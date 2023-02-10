الجمعة, فبراير 10, 2023
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السعودية.. مشاهد مروعة لمعلم يضرب طالبا وسط مطالبات بعزله (فيديو)

معلم بمدرسة في محافظة حفر الباطن بالسعودية شوهد وهو يضرب طالبا بطريقة عنيفة جداً

كتب فهمي الورغمي
معلم يضرب طالب حفر الباطن watanserb.com
غضب على مواقع التواصل بعد انتشار فيديو لمعلم يضرب طالبا بحفر الباطن في السعودية
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وطن – تداول ناشطون مقطع فيديو مروع لمعلم يضرب طالبا في أحد مدارس السعودية بطريقة وحشية، كأنه في صراع داخل حلبة المصارعة وليس داخل فصل دراسي لتعليم الناشئة.

معلم يضرب طالبا في حفر الباطن

وتفاعل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مريع لمعلم داخل مدرسة في محافظة حفر الباطن بالسعودية ظهر وهو يضرب أحد طلابه بطريقة عنيفة جداً.

ووثق مقطع مصور من كاميرا هاتف أحد الطلاب داخل الفصل، معلما صاحب بنية جسدية كبيرة بينما كان يضرب طالبا في فصله بطريقة وحشية وغير أخلاقية.

انتشار هذا المقطع بشكل كبير على السوشيال ميديا، دفع إدارة المدرسة لإصدار بيان توضيحي في الغرض.

حيث أوضحت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، في بيانها أنه جرى تشكيل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة، للتحقق فيما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: معلم يضرب طالبًا بإحدى المدارس الأهلية في المحافظة، إذ اتخذت إدارة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينه.

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وأكدت إدارة التعليم تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، كما تؤكد الإدارة رفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام محلية عن فصل المعلم الذي قام بضرب الطالب.

غضب عبر مواقع التواصل من معلم حفر الباطن

وتحت وسم “معلم يضرب طالبا” انتشر مقطع الفيديو المروع عبر منصات السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات حوله، إذ قال “عبد الله” عبر حسابه على تويتر”اذا كان فعلاً هالشي صار في مدرسه بحفر الباطن اتمنى من وزاره التعليم توقف على هالشي وتعاقب المدرس . لان مهما كان السبب مايوصل للضرب ومد الايد”.

و قال “أبو غيث” في ذات السياق “هذا ضرب حاقد بحياتي كلها ما شفت معلم يضرب طالب بهالشكل خصوصاً المعلمين السعوديين المعروف أن الضرب بالعصا على اليد عندما كان الضرب مسموحاً به، مسألة كف اليد ليست كافية أبدا”.

وأضاف: “لابد من الغرامة والسجن والجلد أعوذ بالله مثل الثور وهذا الضرب قد يؤدي لارتجاج في المخ، حسبي الله عليه”.

بدوره أكد الناشط “عصام القعيد” أن هذا المعلم ليس الوحيد الذي يُعنف طلابه داخل الفصل بالسعودية، وقال “لاتتوقع أنها الحالة الوحيدة فلدينا مدارس مازال الضرب فيها قائماً ومدارس أهلية ابتدائية كذلك يتم فيها ضرب الطلاب وهذا لايخفى على الكثير”.

وتابع: “نتمنى أن توضع كاميرات مراقبة في الفصول على الاقل المدارس الاهلية”.

وقال “أبو عناد” في ذات الصدد “المعلم اللذي لايستطيع ان يتحكم في اعصابه لايستحق ان يستمر في التعليم فاليبحث له عن عمل يسترزق منه قبل ينحذف في السجن هذا إذا سلم لايجيه واحد مثله مايتحكم في اعصابه ثم يمسح مستقبله من الحياه كلها”.

فيما رأى “نواف” أن هذا المعلم يعاني من مشاكل نفسية يجب عليه معالجتها، وكتب “هذا ماهو معلم هذا شخص غير سوي نفسياً وعاله على التعليم بطريقته هذي ماراح يقدم نفع راح يقدم ضرر مهما كان سبب الضرب مايحق له كمعلم يضرب طالب بالطريقة هذي غير كذا المعلم عنده ادارة او مشرف طلابي يقدر يوصله لهم اذا افترضنا انه فعل شيء ارجو التحقيق في الحادثة ومن ثم فصله”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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