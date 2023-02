فضيحة جديدة.. الكشف عن تورط نظام محمد السادس بالتجسس على والد طليقته للا سلمى!!

- Advertisement -

وطن- كشفت الصحفية رونا ساندفيك ومؤسسة منظمة “جرانيت” المتخصصة في تأمين الصحفيين والأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم، عن أسماء جديدة تذكر لأول مرة تعرضت للاستهداف عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

وأوضحت رونا ساندفيك في تدوينات لها عبر حسبها على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن فضيحة التجسس عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي تفجرت في أواخر العام 2020 واستمرت حتى صيف 2021.

ولفتت إلى أن المتابع للامر عن كثب يعلم كل تفاصيل القضية، إلا أن المسح الجديد للقائمة التي تم التجسس عليها والتي تجاوزت 50 ألف شخص كشف عن ضحايا جدد لم يذكروا من قبل.

The Pegasus book starts when @FbdnStories and @AmnestyTech launch the project in late 2020, and ends after publication in summer of 2021. Not much new if you followed the story closely. But clear the list and the forensics told us about victims we otherwise would not know about.

— Runa Sandvik (@runasand) February 6, 2023