شبه عارية.. جورجينا بأزياء مثيرة في السعودية ترويجا لدار موضة شهيرة

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وطن – تحرص عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز، على متابعة أخبار الموضة وجديدها أولا بأول سواء عبر العروض المدفوعة أو في إطلالتها الشخصية؛ آخر ظهور لها كان على خلفية شراكة جمعتها مع دار “إليزابيتا فرانكي” للأزياء الفاخرة.

جورجينا رودريغيز نجمة إليزابيتا فرانكي

تظهر جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، في صورة مثيرة بعدما ارتدت فستانا من آخر إصدارت دار الأزياء الفاخرة إليزابيتا فرانكي.

View this post on Instagram A post shared by Elisabetta Franchi (@elisabettafranchi)

وفي سابقة لم تعهدها دار الأزياء الإيطالية التي تأسست عام 1998، اختارت إليزابيتا فرانكي هذه المرة اسمًا عالميًا كسفيرة للعلامة التجارية لتجسد فكرة الأنوثة الواثقة والواعية.

ستكون جورجينا رودريغيز نجمة دار الأزياء الفاخرة إليزابيتا فرانكي لربيع وصيف 2023، في حملة تسويقية سيتم عرض إصداراتها في جميع متاجر “إليزابيتا فرانكي” في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى إطلاق مخصص عبر وسائل الإعلام.

View this post on Instagram A post shared by Elisabetta Franchi (@elisabettafranchi)

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“كامرأة، تتفق جورجينا دائمًا مع عالمي، فهي تجسد النموذج المثالي للنساء اللائي ترتدين أزيائي”.. هكذا كان أول تعليق من مصممة الأزياء الإيطالية إليزابيتا فرانكي في كلمة أمام وسائل إعلام محلية بعد الإعلان عن شراكتها مع عارضة الأزياء الأرجنتينة.

وتابعت المصممة قائلةً: “الوعي الذاتي والإثارة القوية التي تظهر بها دومًا مصحوبة برقي ومشبعة بلمسة من الخبرة العالمية، هذه هي قيم العلامة التجارية كما أبرزتها “بيناتي” التي نجحت بشكل رائع في تصوير جميع مواطن القوة التي تميزت بها جورجينا رودريغيز في ملامحها وتعبيراتها”.

نيما بيناتي، هي المصورة المحترفة التي التقطت صور جورجينا رودريغيز المثيرة، في دار الأزياء التي تتخذ من بولونيا مقرا لها.

كريستيانو رونالدو عشيق جورجينا رودريغيز

اشتهرت جورجينا رودريغيز عبر علاقتها الغرامية مع نجم كرة القدم البرتغالي كريسيانو رونالدو، الذي أعلن ارتباطهما رسميا عام 2016.

خلال تلك الفترة، أصبحت رودريغيز واحدة من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، وأكثر الوجوه النسائية طلبا في عالم الموضة وعروض الأزياء.

مؤخرا، انتقلت للإقامة في السعودية رفقة صديقها كريستيانو رونالدو وعائلتهما المكونة من 5 أطفال، بعد توقيع الدون على عقد انتقال بموسمين مع نادي النصر السعودي مقابل مبلغ خيالي جعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم حتى الآن.