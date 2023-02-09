الجمعة, فبراير 10, 2023
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رياضة

تشكيلة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023

الملكي الأبيض أمام الزعيم الآسيوي للمنافسة على اللقب في نهائي كأس العالم للأندية

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد والهلال السعودي watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد والهلال السعودي
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وطن- يستعد فريق ريال مدريد والهلال السعودي، لخوض المباراة النهائية، السبت، للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب ( ستاد مولاي عبد الله) في دولة المغرب.

وستبدأ المباراة النارية والقوية بين ريال مدريد والهلال السعودي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً، كما وبتوقيت فلسطين ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة لمعرفة هوية الفريق المتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية بنسختها ال17.

تشكيلة ريال مدريد ضد الهلال السعودي

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام منافسه الهلال (الزعيم الآسيوي)، في نهائي كأس العالم للأندية 2023، مع عودة بنزيما وميليتاو من الإصابة، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع التشكيلة (الملكي): ناتشو، أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو (كامافينغا).

خط الوسط: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش (داني سيبايوس)، توني كروس.

مركز الهجوم: كريم بنزيما (رودريغو)، فالفيردي، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة الهلال السعودي ضد ريال مدريد

وسيدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المباراة الصعبة أمام نظيره ريال مدريد الأكثر تتويجاً بالبطولة في تاريخ مشاركته، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، محمد العويس.

دفاع الزعيم الآسيوي (الهلال): سعود عبد الحميد، جانج هونج سون، علي آل البليهي، خليفة الدوسري.

تشكيلة الوسط: محمد كانو، أندريه كاريو، جوستافو كويلار، لوسيانو فيتو.

مركز الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيغالو (موسى ماريغا).

تدريبات الهلال السعودي
تدريبات الهلال السعودي

معلق مباراة الهلال السعودي وريال مدريد

وستبث مباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال السعودي، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، بالمجان لجميع الجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل مباراة الهلال وريال مدريد، على قناة (SSC 1 HD )، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11747، وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

وستنقل كذلك المباراة على القناة المغربية الرياضية المفتوحة للجميع على القمر الصناعي (النايل سات).

كما وسيعلق على المباراة الحاسمة والقوية بين كلا الفريقين، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي فهد العتيبي.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

ويطمح فريق الهلال السعودي إلى التتويج بلقب كأس العالم للأندية، كأول فريق عربي، على حساب ريال مدريد، الذي يتطلع للفوز باللقب للمرة ال4 في تاريخ مشاركاته بالبطولة العالمية.

المصدروطن + نادي الهلال + نادي ريال مدريد + كأس العالم للأندية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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