الجمعة, فبراير 10, 2023
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تغريدة نارية لعلاء مبارك عن كاتب المقال المسيء للخليج وسعوديون يتفاعلون

الرئيس المصري حاول احتواء الأزمة بمخاطبة ود الرياض

كتب خالد السعدي
علاء مبارك ابن الرئيس المصري حسني مبارك watanserb.com
علاء مبارك ابن الرئيس المصري حسني مبارك
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وطن- دخل علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على خط التراشق الإعلامي الحادث بين مصر والسعودية، في خضم توتر رأى محللون أنه يعبر عن أزمة مكتومة بين البلدين.

وقال علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “تطاول وإساءة غير مقبولة من رئيس تحرير جريدة الجمهورية في حق الأشقاء ، أسلوب مرفوض يستحق المساءلة”.

وتغريدة علاء مبارك تشير إلى مقال كتبه عبدالرزاق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، الذي وُصف بأنه يحمل إساءة للخليج وتحديدا السعودية، وذلك في أعقاب قرارها بوضع آلية جديدة لمساعداتها الخارجية، بالتزامن مع ما تشهده مصر من أزمة اقتصادية حادة.

وحمل مقال عبدالرزاق توقيق عنوان “الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال”، وقال فيه: “هناك أغبياء أعماهم المال يدركون أنه لو حدث مكروه لمصر فلن يبقوا دقيقة واحدة بعدها وأنهم مجرد تفاصيل وتوافه”.

وأضاف: “شكراً للمحن والشدائد والأزمات التي تعرفنا الفرسان من الأندال وتعرفنا أولاد الأصول من اللقطاء”.

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وتابع: “ليس من حق اللئام والأندال ومحدثي النعمة أن يتطاولوا على أسيادهم؛ فهم مجرد هواء وفراغ يتلاشى بمجرد هبوب عواصف بسيطة.. لكن مصر هي الجبال الراسيات الشامخات، ليس من حق دويلات عمرها لا يزيد على عمر أصغر أبنائي أن تتحدث عن مصر إلا بالأدب وبالإجلال والاحترام، وإذا كان يمكنهم شراء بعض أصوات وأبواق الأقزام والعملاء والمرتزقة، فلا يمكنهم شراء التاريخ والحاضر والمستقبل”.

ضجة مقال اللئام

وكان هذا المقال قد أثار ضجة عارمة في مصر والسعودية، ونشره موقعا جريدة الجمهورية والقاهرة 24، قبل أن يتم حذفه.

وتراجع توفيق عن مقاله تماماً، ونشر آخر يتحدث فيه عن عمق العلاقات المصرية السعودية تحديداً، حيث نشر في “الجمهورية” و”القاهرة24” مقالاً بعنوان: “القاهرة والرياض.. القلب النابض للوطن العربي”.

جدل تغريدة علاء مبارك

لكن تغريدة علاء مبارك لم تخلُ هي الأخرى من حالة جدل، بما في ذلك وقت كتابتها إذ تأتي بعد أيام كثيرة من اندلاع الأزمة.

فقال ناشط سعودي يُدعى سالم: “المقال له 5 أيام وحضرتك متكلمتش إلا النهاردة فينك من الأول ولا تنتظر موقف رسمي”.

فرد عليه علاء مبارك :”ارجع شوف كلامى فى الردود مش ذنبى إن معاليك نايم”.

وكتب الباحث السعودي محمد القصير: “المؤسف حقاً أن تصدر من رئيس تحرير صحيفة قومية محسوبة على الدولة تلك الألفاظ السوقية وذلك الأسلوب الرخيص الذي عفى عليه الزمن.. والمؤسف أكثر ألا تتم محاسبته ، وهو ما يؤكد أن نشر المقال مقصوداً لإيصال رسالة تم الموافقة عليها ثم صدر قرار حذفها بعد أن تكون قد وصلت فكرتها”.

وتفاعل الكاتب السعودي علي الغامدي: “شكرًا لك اخينا علاء هكذا هم الكبار “.

وغرد الكاتب الصحفي سليمان العصيمي: “ادبوه واطردوه ليكون عبرة لغيره”.

جدل تغريدة علاء مبارك
جدل تغريدة علاء مبارك

السيسي يغازل السعودية

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد تطرق لهذه الأزمة أمس الخميس، خلال افتتاحه مشروعات وطنية، وقال إن بلاده تقدر علاقاتها الطيبة مع جميع الدول ولا تقبل الإساءة للأشقاء في المملكة العربية السعودية أو الانسياق وراء الفتن.

وأضاف خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية “سايلو فودز”، أن علاقة بلاده رشيدة ومتزنة مع الجميع، خاصة الأشقاء في السعودية، ولا تنسى موقف المملكة الداعم لها.

وشدد على أن سياسة مصر تتسم بالانضباط الشديد، وناصحا بعدم التجاوز والانسياق وراء أمور لا أساس لها من الصحة، أو الانجرار وراء مواقع وصفحات مغرضة تهدف للإساءة والوقيعة بين الدول.

يُشار إلى أن كل هذه التطورات تأتي في سياق أزمة مكتومة بين القاهرة ودول الخليج وتحديداً السعودية، وذلك بعد الحديث عن رفض بعض دول الخليج دعوات صندوق النقد الدولي لمساعدة مصر، والوفاء بتعهداتهم الاستثمارية لتغطية فجوة التمويل الخارجي.

المصدريوتيوب، تويتر، القاهرة24، الجمهورية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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