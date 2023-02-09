الخميس, فبراير 9, 2023
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مراهق (19 عاماً) يعلن حمل حبيبته (76 عاماً).. ثم يفجر مفاجأة! (شاهد)

عاد الزوجان إلى الظهور لأول مرة في شهر مايو عندما كشفوا عن علاقتهم وخرج المتصيدون على وسائل التواصل الاجتماعي بأعداد كبيرة لرفض حبهما

كتب رفيف عبدالله
مراهق (19 عاماً) يعلن حمل حبيبته (76عاماً).. ثم يفجر مفاجأة! (شاهد) watanserb.com
عجوز حامل من حبيبها المراهق
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وطن- ترك مراهق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصدمة من خلال الادعاء بأنه ينتظر طفلاً قريباً من امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا. ومع ذلك، كل شيء ليس كما يبدو عليه في الظاهر.

فرق عمر 57 عاماً

أذهل جوزيبي دانا ، 19 عامًا ، متابعيه البالغ عددهم 80 ألفًا على انستجرام بعد مشاركة مقطع فيديو مع خطيبته المزعومة ميلينا غاتا البالغة من العمر 76 عامًا.

ترك جوزيبي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مصدومين من الزعم أنه يتوقع قريبًا طفلًا مع ميلينا

في المقطع ، يظهر المراهق مع عروسته بينما يمسك بطنها، بينما العجوز تلعب بهاتفها في الخلفية.

عاد الزوجان إلى الظهور لأول مرة في شهر مايو ، عندما كشفوا عن علاقتهم وخرج المتصيدون على وسائل التواصل الاجتماعي بأعداد كبيرة لرفض حبهما.

الحمل مستحيل!

مع أحدث أخبار انتظارهما لمولود ، قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى بضرب قسم التعليقات بشدة ، حيث قال البعض أن الحمل “مستحيل”.

كتب أحد المستخدمين: “من المستحيل أن تحملي عندما تصل الجدة إلى مرحلة انقطاع الطمث”.

قال البعض إن الحمل “مستحيل”
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قال شخص آخر: “إنها كبيرة بما يكفي لتكون أعظم جدة لك.”

“يكذب. إنها ليست حامل ، مستحيل! ” علق مستخدم آخر.

قال شخص آخر “هذا مخيف”.

قال أحد الأشخاص: “يمكن للمال أن يفعل كل شيء ، ومن ثم هو أثبت ذلك” ، مشيراً إلى أن جوزيبي هو منقب عن الذهب.

ليس كل شيء كما يبدو

ومع ذلك ، أظهر آخرون دعمهم للزوجين.

قال أحد الأشخاص: “إنهما زوجان سعيدان ، ولن يضيعا الوقت في شرح شيء لا يفهمه معظم الناس”.

لكن كل شيء ليس كما يبدو.

كل شيء ليس كما يبدو بين الزوجين

تحدث جوزيبي حصريًا إلى Jam Press ، مدعيًا أن العلاقة بأكملها خدعة.

قام أولاً بتحميل مقطع لميلينا – وهي جدته – على سبيل المزاح ، ولكن بعد انتشار الفيروس قرر التماشي معه.

قال “نعم ، ميلينا هي جدتي”.

وأكد جوزيبي أنه أراد فقط أن يرى هو وجدته كيف سيكون رد فعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على هذا الوحي الصادم.

المصدرجام برس- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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