الخميس, فبراير 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرفضيحة جديدة.. الكشف عن تورط نظام محمد السادس بالتجسس على والد طليقته...
تقارير

فضيحة جديدة.. الكشف عن تورط نظام محمد السادس بالتجسس على والد طليقته للا سلمى!!

المغرب يرفع شكاوى القضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام التي فضحت قضية تجسسه عبر بيغاسوس على المعارضين أو تناولتها

كتب سالم حنفي
الملك محمد السادس watanserb.com
الملك محمد السادس
- Advertisement -

وطن- كشفت الصحفية رونا ساندفيك ومؤسسة منظمة “جرانيت” المتخصصة في تأمين الصحفيين والأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم، عن أسماء جديدة تذكر لأول مرة تعرضت للاستهداف عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

وأوضحت رونا ساندفيك في تدوينات لها عبر حسبها على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن فضيحة التجسس عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي تفجرت في أواخر العام 2020 واستمرت حتى صيف 2021.

ولفتت إلى أن المتابع للامر عن كثب يعلم كل تفاصيل القضية، إلا أن المسح الجديد للقائمة التي تم التجسس عليها والتي تجاوزت 50 ألف شخص كشف عن ضحايا جدد لم يذكروا من قبل.

وأوضحت “ساندفيك” كتاب بيغاسوس ضم ثلاثة أفراد في “القائمة” المكونة من 50000 وأرقام هواتف لم يتم الكشف عنها من قبل، وهم بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والحاج عبد الحميد بناني (والد طليقة الملك محمد السادس) ، وكريم فالييف (نائب وزير الدفاع في أذربيجان)”.

رؤساء دول وإعلاميين تعرضوا للاختراق

- Advertisement -

وكانت منظمة العفو الدولية بواسطة مختبرها الأمني في برلين، قد توصلت إلى أدلة لاختراق “بيغاسوس” لهواتف ذكية مدرجة في قائمة محددة، كما أكدت شبكة فوربدن ستوريز “Forbidden Stories” أن العديد من هواتف الصحفيين والنشطاء والسياسيين في أكثر من بلد، تم اختراقها بالبرنامج ذاته.

من بين الهواتف التي تم اختراقها بواسطة “بيغاسوس”، نجد أرقام هواتف شخصيات بارزة، مثل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ووزيرة دفاعه، مارغريتا روبليس، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري.

التجسس على والد الأميرة لالة سلمى
التجسس على والد الأميرة لالة سلمى

قائمة الشخصيات المعارضة التي استهدفها المغرب

وفي يناير 2022، نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريرا أكدت فيه حصولها على لائحة موثقة تشمل أسماء ضحايا استهدفهم برنامج “بيغاسوس” التجسسي. من بينهم عشرات الصحفيين العاملين بشبكة “الجزيرة” القطرية، ومن المغرب ومصر والإمارات والبحرين والسعودية.

وقالت الصحيفة في تقريرها أن المغرب تورط في مراقبة العديد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين من خلال استهدافهم ببرنامج “بيغاسوس”، من بينهم الصحفي، أبو بكر الجامعي، والأستاذ المعطي منجب، والمحامي عبد الصادق البوشتاوي، والحقوقي فؤاد عبد المومني، والصحفي هشام المنصوري، وحسن بناجح، ومحمد حمداوي، وعبد الواحد متوكل، وأبو الشتاء مساعف، والأربعة الأخيرين قياديون من “جماعة العدل والإحسان” الإسلامية.

كما كشفت الصحيفة أن هاتف الصحفي، عمر الراضي، تعرض أيضا لاختراق “بيغاسوس”، وتم التحقيق مع الراضي

ومتابعته أمام المحاكم بتهمة “التخابر” ثم تهمة “الاغتصاب”، وحكم عليه في يوليو 2022 بست سنوات سجنا.

ولفتت إلى أن عمر الراضي هو صحفي استقصائي فضح ملفات فساد تورطت بها شخصيات نافذة في المغرب.

المغرب يقاضي المنظمات التي فضحت تجسسه

يشار إلى انه في فرنسا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي، يتداول اتهام المغرب، خصوصا من طرف جهات إعلامية، بالوقوف خلف استهداف أرقام لسياسيين فرنسيين وبلجيكيين وإسبانيين.

وفي مقابل الاتهامات الموجهة إليه باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس، يضاعف المغرب الشكاوى القضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام التي فضحت القضية أو تناولتها، ولا سيما من خلال دعاوى بتهمة التشهير، من غير المؤكد أن يقبلها القضاء الفرنسي.

وكان المغرب قد رفع في 22 يوليو/تموز 2021 دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس، ضد منظمتي العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج “بيغاسوس” الذي طورته مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية.

المصدرتويتر، صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

مغربي يشعل النيران في جسده أمام قنصلية بلاده في مدريد وحالته خطيرة (شاهد)

تقارير

من الذي يحكم المغرب اليوم؟!.. “رجال الظل” الذين يقودون البلاد في غياب محمد السادس!

تقارير

صحيفة إسبانية: هكذا أثر غياب للا سلمى على علاقات محمد السادس الدبلوماسية!

تقارير

صحيفة إسبانية تهاجم محمد السادس.. رفض لقاء “سانشيز” ليبقى بقرب أصدقائه الإخوة زعيتر

الهدهد

بسبب خبر قرأه قبل 7 أشهر.. قناة فرنسية توقف وتحقق مع مذيع مغربي !

حياتنا

في الذكرى الأولى لسقوطه في البئر.. والدة ريان تُرزق بمولود جديد (فيديو)

الهدهد

صحفي جزائري يحذر من قدرة المغرب على “سحق” البوليساريو إذا توفر هذا الشرط.. ما القصة ؟

تقارير

مصادر: الجزائر عقدت أول مجلس حرب لدراسة سيناريو المواجهة المباشرة مع المغرب!

الهدهد

البرلمان الأوروبي يصدر قراره بالإجماع تجاه قضية “رشى قطر والمغرب” المزعومة

الهدهد

الخطوط الكويتية تثير غضب المغاربة بفعل غير مسؤول يخالف التوجهات الرسمية (شاهد)

الهدهد

منقذ اليهود.. دبلوماسي أمريكي يشيد بالملك محمد السادس: “فخورين به”

الهدهد

ما هي دلالات فتح المغرب لسفارته في العراق بعد 18 عاما من إغلاقها؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشواميني يستفز لاعبي الأهلي المصري بهذا التصرف (فيديو)

“عنوان لقلة الأصل”.. أصالة تجدد الغضب بتصريح صادم عن ضحايا زلزال سوريا!

إنقاذ 16 طفلا من أنقاض الزلزال ونقلهم إلى أنقرة على متن طائرة أردوغان الرئاسية (شاهد)

ترتيب خزانة الملابس والمُؤَنْ… وظيفة جعلت هذه الفناة ثرية!

القهوة تخفض ضغط الدم..كم كوب يجب أن تشرب في اليوم؟

طائرة للخطوط الجوية القطرية تنجوا بأعجوبة من سقوط مدمر بمياه الخليج.. تفاصيل!

موعد نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي

رقص بلقيس في حفلها بدبي يستفز جمهورها رغم ما أعلنته لاحقاً(فيديو)

شاكيرا تستعد لتوجيه الضربة القاضية لـ بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا بخطوة غير متوقعة!ِ

لويس إنريكي مطلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC