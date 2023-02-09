الخميس, فبراير 9, 2023
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رياضة

لويس إنريكي مطلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي

تشيلسي مهتم بالتعاقد مع المدرب إنريكي كبديل عن غراهام بوتر

كتب فارس أبو شيحة
تشيلسي مهتم بالتعاقد مع لويس إنريكي watanserb.com
تشيلسي مهتم بالتعاقد مع لويس إنريكي
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وطن- بات المدرب الإسباني لويس إنريكي 52 عاماً، على بعد خطوة واحدة من العودة إلى عالم التدريب من بوابة الدوري الإنجليزي، بعد إقالته من منصبه مع منتخب إسبانيا، عقب إقصائه من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن نادي تشيلسي مهتم بالتعاقد مع الإسباني لويس إنريكي، لتولي تدريب البلوز خلال الفترة القادمة، كخيار بديل عن غراهام بوتر، بسبب سوء النتائج لهذا الموسم.

تشيلسي مهتم التعاقد مع لويس إنريكي

وتابعت الصحيفة البريطانية، ” رغم الثورة التي قام بها ملاك النادي في الميركاتو الشتوي على صعيد الصفقات، إلا أن المدرب الحالي غراهام لم يحسن من نتائج الفريق، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ليفربول وفولهام الماضيتين”.

كما وأشارت، ” غراهام بوتر يتعرض تحت الضغط من قبل مسؤولي النادي وملاكه، ومن المتوقع إقالته خلال الفترة القادمة، وتجهيز البديل في حال استمر في سوء النتائج مع البلوز”.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إقالة المدرب لويس إنريكي من منصب تدريب منتخب إسبانيا (لاروخا)، على خلفية إقصائه من دور ال16 كأس العالم 2022 قطر. عقب الخسارة أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح.

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كما وسبق للمدرب لويس إنريكي، أن درب العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، وهم برشلونة وسيلتا فيغو الإسبانيين وروما الإيطالي. قبل أن يتولى تدريب منتخب إسبانيا عام 2018.

المدرب الإسباني إنريكي
المدرب الإسباني إنريكي

مباراة تشيلسي أمام وست هام يونايتد

وسيلتقي فريق تشيلسي (البلوز)، أمام منافسه وست هام يونايتد، السبت، في منافسات الأسبوع ال22. من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب (لندن الأولمبي).

وخاض البلوز 21 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات. بينما تلقى الخسارة في 7 مباريات حتى يومنا هذا.

ويحتل فريق تشيلسي المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 30، كما وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة أرسنال برصيد 45 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + ذا صن + نادي تشيلسي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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