الخميس, فبراير 9, 2023
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رياضة

تشواميني يستفز لاعبي الأهلي المصري بهذا التصرف (فيديو)

تشواميني يدخل في عراك مع لاعبي الأهلي المصري بعد تصرفه خلال مراجعة الحكم تقنية الفار

كتب فارس أبو شيحة
تشواميني لاعب ريال مدريد watanserb.com
تشواميني لاعب ريال مدريد
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وطن- استفز النجم الفرنسي أوريلين تشوامني لاعب وسط ريال مدريد، لاعبي الأهلي المصري خلال مراجعة حكم المباراة تقنية الفيديو (VAR)، لاحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتصرف الفرنسي تشواميني، وهو ذهاب لوضع كرة القدم على عجلة في منطقة علامة ركلة الجزاء استعداداً لتنفيذها. خلال مراجعة حكم المباراة تقنية الفيديو(VAR) للنظر في احتساب تلك الركلة.

تشواميني يستفز لاعبي الأهلي المصري

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، ذهاب مدافع الأهلي المصري محمد عبد المنعم، لركل الكرة خارج أرضية ملعب المباراة بعد وضعها من قبل نجم ريال مدريد أوريلين تشواميني. ليدخل بعدها في عراك مع اللاعب وزميله الألماني روديجر، قبل أن يتم فضك الاشتباك من قبل اللاعبين.

وأهدر النجم الكرواتي لوكا مودريتش، ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في المباراة. بعد مراجعة حكم المباراة تقنية الفيديو (VAR)، بعد التصدي لها ببراعة من قبل حارس الأهلي المصري محمد الشناوي.

مباراة ريال مدريد أمام الأهلي المصري

وتغلب فريق ريال مدريد (الملكي)، على منافسه الأهلي المصري. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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وسجل أهداف الفريق الملكي الأبيض، فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال42، وفالفيردي في الدقيقة ال46. وردريغو غوس في الدقيقة ال92، واللاعب الشاب سيرجيو أريباس في الدقيقة ال98.

كما وأحرز هدف الأهلي المصري الوحيد. للفريق داخل شباك ريال مدريد في المباراة، عن طريق النجم التونسي علي معلول في الدقيقة ال65 من ركلة جزاء.

تشواميني يستفز الأهلي المصري
تشواميني يستفز الأهلي المصري

نهائي كأس العالم للأندية 2023

وتأهل فريق ريال مدريد الأكثر تتويجاً بالبطولة العالمية للأندية خلال مشواره الكروي. برصيد 4 ألقاب، بعد فوزه العريض على الأهلي المصري (المارد الأحمر)، الذي قدم الأداء الجيد خلال أحداث الشوط الأول مع تراجعه في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة.

وسيلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، السبت، للمنافسة على لقب البطولة في نهائي كأس العالم للأندية 2023، على أرض ملعب (ستاد مولاي عبد الله) بدولة المغرب.

المصدروطن + كأس العالم للأندية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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