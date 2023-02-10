السعودية.. مشاهد مروعة لمعلم يضرب طالبا وسط مطالبات بعزله (فيديو)

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وطن – تداول ناشطون مقطع فيديو مروع لمعلم يضرب طالبا في أحد مدارس السعودية بطريقة وحشية، كأنه في صراع داخل حلبة المصارعة وليس داخل فصل دراسي لتعليم الناشئة.

معلم يضرب طالبا في حفر الباطن

وتفاعل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مريع لمعلم داخل مدرسة في محافظة حفر الباطن بالسعودية ظهر وهو يضرب أحد طلابه بطريقة عنيفة جداً.

معلم يشتم و يضرب طالب بوحشية في حفر الباطن! #حادث_معلمات_المحاني pic.twitter.com/cKDUfIx1vH — MOHAMMED (@7ioxj) February 10, 2023

ووثق مقطع مصور من كاميرا هاتف أحد الطلاب داخل الفصل، معلما صاحب بنية جسدية كبيرة بينما كان يضرب طالبا في فصله بطريقة وحشية وغير أخلاقية.

انتشار هذا المقطع بشكل كبير على السوشيال ميديا، دفع إدارة المدرسة لإصدار بيان توضيحي في الغرض.

حيث أوضحت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، في بيانها أنه جرى تشكيل لجنة من التعليم الأهلي والتوجيه الطلابي في الإدارة، للتحقق فيما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: معلم يضرب طالبًا بإحدى المدارس الأهلية في المحافظة، إذ اتخذت إدارة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة في حينه.

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وأكدت إدارة التعليم تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، كما تؤكد الإدارة رفضها لمثل هذه الممارسات التي تخالف سياسة التعليم ورسالته السامية.

بيان صحفي pic.twitter.com/Y68eKWh4Py — إدارة تعليم حفر الباطن (@MOE_HFB) February 10, 2023

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام محلية عن فصل المعلم الذي قام بضرب الطالب.

غضب عبر مواقع التواصل من معلم حفر الباطن

وتحت وسم “معلم يضرب طالبا” انتشر مقطع الفيديو المروع عبر منصات السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات حوله، إذ قال “عبد الله” عبر حسابه على تويتر”اذا كان فعلاً هالشي صار في مدرسه بحفر الباطن اتمنى من وزاره التعليم توقف على هالشي وتعاقب المدرس . لان مهما كان السبب مايوصل للضرب ومد الايد”.

اذا كان فعلاً هالشي صار في مدرسه بحفر الباطن اتمنى من وزاره التعليم توقف على هالشي وتعاقب المدرس . لان مهما كان السبب مايوصل للضرب ومد الايد . @moe_gov_sa #تعليم_حفرالباطن pic.twitter.com/G27RNRkber — Abdullah (@hhuj0) February 10, 2023

و قال “أبو غيث” في ذات السياق “هذا ضرب حاقد بحياتي كلها ما شفت معلم يضرب طالب بهالشكل خصوصاً المعلمين السعوديين المعروف أن الضرب بالعصا على اليد عندما كان الضرب مسموحاً به، مسألة كف اليد ليست كافية أبدا”.

وأضاف: “لابد من الغرامة والسجن والجلد أعوذ بالله مثل الثور وهذا الضرب قد يؤدي لارتجاج في المخ، حسبي الله عليه”.

هذا ضرب حاقد بحياتي كلها ما شفت معلم يضرب طالب بهالشكل خصوصاً المعلمين السعوديين المعروف أن الضرب بالعصا على اليد عندما كان الضرب مسموحاً به، مسألة كف اليد ليست كافية أبدا، لابد من الغرامة والسجن والجلد أعوذ بالله مثل الثور وهذا الضرب قد يؤدي لارتجاج في المخ، حسبي الله عليه. — ابو غيث (@shafgan55511) February 10, 2023

بدوره أكد الناشط “عصام القعيد” أن هذا المعلم ليس الوحيد الذي يُعنف طلابه داخل الفصل بالسعودية، وقال “لاتتوقع أنها الحالة الوحيدة فلدينا مدارس مازال الضرب فيها قائماً ومدارس أهلية ابتدائية كذلك يتم فيها ضرب الطلاب وهذا لايخفى على الكثير”.

وتابع: “نتمنى أن توضع كاميرات مراقبة في الفصول على الاقل المدارس الاهلية”.

#معلم_يضرب_طالب لاتتوقع أنها الحالة الوحيدة فلدينا مدارس مازال الضرب فيها قائماً ومدارس أهلية ابتدائية كذلك يتم فيها ضرب الطلاب وهذا لايخفى على الكثير

نتمنى أن توضع كاميرات مراقبة في الفصول على الاقل المدارس الاهلية pic.twitter.com/nnivMLDxkI — عصام القعيد (@esam5505) February 10, 2023

وقال “أبو عناد” في ذات الصدد “المعلم اللذي لايستطيع ان يتحكم في اعصابه لايستحق ان يستمر في التعليم فاليبحث له عن عمل يسترزق منه قبل ينحذف في السجن هذا إذا سلم لايجيه واحد مثله مايتحكم في اعصابه ثم يمسح مستقبله من الحياه كلها”.

المعلم اللذي لايستطيع ان يتحكم في اعصابه لايستحق ان يستمر في التعليم فاليبحث له عن عمل يسترزق منه قبل ينحذف في السجن هذا إذا سلم لايجيه واحد مثله مايتحكم في اعصابه ثم يمسح مستقبله من الحياه كلها #معلم_يضرب_طالب — أبوعناد (@anad2008) February 10, 2023

فيما رأى “نواف” أن هذا المعلم يعاني من مشاكل نفسية يجب عليه معالجتها، وكتب “هذا ماهو معلم هذا شخص غير سوي نفسياً وعاله على التعليم بطريقته هذي ماراح يقدم نفع راح يقدم ضرر مهما كان سبب الضرب مايحق له كمعلم يضرب طالب بالطريقة هذي غير كذا المعلم عنده ادارة او مشرف طلابي يقدر يوصله لهم اذا افترضنا انه فعل شيء ارجو التحقيق في الحادثة ومن ثم فصله”.