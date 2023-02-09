شاكيرا تستعد لتوجيه الضربة القاضية لـ بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا بخطوة غير متوقعة!ِ

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وطن- قال موقع “okdiario” الإسباني، إن المغنية الكولومبية “شاكيرا” تلقت عرضًا لا يمكنها رفضه وسيعمل على توجيه الضربة القاضية إلى جيرارد بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي.

وبحسب الموقع، فقد اهتزت أسس العلاقة بين جيرارد بيكيه وكلارا شيا مارتي بعد معرفة العرض الأخير الذي وصل إلى شاكيرا، حيث إن المغنية الكولومبية، التي لا تزال مستاءة من كل ما فعله شريكها السابق لها، لا تنسى خيانة والد أطفالها مع امرأة أصغر منه بـ20 عامًا، وهو الآن سعيد معها، لافتاً الموقع إلى أنها تخطط للظهور على التلفزيون لتفضح كل شيء.

ولفت الموقع إلى أن “شاكيرا” لا تزال في طور استعادة واستيعاب كل ما حدث بين بيكيه وكلارا شيا مارتي، في قصة مؤكدة أنها بدأت قبل أن تنهي خطوبتها مع والد ميلان وساشا .

3 أغنيات لم تكن كافية لشاكيرا لتعبّر فيها عن ألمها

وقال إن ثلاث أغنيات -تي فيليسيتو ومونوتونيا والتعاون مع بيزاراب- لم تكن كافية للمغنية لتظهر علنًا كل الألم الذي تحمله في الداخل، والآن يمكنها أن تخطوَ خطوة أخرى إلى الأمام حتى يعرف العالم كله ما حدث بالفعل بينها وبين جيرارد في اللحظات الحاسمة للعلاقة التي وحدتهما لأكثر من عقد من الزمان.

وأشار الموقع إلى أن هناك حديث عن أغنية رابعة من شأنها أن تكمل هجمات شاكيرا ضد بيكيه، وسيكون ذلك أكثر هجومًا على لاعب نادي برشلونة السابق لكرة القدم.

ووفقاً للموقع، لن يكون التعاون القادم مع Karol G هو الذي يمكن أن يجعل كل شيء ينفجر، ولكن دخول شاكيرا في برنامج تلفزيوني، حيث يمكنها سرد كل ما حدث دون الحاجة إلى وضع لحن وراءها كتمويه خفي هو ما سيمثل قنبلة مدوية.

مقابلة لمدة 20 دقيقة

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ونقل الموقع عن الصحفي Saúl Ortiz قوله، إنه في 20 دقيقة، ستكون شاكيرا على استعداد لسرد قصتها في مقابلة تلفزيونية. بالإضافة إلى ذلك، لن يتم هذا العرض في إسبانيا، لذلك إذا كان ذلك ممكنًا، ستذهب المغنية إلى وسائل الإعلام ذات الصلة في كولومبيا أو الولايات المتحدة، مع قائمة مهمة جدًا من المتحدثين باللغة الإسبانية، وهناك ستهاجم -من المفترض- علنًا بيكيه الذي يمكن أن يرى سمعته موضع تساؤل أكثر إن أمكن بعد الكلمات المحتملة من زوجته السابقة.

بيكيه وكلارا شيا في خطر

بحسب الموقع الإسباني، فإن الأخبار عن بيكيه وكلارا شيا، التي تملأ الصفحات الأولى كل يوم، تغذي فقط احتمال أن تتحدث شاكيرا وستكون قاسية أكثر فأكثر مع جيرارد وصديقته الشابة، التي كانت مسؤولة أيضًا عن الخيانة الزوجية التي أطلقها.