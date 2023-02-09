5 أعشاب طبيعية تساعد في تخفيف حدة التهاب المفاصل

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وطن– في الأشهر الباردة، يمكن أن يعاني مرضى التهاب المفاصل من آلام شديدة في مفاصلهم.

ووفقاَ لصحيفة “indiatoday“، يصيب التهاب المفاصل ملايين الأشخاص حول العالم، وهو مرض مزمن ينتج عن التهاب أو تورم أو تصلب في المفاصل.

وهناك بعض الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم وإدارة المرض، حسب ما أكدته أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا.



وفقًا لها، فإن هشاشة العظام (Osteoarthritis) والتهاب المفاصل الروماتويدي (Rheumatoid arthritis) هما نوعان شائعان من التهاب المفاصل.

وفي منشور على حسابها على منصة الإنستغرام، قالت الخبيرة:”العيش مع التهاب المفاصل وتحمل كل التورم والألم في المفاصل ليس بالأمر السهل. تقييد الحركة والألم الذي لا يطاق يمكن أن يجعل المهام اليومية صعبة للمرضى. ولحسن الحظ، يمكن للتغييرات الغذائية أن تقلل بشكل كبير من الالتهاب وتساعد في إدارة المرض.”

وشاركت الخبيرة مع متابعيها خمسة أعشاب يمكن أن توفر بعض الراحة لمريض التهاب المفاصل.

الصبار

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يحتوي الصبار على خصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على مادة الأنثراكينون التي تساعد في تخفيف الالتهابات.



الكركم

الكركمين هو العنصر النشط الرئيسي في الكركم ولديه تأثيرات قوية مضادة للالتهابات.

الزعتر

تساعد الخصائص القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة الموجودة في الزعتر في تقليل الالتهاب والتخفيف من آلام.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات، بما في ذلك القدرة على قمع الجزيئات الالتهابية التي تسمى الليكوترينات وتوليف البروستاجلاندين، وهي مواد شبيهة بالهرمونات تسبب الألم والالتهابات.

الثوم

يساعد تناول الثوم، في تخفيف آلام التهاب المفاصل الروماتويدي، لاحتوائه على مركب ثنائي كبريتيد الديليل، وهو مركب مضاد للالتهابات يقلل من تأثيرات السيتوكينات المؤيدة للالتهابات.