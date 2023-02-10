“السوبر ليغ” تعود إلى الواجهة بمقترح جديد.. تعرف عليه

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وطن- كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن عودة بطولة “السوبر ليغ” على مستوى القارة الأوروبية العجوز، إلى الواجهة بمقترح جديد، بعد اتصال الأندية الثلاثة المؤسسة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بأكثر من 50 نادٍ في أوروبا.

وقالت صحيفة (ديلي تلغراف)، بأن بطولة “السوبر ليغ” عادت من جديد، بعد اتصال الأندية المؤسسة الثلاثة وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بأكثر من 50 نادٍ في القارة الأوروبية العجوز، للمشاركة في هذه البطولة.

مقترح السوبر ليغ الجديد

وذكرت الصحيفة البريطانية، ” اتصل برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس الأندية الثلاثة المؤسسة لهذا المشروع. بأكثر من 50 نادٍ، من أجل إنشاء بطولة السوبر ليغ بحلة جديدة”.

رسميا 🚨🚨🚨🚨🚨 – الإعلان عن إطلاق السوبر ليغ الأوروبي وبنودها من قبل شركة A22 الشريك الرسمي للمسابقة ✅✅ pic.twitter.com/jUY2WVtyEn — 🚨 Insider Barça 🚨 (@ofinne21) February 9, 2023

كما وأضافت، ” يقوم المقترح الجديد لبطولة السوبر ليغ، على مشاركة 60-80 فريقاً. من مختلف الدول في القارة الأوروبية العجوز، بدلاً من اقتصار البطولة على مشاركة الفرق الكبرى فقط”.

عدم وجود مقاعد ثابتة للفرق الكبرى

وتابعت الصحيفة، ” لا يوجد مقاعد ثابتة لمشاركة الفرق الكبرى في بطولة السوبر ليغ، كما أن كل فريق سيلعب 14 مباراة. كحد أدني في البطولة”.

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وستكون بطولة “السوبر ليغ” الجديدة، التي أثارت الجدل، بعد الإعلان عنها. بمشاركة 20 فريق على مستوى قارة أوروبا، في شهر إبريل/ نيسان عام 2021، وهم ما أدى في انسحاب جل الأندية المشاركة باستثناء الأندية الثلاثة المؤسسة لها ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة.

✍️| #السوبرليغ أصدرت "A22 Sports Management"، وهي المجموعة المروّجة لدوري السوبر الأوروبي (ESL) بيانًا في صباح اليوم، عن بعض التعديلات والنقاط بخصوص الدوري الجديد(البديل لدوري أبطال أوروبا)، بعد تواصلهم مع 50 نادي أوروبي. في التغريدات القادمة سأسرد بعض التفاصيل عن الحدث الجديد. pic.twitter.com/a62SEIp372 — A5medöv | 🇧🇷 (@a5medv) February 9, 2023

كما وستقام مسابقة “السوبر ليغ”، كبديل عن دوري أبطال أوروبا سنوياً، على مستوى القارة العجوز، وهو ما تصدى له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلى جانب خروج الجماهير في إنجلترا لمعارضة هذا المقترح.

ومن الجدير بالذكر، بأن الأندية الثلاثة المؤسسة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس. بعد المعارضة الشديدة التي واجهتها بشأن إنشاء بطولة “السوبر ليغ”، ذهبت إلى القضاء لرفع قضية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد رفضه للمقترح.