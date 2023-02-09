الخميس, فبراير 9, 2023
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شبه عارية.. جورجينا بأزياء مثيرة في السعودية ترويجا لدار موضة شهيرة

جورجينا رودريغيز ستكون نجمة دار الأزياء الإيطالية إليزابيتا فرانكي لربيع وصيف 2023

كتب فهمي الورغمي
عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن – تحرص عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز، على متابعة أخبار الموضة وجديدها أولا بأول سواء عبر العروض المدفوعة أو في إطلالتها الشخصية؛ آخر ظهور لها كان على خلفية شراكة جمعتها مع دار “إليزابيتا فرانكي” للأزياء الفاخرة.

جورجينا رودريغيز نجمة إليزابيتا فرانكي

تظهر جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، في صورة مثيرة بعدما ارتدت فستانا من آخر إصدارت دار الأزياء الفاخرة إليزابيتا فرانكي.

وفي سابقة لم تعهدها دار الأزياء الإيطالية التي تأسست عام 1998، اختارت إليزابيتا فرانكي هذه المرة اسمًا عالميًا كسفيرة للعلامة التجارية لتجسد فكرة الأنوثة الواثقة والواعية.

ستكون جورجينا رودريغيز نجمة دار الأزياء الفاخرة إليزابيتا فرانكي لربيع وصيف 2023، في حملة تسويقية سيتم عرض إصداراتها في جميع متاجر “إليزابيتا فرانكي” في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى إطلاق مخصص عبر وسائل الإعلام.

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“كامرأة، تتفق جورجينا دائمًا مع عالمي، فهي تجسد النموذج المثالي للنساء اللائي ترتدين أزيائي”.. هكذا كان أول تعليق من مصممة الأزياء الإيطالية إليزابيتا فرانكي في كلمة أمام وسائل إعلام محلية بعد الإعلان عن شراكتها مع عارضة الأزياء الأرجنتينة.

جورجينا رودريغيز في عرض لدار الأزياء الإيطالية إليزابيتا فرانكي

وتابعت المصممة قائلةً: “الوعي الذاتي والإثارة القوية التي تظهر بها دومًا مصحوبة برقي ومشبعة بلمسة من الخبرة العالمية، هذه هي قيم العلامة التجارية كما أبرزتها “بيناتي” التي نجحت بشكل رائع في تصوير جميع مواطن القوة التي تميزت بها جورجينا رودريغيز في ملامحها وتعبيراتها”.

نيما بيناتي، هي المصورة المحترفة التي التقطت صور جورجينا رودريغيز المثيرة، في دار الأزياء التي تتخذ من بولونيا مقرا لها.

كريستيانو رونالدو عشيق جورجينا رودريغيز

اشتهرت جورجينا رودريغيز عبر علاقتها الغرامية مع نجم كرة القدم البرتغالي كريسيانو رونالدو، الذي أعلن ارتباطهما رسميا عام 2016.

خلال تلك الفترة، أصبحت رودريغيز واحدة من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، وأكثر الوجوه النسائية طلبا في عالم الموضة وعروض الأزياء.

مؤخرا، انتقلت للإقامة في السعودية رفقة صديقها كريستيانو رونالدو وعائلتهما المكونة من 5 أطفال، بعد توقيع الدون على عقد انتقال بموسمين مع نادي النصر السعودي مقابل مبلغ خيالي جعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم حتى الآن.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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