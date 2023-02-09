تشواميني يستفز لاعبي الأهلي المصري بهذا التصرف (فيديو)

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وطن- استفز النجم الفرنسي أوريلين تشوامني لاعب وسط ريال مدريد، لاعبي الأهلي المصري خلال مراجعة حكم المباراة تقنية الفيديو (VAR)، لاحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتصرف الفرنسي تشواميني، وهو ذهاب لوضع كرة القدم على عجلة في منطقة علامة ركلة الجزاء استعداداً لتنفيذها. خلال مراجعة حكم المباراة تقنية الفيديو(VAR) للنظر في احتساب تلك الركلة.

تشواميني يستفز لاعبي الأهلي المصري

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، ذهاب مدافع الأهلي المصري محمد عبد المنعم، لركل الكرة خارج أرضية ملعب المباراة بعد وضعها من قبل نجم ريال مدريد أوريلين تشواميني. ليدخل بعدها في عراك مع اللاعب وزميله الألماني روديجر، قبل أن يتم فضك الاشتباك من قبل اللاعبين.

وأهدر النجم الكرواتي لوكا مودريتش، ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في المباراة. بعد مراجعة حكم المباراة تقنية الفيديو (VAR)، بعد التصدي لها ببراعة من قبل حارس الأهلي المصري محمد الشناوي.

مباراة ريال مدريد أمام الأهلي المصري

وتغلب فريق ريال مدريد (الملكي)، على منافسه الأهلي المصري. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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وسجل أهداف الفريق الملكي الأبيض، فينيسيوس جونيور في الدقيقة ال42، وفالفيردي في الدقيقة ال46. وردريغو غوس في الدقيقة ال92، واللاعب الشاب سيرجيو أريباس في الدقيقة ال98.

لما الحكم راح يشوف ال VAR في لعبة ريال مدريد رجع بسرعة عشان حصل مشكلة جوه منطقة الجزاء .. ايه اللي حصل؟؟ تشواميني مسك الكرة وبطريقة استفزازية حط الكرة في نقطة الجزاء على اساس ان الحكم هيحسبها ضربة جزاء راح بكل هدوء كدة جه محمد عبد المنعم وطوح الكرة خارج الملعب 😂 pic.twitter.com/ffNOPYhMcv — احصائيات وارقام رياضية (@statselkora) February 9, 2023

كما وأحرز هدف الأهلي المصري الوحيد. للفريق داخل شباك ريال مدريد في المباراة، عن طريق النجم التونسي علي معلول في الدقيقة ال65 من ركلة جزاء.

نهائي كأس العالم للأندية 2023

وتأهل فريق ريال مدريد الأكثر تتويجاً بالبطولة العالمية للأندية خلال مشواره الكروي. برصيد 4 ألقاب، بعد فوزه العريض على الأهلي المصري (المارد الأحمر)، الذي قدم الأداء الجيد خلال أحداث الشوط الأول مع تراجعه في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة.

وسيلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، السبت، للمنافسة على لقب البطولة في نهائي كأس العالم للأندية 2023، على أرض ملعب (ستاد مولاي عبد الله) بدولة المغرب.