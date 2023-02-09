تشكيلة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023

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وطن- يستعد فريق ريال مدريد والهلال السعودي، لخوض المباراة النهائية، السبت، للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب ( ستاد مولاي عبد الله) في دولة المغرب.

وستبدأ المباراة النارية والقوية بين ريال مدريد والهلال السعودي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً، كما وبتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الحسم سيكون في ملعب مولاي عبدالله 🏟️🇲🇦 الذهب في المتناول بين الهلال والريال 🏆 معركة تكتيكية منتظرة بين رامون دياز وكارلو أنشيلوتي في نهائي كأس العالم للأندية FIFA 🧠@Alhilal_FC | @realmadridarab pic.twitter.com/rLlM9V4gej — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 9, 2023

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة لمعرفة هوية الفريق المتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية بنسختها ال17.

تشكيلة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام منافسه الهلال (الزعيم الآسيوي)، في نهائي كأس العالم للأندية 2023، مع عودة بنزيما وميليتاو من الإصابة، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع التشكيلة (الملكي): ناتشو، أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو (كامافينغا).

خط الوسط: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش (داني سيبايوس)، توني كروس.

🎥🆕 من داخل التدريبات 🆕🎥

💪‍ مستعدون لنهائي كأس العالم للأندية!🏃

🔜 #ClubWC pic.twitter.com/tId7BrR1z7 — ريال مدريد (@realmadridarab) February 9, 2023

مركز الهجوم: كريم بنزيما (رودريغو)، فالفيردي، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة الهلال السعودي ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المباراة الصعبة أمام نظيره ريال مدريد الأكثر تتويجاً بالبطولة في تاريخ مشاركته، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس.

دفاع الزعيم الآسيوي (الهلال): سعود عبد الحميد، جانج هونج سون، علي آل البليهي، خليفة الدوسري.

تشكيلة الوسط: محمد كانو، أندريه كاريو، جوستافو كويلار، لوسيانو فيتو.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيغالو (موسى ماريغا).

معلق مباراة الهلال السعودي وريال مدريد

وستبث مباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال السعودي، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، بالمجان لجميع الجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل مباراة الهلال وريال مدريد، على قناة (SSC 1 HD )، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11747، وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

وستنقل كذلك المباراة على القناة المغربية الرياضية المفتوحة للجميع على القمر الصناعي (النايل سات).

كما وسيعلق على المباراة الحاسمة والقوية بين كلا الفريقين، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

ويطمح فريق الهلال السعودي إلى التتويج بلقب كأس العالم للأندية، كأول فريق عربي، على حساب ريال مدريد، الذي يتطلع للفوز باللقب للمرة ال4 في تاريخ مشاركاته بالبطولة العالمية.