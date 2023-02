أموال مشبوهة تُلاحق برلماني أوروبي أكد تقاضيه راتبا سنويا من الإمارات!

- Advertisement -

وطن – على خلفية التحقيق الذي نشرته صحيفة NRC الهولندية حول علاقاته المشبوهة مع الإمارات ورحلاته المنتظمة إلى الدولة الخليجية حيث كان يقيم هناك في منتجعات فاخرة “مجانا”، دافع النائب في البرلمان الأوروبي، ووزير الخارجية البولندي السابق “رادوسلاف سيكورسكي”، عن نفسه في رسالة مفتوحة.

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة الهولندية NRC، الأربعاء الماضي، أن “سيكورسكي” يتلقى 100 ألف دولار سنويًا من الإمارات نظير دوره في المجلس الاستشاري لمنتدى “صير بني ياس”، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية منذ عام 2017.

وبينما أشارت الصحيفة بأنه “لا يمكن إثبات التأثير المباشر” بين المدفوعات التي حصل عليها “سيكورسكي” وبين مواقفه في البرلمان الأوروبي، رغم كونها مواقف موالية للإمارات والسعودية في الغالب.

In an investigation of the relations between MEPs and autocratic regimes, the newspaper @NRC reveals that MEP and former 🇵🇱MFA Radosław Sikorski is paid 100k USD per year by the United Arab Emirates – raising questions about conflicts of interests.https://t.co/jMuhsFKJaJ

— Jan D. Meijer (@jandmmm) February 9, 2023