الخميس, فبراير 9, 2023
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حياتنا

5 أعشاب طبيعية تساعد في تخفيف حدة التهاب المفاصل

منها الزنجبيل

كتب ايمان الباجي
5 أعشاب طبيعية تساعد في تخفيف حدة التهاب المفاصل watanserb.com
أعشاب طبيعية
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وطنفي الأشهر الباردة، يمكن أن يعاني مرضى التهاب المفاصل من آلام شديدة في مفاصلهم.

ووفقاَ لصحيفة “indiatoday“، يصيب التهاب المفاصل ملايين الأشخاص حول العالم، وهو مرض مزمن ينتج عن التهاب أو تورم أو تصلب في المفاصل.

وهناك بعض الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وإدارة المرض، حسب ما أكدته أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا.

وفقًا لها، فإن هشاشة العظام (Osteoarthritis) والتهاب المفاصل الروماتويدي (Rheumatoid arthritis) هما نوعان شائعان من التهاب المفاصل.

وفي منشور على حسابها على منصة الإنستغرام، قالت الخبيرة:”العيش مع التهاب المفاصل وتحمل كل التورم والألم في المفاصل ليس بالأمر السهل. تقييد الحركة والألم الذي لا يطاق يمكن أن يجعل المهام اليومية صعبة للمرضى. ولحسن الحظ، يمكن للتغييرات الغذائية أن تقلل بشكل كبير من الالتهاب وتساعد في إدارة المرض.”

وشاركت الخبيرة مع متابعيها خمسة أعشاب يمكن أن توفر بعض الراحة لمريض التهاب المفاصل.

الصبار

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يحتوي الصبار على خصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على مادة الأنثراكينون التي تساعد في تخفيف الالتهابات.

الكركم

الكركمين هو العنصر النشط الرئيسي في الكركم ولديه تأثيرات قوية مضادة للالتهابات.

الكركمين لديه تأثيرات قوية مضادة للالتهابات

الزعتر

تساعد الخصائص القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في الزعتر في تقليل الالتهاب والتخفيف من آلام.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات، بما في ذلك القدرة على قمع الجزيئات الالتهابية التي تسمى الليكوترينات وتوليف البروستاجلاندين، وهي مواد شبيهة بالهرمونات تسبب الألم والالتهابات.

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات

الثوم

يساعد تناول الثوم، في تخفيف آلام التهاب المفاصل الروماتويدي، لاحتوائه على مركب ثنائي كبريتيد الديليل، وهو مركب مضاد للالتهابات يقلل من تأثيرات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات.

المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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