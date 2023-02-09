توابع الزلزال.. خبير تركي يحذر من “تسونامي” جديد محتمل يهدد 14 دولة

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وطن – حذر مدير مرصد ومعهد “كانديلي” لأبحاث الزلازل في تركيا “هالوك أوزنر”، من احتمال وقوع “تسونامي” جديد في البحر الأبيض المتوسط.

بعد زلزال تركيا وسوريا.. تحذير من تسونامي جديد

وقال: “أوزنر” في تصريحات صحفية، إن تركيا تواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999

تحذير المسؤول التركي جاء في لقاء مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية باللغة التركية، والذي قال فيه إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش، يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كيلومترًا.

معبراً في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن تركيا واجهت، الاثنين الماضي، أكبر زلزال أحدث ضررًا في هذه المنطقة بعد زلزال 17 أغسطس 1999.

وتابع أوزنر أنه “من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، وربما تصل لعام، وقد نواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، وتم إبلاغ 14 دولة بذلك” -كما قال-

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ولم يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا، منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، فجر الاثنين الماضي.

حيث يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، الخميس، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد مرشح للارتفاع.

سباق مع الزمن

ويعثر عمال الإنقاذ على مزيد من الناجين تحت الأنقاض رغم تضاؤل الأمل، حيث يعملون في سباق مع الزمن لانتشال ناجين محتملين محاصرين تحت أنقاض آلاف المباني التي انهارت بفعل الزلزال.

وكان “دوغان كالافات” وهو مساعد دكتور تركي، قد حذر من أن “أكبر الهزات الارتدادية 6.6 ، وهناك أكثر من 4 زلازل قريبة، وستسمر الهزات الارتدادية حوالي عام واحد.

وتمنى في تصريح لموقع “يني كيت” من المواطنين تجنب المباني المتضررة وعدم دخول منازلهم.

الهزات الارتدادية يمكن أن تستمر لأشهر

وقالت نائب مدير رصد الزلازل د.سيلدا ألتنجي بويراز للمصدر ذاته: “نتلقى مكالمات هاتفية باستمرار هنا. المواطنون تحت الأنقاض لا يستطيعون الوصول إلينا ، لأن خطوط الهاتف مشغولة للغاية. كما تلقينا العديد من المكالمات منذ الصباح”.

وأضافت أن “الشيء المهم هنا هو أن الهزات الارتدادية يمكن أن تستمر لأشهر”.

وتابعت: “اعتمادًا على حجم الهزة الارتدادية ، إذا كانت هناك توابع بقوة 6.7 أو 6.8 ، فقد ينهار المبنى بالطبع”، حسب موقع “يني كيت“.