجوز، للمشاركة في هذه البطولة.

مقترح السوبر ليغ الجديد

وذكرت الصحيفة البريطانية، ” اتصل برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس الأندية الثلاثة المؤسسة لهذا المشروع. بأكثر من 50 نادٍ، من أجل إنشاء بطولة السوبر ليغ بحلة جديدة”.

كما وأضافت، ” يقوم المقترح الجديد لبطولة السوبر ليغ، على مشاركة 60-80 فريقاً. من مختلف الدول في القارة الأوروبية العجوز، بدلاً من اقتصار البطولة على مشاركة الفرق الكبرى فقط”.

مقترح السوبر ليغ الجديد
مقترح السوبر ليغ الجديد

عدم وجود مقاعد ثابتة للفرق الكبرى

وتابعت الصحيفة، ” لا يوجد مقاعد ثابتة لمشاركة الفرق الكبرى في بطولة السوبر ليغ، كما أن كل فريق سيلعب 14 مباراة. كحد أدني في البطولة”.

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وستكون بطولة “السوبر ليغ” الجديدة، التي أثارت الجدل، بعد الإعلان عنها. بمشاركة 20 فريق على مستوى قارة أوروبا، في شهر إبريل/ نيسان عام 2021، وهم ما أدى في انسحاب جل الأندية المشاركة باستثناء الأندية الثلاثة المؤسسة لها ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة.

كما وستقام مسابقة “السوبر ليغ”، كبديل عن دوري أبطال أوروبا سنوياً، على مستوى القارة العجوز، وهو ما تصدى له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلى جانب خروج الجماهير في إنجلترا لمعارضة هذا المقترح.

بطولة السوبر ليغ
بطولة السوبر ليغ

ومن الجدير بالذكر، بأن الأندية الثلاثة المؤسسة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس. بعد المعارضة الشديدة التي واجهتها بشأن إنشاء بطولة “السوبر ليغ”، ذهبت إلى القضاء لرفع قضية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد رفضه للمقترح.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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