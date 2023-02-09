الخميس, فبراير 9, 2023
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رياضة

خبر سار لجماهير ريال مدريد قبيل مواجهة الهلال السعودي

عودة بنزيما وميليتاو إلى صفوف ريال مدريد للمشاكة في نهائي كأس العالم للأندية

كتب فارس أبو شيحة
خبر سار لجماهير ريال مدريد قبيل مواجهة الهلال السعودي watanserb.com
خبر سار لجماهير ريال مدريد قبيل مواجهة الهلال السعودي
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وطن- زفت تقارير صحفية إسبانية، الخبر السار لعشاق وجماهير ريال مدريد، على صعيد اللاعبين المصابين، قبيل مواجهة الهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية، مطلع الأسبوع القادم.

وذكرت التقارير الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، التحقا ببعثة الفريق الملكي المتواجدة في المغرب، من أجل المشاركة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

عودة بنزيما وميليتاو إلى صفوف ريال مدريد

وأردفت التقارير الإسبانية، ” شهدت إصابة بنزيما وميليتاو التطور الكبير على صعيد إصابتهما، مما يؤهلهما للمشاركة مع الفريق في المباراة النهائية أمام الهلال السعودي”.

كما وبينت التقارير، على استمرار غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن المباراة النهائية، بناء على تقرير الجهاز الطبي الذي فضل عدم المخاطرة باللاعب، في ظل المباريات القوية القادمة. خلال الأسابيع القادمة في كافة المسابقات المختلفة.

ويعاني فريق ريال مدريد على صعيد الغيابات. بسبب الإصابات، والتي أثرت على نتائج الفريق خلال المباريات الماضية لهذا الموسم.

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موعد ريال مدريد ضد الهلال السعودي

وسيلتقي فريق ريال مدريد أمام الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، السبت، في نهائي النسخة ال17 من بطولة كأس العالم 2022، على ملعب (ستاد مولاي عبد الله) بدول المغرب.

الهلال السعودي
الهلال السعودي

وكان فريق ريال مدريد (الملكي)، قد وصل إلى نهائي البطولة العالمية للأندية، بعد فوزه على الأهلي المصري. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فيما تأهل الهلال السعودي كثالث فريق عربي إلى المباراة النهائية على حساب فلامينغو البرازيلي. بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتطلع فري ريال مدريد للفوز بلقب كأس العالم للأندية. للمرة ال5 في تاريخ مسيرته، كما ويطمح منافسه الهلال السعودي للتتويج باللقب كأول فريق عربي.

المصدروطن + وسائل إعلام إسبانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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